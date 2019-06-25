«Лето внутри»: Максим Матвеев перестал выглядеть изможденным

36-летний супруг Елизаветы Боярской, актер театра Олега Табакова Максим Матвеев поделился с подписчиками свежим кадром. На фото, опубликованном в Instagram, он выглядит расслабленным и счастливым, наслаждается отдыхом. И, главное, что вид у него не изможденный, как было еще недавно.

maxim_matveev_ Таким худым Матвеев был последние несколько лет

- Лето, солнце, смыслы, настроения. Лето снаружи и внутри, - написал артист.

Сбросить вес Максиму пришлось несколько месяцев назад из-за роли. Какой именно актер не признался. Но теперь все позади и можно прийти в свою обычную форму.

maxim_matveev_ Максим Матвеев поправился

Максим и Елизавета много снимаются в кино, играют в спектаклях, гастролируют. При столь плотном графике супруги успевают воспитывать двух детей - 7-летнего Андрея и полугодовалого Григория. Секрет звездной пары, по их собственному признанию, очень простой: в сложных ситуациях они «взаимозаменяемы».

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