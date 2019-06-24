«Он был ревнивый и агрессивный»: Американский военный забил до смерти русскую жену и утопил двух ее детей

37-летняя петербурженка Алла Аушева переехала со своим русским мужем в США в 2011 году. Ее супруг выиграл в лотерею грин-карту, по которой они получили американское гражданство. Алла сразу же вступила в ряды ВВС США. Правда, уже через год брак Аушевой распался. В Нацгвардии россиянка встретила нового возлюбленного – двухметрового военного афроамериканца. Вскоре они стали жить вместе, у пары родились двое детишек.

Но недавно в семье произошла трагедия. Аллу нашли забитой до смерти в своей квартире. Рядом с ней лежали тела трехлетней дочери и двухлетнего сына. Дети, предварительно, были утоплены. Сейчас в их смерти подозревают главу семейства. Как умерли дети, пока неизвестно. Но вот из-за смерти Аушевой уже задержан ее американский гражданский муж. Русские друзья Аллы рассказали «КП-Петербург», что предшествовало трагическому финалу.

Алла переехала в США за лучшей жизнью Фото: предоставлено друзьями Аллы

«США – МОЯ МЕЧТА»

Алла родилась в Ленинграде. Училась в обычной школе и закончила Северо-Западный государственный заочный технический университет, получив диплом экономиста. Правда, по профессии Аушева не работала. В Петербурге она трудилась фитнес-тренером. Вместе с русским мужем Алла мечтала уехать на Запад за «лучшей жизнью».

- У нее были стандартные объяснения – «уехала, чтобы у меня и моих детей было будущее», - рассказал «КП-Петербург» одноклассник и близкий друга Аллы Александр. – Они с русским мужем рассматривали вариант проживания в Финляндии. У них не было цели жить именно в США, просто хотели на Запад. И тут ее супруг случайно выиграл в лотерею грин-карту, он участвовал в розыгрыше второй раз. И это предопределило их выбор в планах на жизнь. Он начал работать в сфере, связанной с электричеством. А Алла ушла сразу же в американскую армию. После этого у них в семье и случился разлад.

Алла (справа) на встрече выпускников в Петербурге перед отъездом в США Фото: предоставлено друзьями Аллы

Алла получила американское гражданство в 2012 году во время церемонии натурализации (юридический процесс приобретения гражданства, - примеч. Ред.). Новый паспорт ей выдал действующий на тот момент президент Барака Обама.

- Год назад я переехала из России - именно тогда сбылась моя первая мечта, - рассказывала Алла Аушева в 2012 году. - Затем я вступил в армию США - именно тогда сбылась моя вторая мечта.

Алла (справа) часто писала своим одноклассникам после отъезда Фото: предоставлено друзьями Аллы

«УОЛКЕР ПЛЕВАЛСЯ В ЧУЖИЕ МАШИНЫ»

В 2014 году Аллу перевели в Воздушную национальную гвардию.

Алла Аушева выступает с песней в США.COMMENTS HAVE BEEN DISABLED FOR THIS VIDEO

- Она пошла в Нацгвардию потому, что это простой путь ассимилироваться, - объясняет Александр. - Если тебе до 35 лет и ты подходишь по здоровью, тебя берут на обеспечение. После этого ты работаешь в армии не за очень большие деньги. Но это, еще раз повторю, простой путь попасть в американское общество, что у нее и получилось в какой-то грустной мере.

В армии Алла и встретила свою вторую любовь Шона Уолкера. Это произошло почти сразу же после переезда. Здоровенный афроамериканец служил вместе с ней и был военнослужащим Нацгвардии. Начало их отношений застал друг Аллы из Петербурга во время поездки в США.

Последний снимок Аллы с ее русским другом Александром Фото: предоставлено друзьями Аллы

- Алла сказала, что у нее появился бойфренд, - вспоминает Александр. – Она пригласила меня к себе в гости и спросила, не смутит ли меня его присутствие. Они снимали квартиру в Нью-Йорке в Куинсе в корейском квартале. Я решил, что переночую у нее и не буду больше нарушать своим присутствием отношения молодой пары. Ее бойфренд был такой большой черный мужчина. Когда он пришел домой и увидел меня, Алла меня представила как одноклассника. Он был недоволен, сказал: «Понятно». Вечером мы в абсолютном молчании смотрели телевизор. Все это время он недовольно поглядывал на меня.

Общаться с русским одноклассником своей подруги Уолкер не стал и на следующий день.

- Они меня повезли на экскурсию на военную базу, где оба работали, - поясняет Александр. - Он ехал в машине, ел черешню и плевался из окна косточками в соседние машины. Портрет этого человека, мне кажется, понятен. Мне он показался довольно агрессивным персонажем. Конечно, ревность там присутствовала 100 процентов.

Алла делилась фотографиями детей, но снимки главы семейства не высылала Фото: предоставлено друзьями Аллы

«ТЯЖЕЛО, НО Я ДЕРЖУСЬ»

С Александром Алла поддерживала связь все семь лет жизни в США. Но о своем новом гражданском супруге больше не упоминала.

- В последний раз мы с ней общались в феврале этого года, она меня с днем рождения поздравляла, - делится Александр. - Она мне рассказывала о себе и своих детях, присылала фотографии с сыном и дочерью. А вот совместные снимки с ним не показывала. Почему? Можно только додумывать. Может, у них не складывалось что-то. Но на него она не жаловалась, как и многие другие женщины, которые обычно молчат о своей доле.

Алла не жаловалась на жизнь с американским военным Фото: предоставлено друзьями Аллы

Но русским друзьям Алла все же рассказывала, что в семье были небольшие трудности.

- Она была рада переезду в США. У нее все хорошо складывалось, - добавляют приятели Аллы. - Ей Обама пожимал руку и принимал в граждане, у нее эта фотография стояла дома. Ей приходилось много трудиться. Муж не сильно много зарабатывал. Но они были достаточно благополучны. Машина была, квартира. Она говорила, что работать и одновременно воспитывать двух детей, конечно, тяжело. Но добавляла, что хоть и тяжело, но она держится. К слову, сына они назвали исконно русским именем, а дочь – американским.

По подозрению в убийстве детей задержали отца Фото: предоставлено друзьями Аллы

Алла, по словам одноклассников, была «очень доброй и хорошей девушкой». Но хоть она и не жаловалась на свою жизнь, проблемы с супругом у нее все же были. В декабре Уолкера задерживала полиция за домашние насилие. Алла подала заявление, что сожитель ее избил из-за того, что заподозрил в измене. Женщина рассказал силовикам, что супруг очень ревнив. Суд в итоге взял ее под защиту и запретил Уолкеру приближаться к русской сожительнице. Но ограничения не помогли.

Уолкера задержали сразу же после того, как полицейские обнаружили тела Аллы и двух ее детей в квартире. Бывшая россиянка лежала на кровати лицом вниз. Дом был подожжен. Ее супруга поймали, когда он шел по скоростной автомагистрали, неся в руках телефон и военный билет своей супруги. Сейчас Шона Уолкера арестовали по обвинению в убийстве, непредумышленном убийстве, поджоге и незаконном владении оружием.

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