2019-06-24T12:46:25+03:00
Звезды

Питерские поклонники блюзовой певицы Бет Харт остались без автографов

Почти весь концерт американская звезда пела, сидя на полу, держась за живот
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Блюзовой певице Бет Харт стало плохо на концерте в Петербурге. Фото: twitter.com/BethHart/mediaБлюзовой певице Бет Харт стало плохо на концерте в Петербурге. Фото: twitter.com/BethHart/media
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Для поклонников Бет Харт стоит в одном ряду с Тиной Тернер, Билли Холлидей и Эми Уайнхаус. Артистку ценят за вокальные данные искренность и мощную энергетику.

Прежде, чем дать концерт в БКЗ «Октябрьский» 23 июня американская блюзовая звезда Бет Харт поделилась в Twitter подробным фотоотчетом. Показала частный самолет на котором прилетела в Северную столицу России, отель в котором остановилась, как провела прекрасный день, рассматривая достопримечательности и даже помогла работнице концертного зала полить уличные клумбы

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Блюзовой певице Бет Харт стало плохо на концерте в Петербурге
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- Я так счастлива, что эта прекрасная леди позволила мне помочь ей полить цветы. Как раз то, что мне нужно перед шоу! – написала Бет в соцсети.

Но уже во время концерта артистке внезапно стало плохо, артистка периодически опускалась на колени, но продолжила петь, держась за живот. Фанаты опубликовали в Instagram несколько видео, где это можно увидеть. В завершении концерта поклонники собрались толпой на выходе из БКЗ, в ожидании автограф-сессии, которая не состоялась. Директор певицы, принесла извинения и сообщила, что Харт нездоровится. Сама артистка тоже пока сообщила в соцсетях, что конкретно с ней случилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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