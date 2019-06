«Он был ревнивый и агрессивный»: Американский военный забил до смерти русскую жену и утопил двух ее детей

37-летняя петербурженка Алла Аушева переехала со своим русским мужем в США в 2011 году. Ее супруг выиграл в лотерею грин-карту, по которой они получили американское гражданство. Алла сразу же вступила в ряды ВВС США. Правда, уже через год брак Аушевой распался. В Нацгвардии россиянка встретила нового возлюбленного – двухметрового военного афроамериканца. Вскоре они стали жить вместе, у пары родились двое детишек.

Но недавно в семье произошла трагедия. Аллу нашли забитой до смерти в своей квартире. Рядом с ней лежали тела трехлетней дочери и двухлетнего сына. Дети, предварительно, были утоплены. Сейчас в их смерти подозревают главу семейства. Как умерли дети, пока неизвестно. Но вот из-за смерти Аушевой уже задержан ее американский гражданский муж. Русские друзья Аллы рассказали «КП-Петербург», что предшествовало трагическому финалу.

«США – МОЯ МЕЧТА»

Алла родилась в Ленинграде. Училась в обычной школе и закончила Северо-Западный государственный заочный технический университет, получив диплом экономиста. Правда, по профессии Аушева не работала. В Петербурге она трудилась фитнес-тренером. Вместе с русским мужем Алла мечтала уехать на Запад за «лучшей жизнью».

- У нее были стандартные объяснения – «уехала, чтобы у меня и моих детей было будущее», - рассказал «КП-Петербург» одноклассник и близкий друга Аллы Александр. – Они с русским мужем рассматривали вариант проживания в Финляндии. У них не было цели жить именно в США, просто хотели на Запад. И тут ее супруг случайно выиграл в лотерею грин-карту, он участвовал в розыгрыше второй раз. И это предопределило их выбор в планах на жизнь. Он начал работать в сфере, связанной с электричеством. А Алла ушла сразу же в американскую армию. После этого у них в семье и случился разлад.

Алла получила американское гражданство в 2012 году во время церемонии натурализации (юридический процесс приобретения гражданства, - примеч. Ред.). Новый паспорт ей выдал действующий на тот момент президент Барака Обама.

- Год назад я переехала из России - именно тогда сбылась моя первая мечта, - рассказывала Алла Аушева в 2012 году. - Затем я вступил в армию США - именно тогда сбылась моя вторая мечта.

«УОЛКЕР ПЛЕВАЛСЯ В ЧУЖИЕ МАШИНЫ»

В 2014 году Аллу перевели в Воздушную национальную гвардию.

Алла Аушева выступает с песней в США.