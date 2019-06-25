Только одна из пяти молодых пар делает это правильно

Праздничную церемонию заключения брака сегодня трудно представить без роскошного свадебного торта. Кстати, подобная сладкая традиция существовала даже в Древнем Риме: правда, тогда роль главного лакомства на торжестве выполняла подслащенная медом лепешка. Но уже в XVII веке место обрядового хлеба занял воздушный кремовый десерт. Его, конечно же, ввели в обиход французы – истинные гурманы и выдающиеся кондитеры.

Сегодня рынок свадебных сладостей невероятно разнообразный. Настолько, что легко растеряться: какой же торт, в конце концов, выбрать? Специалисты из кондитерской SweetMarin, одни из лучших на рынке заказных тортов, рассказали, на что обратить внимание.

1. Сначала определяемся с бюджетом - так проще искать нужный товар.

2. Не стоит поручать изготовление торта родственникам, подругам, поднаторевшим в кулинарном деле. Обратитесь к профессиональному мастеру. Он точно знает, каким должно быть идеальное праздничное лакомство.

3. Классический свадебный торт чаще всего состоит из бисквитной основы. Бисквит обладает меньшим весом по сравнению с другими видами сладкого теста, а легкость – одно из качеств идеального торта.

Современные пары стараются выбирать свадебный торт в стиле всей церемонии.

4. Конечно, выбирая вкус торта, новобрачные, в первую очередь, имеют право ориентироваться на собственный вкус. Но все же не стоит заказывать изделие со слишком экзотическими ингредиентами и специфическим вкусом. Торт должен понравиться если не всем гостям праздника, то большинству.

5. Если церемония летом, в жаркую пору – выбирайте торт с ягодами, фруктами или живыми цветами.

6. Дизайн свадебного торта может быть классическим, оригинальным и даже экстраординарным. Главное другое: вид десерта должен вызывать восхищение, вау-эффект. Ведь это не просто еда, а один из важнейших свадебных аксессуаров, на фоне которого делается масса памятных фотографий. Еще недавно в моде были торты, покрытые плотной сахарной мастикой, с фигурками из нее и орнаментом. Сегодня новые тенденции. Среди них – украшения из пищевого золота или серебра, крем-чиз с помощью которого создаются нежные «акварельные» рисунки, использование сахарной и рисовой бумаги, изомальта. Не теряет актуальности декор из королевского айсинга (сахарно-белковая масса), который вторит кружевам на платье невесты.

Все большей популярностью у молодоженов пользуются велюровые торты – специальное распыленное покрытие застывает на таких шедеврах в виде бархатных ворсинок. В фаворе также украшение десертов живыми цветами и даже травами, которые перекликаются с букетом невесты.

Свадебный торт должен производить вау-эффект на гостей. Поэтому лучше его изготовление доверить профессионалам.

Не теряет своей популярности свадебный торт в стиле рустик – с «голыми», открытыми коржами и живыми цветами либо ягодами в качестве единственного декора.

В топе торт-омбре, с коржами, покрытыми кремом и легким переходом из цвета в цвет «градиентом». Набирает популярность декор, имитирующий мрамор, кору дерева, лепестки, перья или даже рваную бумагу.

7. Допустимо ли заменить торт каким-нибудь другим десертом? Запрета нет: на свадебных церемониях все чаще можно увидеть сладкие башенки-крокембуш, живописные горки из цветных macaron или капкейков…

Ну и, конечно, никогда не поздно вернуться к старому доброму прошлому: угостить гостей и тортом, и настоящим свадебным караваем. По традиции в нем запекают монетки или фигурки, которые символизируют различные жизненные блага. В этом случае гости получают не просто кусочек сладкого, а еще и сюрприз-предсказание.