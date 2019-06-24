22-минутный салют и 33 богатыря, вышедшие на берег у Петропавловской крепости: Чем удивили зрителей Алые паруса 2019

В ночь на 24 июня в Санкт-Петербурге было шумно: более 30 тысяч выпускников отмечали окончание школы. В Северной столице этот день известен больше как праздник «Алые паруса». И с каким размахом он прошел в 2019 году - запомнят не только сами ученики, но и все, кто стал свидетелем этого фееричного действа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/716214" frameborder="0"></iframe> Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступили на Алых парусах в Санкт-Петербурге 2019.Надежда ФАТКУЛЛИНА, Артем КИЛЬКИН

Праздник Алые паруса 2019 стартовал в 22.00 на Дворцовой. Вчерашних школьников со вступлением во взрослую жизнь сначала поздравляло руководство города во главе в врио губернатора Александром Бегловым.

Вели Алые паруса 2019 Иван Ургант и Даша Александрова.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сегодня наступает фантастическая ночь Алых парусов, приходит праздник, который нигде в мире не отмечают так, как в Петербурге, - напомнил Александр Беглов. - Наши особые поздравления выпускникам Нахимовского училища. Сегодня ему исполняет 75 лет. В этом году большой подарок городу и символом является новый бриг - Россия. Отныне именно он будет нести алые паруса надежды и мечты.

В течение вечера сцена трансформировалась в корабль.Фото: Артем КИЛЬКИН

Затем и звезды шоу-бизнеса. Под колкие шуточки ведущего Ивана Урганта на сцену вышли 2Маши, Зара, Алексеев, Владимир Пресняков и другие. Хэдлайнерами стали популярные артисты Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Именно под ее «Миллион голосов» небо над Петербургом озарилось ярким фейерверком. Но это было только начало невероятного зрелища.

Группа 2Маши.Фото: Артем КИЛЬКИН

Первая часть шоу развернулась у Петропавловской крепости. На пляже появились 33 богатыря - «все красавцы удалые, великаны молодые». Причём вышли они прямо из Невы.

Через несколько минут в акватории показался долгожданный парусник. В этом году, кстати, был новый бриг - «Россия», внешний вид которого привели в соответствие с галиотом из повести Александра Грина.

За шоу в Петербурге наблюдали больше полутора миллиона человек.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ради праздника на палубе смонтировали специальные прожекторы, которые подсвечивали 18 алых парусов общей площадью 900 квадратных метров.

Двухмачтовый бриг со смешанным парусным вооружением.Фото: Олег ЗОЛОТО

Под восторженные крики выпускников бриг прошел по акватории, приветствуя зрителей, которых в этом году было особенно много. Сотни тысяч людей, выстроившись на мостах и набережных, в унисон распевали «Траву у дома» группы «Земляне» и наблюдали за водно-пиротехническим шоу.

Ещё один сюрприз - выступление флайбордистов в акватории Невы. Спортсмены выполняли трюки, а за спиной у них искрились рюкзаки с пиротехникой.

Вместе с «Россией» выпускники встретили свой первый взрослый рассвет.Фото: Олег ЗОЛОТО

В этот раз салют на Алые паруса в Санкт-Петербурге длился ровно 22 минуты, что на минуту дольше, чем год назад. За это время с Троицкого моста, где разместили девять высотных башен, с понтонного поля в акватории было запущено 50 тысяч залпов с потрясающими эффектами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Алые паруса 2019 в Санкт-Петербурге посмотрели больше полутора миллионов человек

Известно, что 23 июня на Дворцовую площадь пришли больше 30 тысяч выпускников петербургских школ. Каждый из них мог привести с собой любого гостя. Учитывая, что на торжества по приглашению приехали еще и выпускники из других городов, в общей сложности в центре Петербурга шоу любовались порядка 80 тысяч школьников. А на улицы города вышло больше 1,5 миллиона человек, в основном, конечно, туристы.