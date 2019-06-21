Матери из Петербурга грозит четыре года тюрьмы в Дании за то, что увезла свою двухлетнюю дочку в Россию

Для 32-летней петербурженки Алены Захаровой европейская мечта закончилась уголовным преследованием. В Данию русская красавица уехала в 2013 году по программе, которая позволяет иностранцам изучать местный язык и работать няней в семьях европейцев. Захарова решила попробовать. В Европу она переехала вместе с сестрой и вскоре она влюбилась в Данию. Уже через год россиянка встретила там свою любовь Янника Рииса Петерсена. Датчанин, как и сама Алена, по образованию был инженером. Поэтому между ними сразу же завязался разговоров.

«МНЕ НЕ НУЖЕН ЭТОТ РЕБЕНОК»

- С Янником Алена познакомилась в гавани, это было довольно романтично, - рассказала «КП-Петербург» сестра Захаровой Светлана. – Поначалу они просто дружили, но вскоре между ними завязались отношения. Петерсен стал ухаживать за Аленкой. Но жили они раздельно. А через какое-то время Алена узнала, что беременна. Она сразу же об этом рассказал Яннику. Его реакция была неожиданной. Он сказал, что беременность - ее проблемы, ребенок ему не нужен, жениться он не собирается.

Алена познакомилась я Янником в 2016 годуФото: СОЦСЕТИ

Алена обратилась в больницу. И местные врачи выяснили, что у девушки конфликт резус-фактора с ребенком (разные группы крови – прим.ред.). Захаровой нужно было постоянное наблюдение у врачей. Но в Дании это стоило дорого. Поэтому Алена сразу же вернулась в Россию.

- Она здесь была под наблюдением всю беременность, и только перед самым родами Янник приехал сюда и заявил, что одумался и и хочет быть вместе с ними, - вздыхает Светлана. - Ребенок родился здесь, получил российское гражданство, прописали его в Петербурге. Но Алена поверила Яннику и уехала с дочкой обратно в Данию. Через месяц они расписались.

Правда, все обещания о счастливой жизни, по словам Алены, оказались лишь красивыми словами.

- Янник работает в ночную смену и его не устраивало, что ребенок плачет, что Алена из-за малышки мало внимания уделяет мужу, - недоумевает сестра Захаровой. – Все деньги, в том числе пособие на ребенка, он забирал себе. А позже он и вовсе заявил, что ребенка нужно отдать в ясли в 8 месяцев, чтобы дочка не мешала ему спать. В итоге в год ребенок пошел в ясли. В это же время в их отношения стала вмешиваться мама Петерсена. Она постоянно приходила к ним домой и делала сестре замечания о том, как нужно воспитывать ребенка. Все было сложно.

Еще недавно семья казалась дружной Фото: предоставлено родственниками

«ОНА ПОХИТИЛА МОЮ ДОЧЬ»

В семье начались ссоры из-за разногласий в воспитании. И в итоге Янник вместе со своей мамой решили, что россиянка не должна много времени проводить с дочкой.

- Его мама хотела воспитывать внучку сама, Алену начали отстранять от дочки, потому что, по их словам, девочка чересчур привязана к матери, а «так быть не должно», - негодует Светлана. - Начались скандалы. Алену выгоняли из дома. Просто забирали ребенка и выставляли за дверь. Янник ей при этом каждый раз говорил: «Если пойдешь в полицию, то будет хуже. Тебе никто не поможет, потому что ты в Дании никто и звать тебя никак». Закончилось все тем, что муж предложил Аленке подписать документы у нотариуса, что ребенок пять дней в неделю живет у бабушки, один день проводит с отцом и только один с матерью.

В это время у Алены заканчивался вид на жительство, продление которого зависело от Янника. Муж тянул с подачей документов. По словам семьи Алены, он наделся, что ее депортируют из страны. И дочка останется с ним и его мамой.

Янник хочет, чтобы ребенок жил с ним Фото: предоставлено родственниками

- Пока были эти конфликты, у Алены умерла бабушка, мать просила ее приехать в Россию, чтобы поддержать семью, - делится сестра россиянки. – Янник знал, что Алена поедете в Петербург. Она его предупреждала. И когда он был на работе, она улетела. Тот пришел с работы, отоспался и на звонок Алены о том, что она в России заявил, что моя сестра похитила дочку! Хотя он прекрасно знал о поездке.

Янник сразу же обратился в датскую полицию с заявление о похищении дочери. Силовики возбудили уголовное дело. А через два дня местный суд постановил временно ограничить Алену в родительских правах.

- Это несмотря на то, что у Алены было официально подписанное согласие на вывоз ребенка в Россию на три года от Янника, - пожимает плечами Алена. – Сам же Петерсен заявляет властям, что ничего такого он не подписывал. Сейчас суд в Дании о лишении Алены прав на ребенка длится до сих пор. Там ей назначили бесплатного адвоката, которому сестра уже переслала официальное разрешение от своего мужа.

По обвинению полиции в похищении ребенка Алене по статье 215 Уголовного закона Дании грозит до 4 лет тюрьмы.

Алена (слева) хотела жить в ЕвропеФото: СОЦСЕТИ

«ЯННИК ОБЕЩАЛ ВЫКРАСТЬ РЕБЕНКА»

Янник не стал терять времени и обратился параллельно в Дзержинский суд Петербурга с иском о возвращении дочери в Данию.

- И Дзержинский суд встал на его сторону, - поясняет Светлана. – Он постановил, что Алена обязана вернуть ребенка обратно. В своем решении суд сослался на Гаагскую Конвенцию, в которой прописаны положения первой Конвенции по вопросу международных похищений. В ней говорится, что перемещение или удержание ребенка рассматриваются как незаконные, если они нарушают родительские права, которыми он был наделен государством, в котором обычно проживал до перемещения или удержания.

Кроме того, Анник настоял, что не давал разрешения на вывоз ребенка. Поэтому Алена по решению суда должна была передать ребенка обратно в Данию. Но Захарова обжаловала это решение. На ее сторону встали петербургская опека и прокуратура. Они в свою очередь поддержали мать и сослались на российскую конституцию, в которой говорится о государственной защите материнства и детства, и на Декларацию Генассамблии ООН, где прописаны права ребенка.

Алена (справа) теперь не может вернуться в Данию

- И в итоге мы выиграли в Санкт-Петербургском городском суде, - радуется Светлана. – Там отменили решение нижестоящей инстанции. И теперь Алена не должна возвращать ребенка в Данию. Тем более, сама дочка знает только русской язык и хочет жить с мамой. Она гражданка России и прописана здесь у нас. Но сам Янник теперь нам угрожает, что заберет ребенка. Он может ее выкрасть. Мы очень боимся этого. Ведь если он это сделает, то Алена не сможет видеться с дочкой. В Дании на нее возбуждено уголовное дело.

Сейчас Алена также подала на развод с Янником, решение об этом суд пока не вынес. При этом родственники не исключают, что в ближайшее время датчанин оспорит решение суда Санкт-Петербурга в Верховном суде России.

- Он врет в судах, что Алене ничего в Дании не угрожает, но это не так, - вздыхает Светлана. - Сейчас мы продолжаем бороться за ребенка.

Интересы Янника в России представляет адвокат Антон Жаров. От комментариев он пока отказался, сославшись на то, что у него нет разрешение на это от доверителя. Нам пообещали разъяснить позицию датчанина после завершения всех судебных процессов.