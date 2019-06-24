«Никакого гаража там быть не может»: в управляющей компании рассказали, что хотел сделать Сергей Шнуров в перекрытой арке исторического здания

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров – личность эпатажная. К его смелым, абсурдным, а временами даже откровенно провокационным выходкам все уже давно привыкли и перестали удивляться. Но не так давно Шнуров, кажется, пересек черту, которую даже такому именитому шоумену пересекать нельзя: как сообщили городские СМИ, он взял, да и оттяпал под личный гараж кусочек исторического здания в Петербурге. Новость вызвала бурю негодования – но, похоже, на деле здесь все не так однозначно, как может показаться.

АРКА РАЗДОРА

После развода с Матильдой Шнуровой (она же Елена Мозговая) фронтмен «Ленинграда» перебрался в квартиру в солидного вида доме по улице Чайковского 2/7, литера А, неподалеку от набережной реки Фонтанки и Летнего сада. Дом это непростой: он был построен еще во второй половине 18-го века; в царские времена здесь размещались придворные прачечные, и жила прислуга. В 2018 году его признали объектом культурного наследия регионального значения.

Сейчас Шнуров - обладатель огромной квартиры в бывшем придворном прачечном комплексе. Фото: Google Maps

Тем сильнее было удивление жильцов, когда в один прекрасный день они заметили, что в одно из сквозных арок, ведущих с улицы во внутренний двор, появились странные конструкции. Со стороны Фонтанки на старинных деревянных воротах возник запорный механизм с автоматической системой открывания и закрывания, со стороны двора – металлический роллет.

Немногим позже в СМИ появились сообщения о том, что арку Сергей Шнуров таким необычным образом переделал в гараж для своего роскошного черного BMW 750 (не менее 8 000 000 рублей в минимальной комплектации, если что). Однако в «Жилкомсервисе №1 Центрального района», куда мы обратились за разъяснениями, нам сообщили, что на деле все было далеко не так ужасно.

- Речь шла вовсе не о гараже, - отметил в разговоре с корреспондентом «КП» - Петербург» главный инженер Сергей Сазанов. – Его там, собственно, и невозможно было сделать: арка проходная, через нее постоянно идут люди в знаменитый «Мозаичный дворик». К тому же в самой арке по бокам есть входы в две парадные: на три и на шесть квартир.

По словам нашего собеседника, ворота и замок Шнуров поставил не для того, чтобы оставлять в получившемся пространстве машину, а для того, чтобы иметь возможность спокойно выйти из нее и зайти домой. И не попасть при этом в объективы камер, а то и в руки надоедливым фанатам.

20 июня замки и роллет с "арки раздора" бесследно исчезли. Фото: Google Maps

- По нашим наблюдениям, ворота закрывались на несколько минут, - продолжает Сазанов. – Все остальное время арка стояла открытой. К тому же жильцы рассказали нам, что автомобиль в ней не хранился.

НАРОД ПРОТИВ

Но как бы то ни было, в июне 2019 на музыканта подали коллективную жалобу в районную администрацию, домоуправление и КГИОП. Специалисты последнего, в частности, установили, что роллет и замок появились в арке исторического здания в обход всех норм и правил.

- Не было получено согласие собственников жилья, - рассказывает начальник отдела по связям с общественностью и работой с гражданами Ксения Черепанова. – Не была пройдена обязательная историко-культурная экспертиза. Согласование с надзорными органами тоже не проводилось.

«Жилкомсервис», в свою очередь, попросил у собственника документы, которые подтверждали бы его право наводить в историческом особняке свои порядки, и дал срок в две недели. Через две недели документы в контору не пришли, и Шнурова попросили за свой счет убрать роллет и замки. Все прошло на удивление тихо и мирно – уже 20 июня арка раздора была полностью свободна от посторонних конструкций.

Ни сам артист, ни его представители инцидент на улице Чайковского никак не комментируют.Фото: Артем КИЛЬКИН

Между тем ни сам Шнуров, ни его представители на вопросы об инциденте на улице Чайковского упорно не отвечают.

- Извините, комментариев не будет, - категорично сообщила корреспонденту «КП» директор артиста Наталья Паничева. – По какой причине? Безо всяких причин. Не будет и все.

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