«Нет иммунитета, у нас каждый день на счету»: Молодая семья из Петербурга пытается спасти 8-месячного сына

Вместо солнечного света – больничные лампы. Вместо купания – обтирание влажными салфетками. Каждый день – семь капельниц и горстка таблеток. Нельзя контактировать ни с кем, кроме врачей и родителей. Прогулки на свежем воздухе под строгим запретом: пыль и ветер, даже самый слабый, смертельно опасны. Не каждый взрослый выдержит такие условия, что уж говорить о восьмимесячной крохе. Четверть своей жизни Артем Кобзарев провел в больнице. И неизвестно, сколько проведет еще, если не сделать ему срочную трансплантацию костного мозга.

"МЫ ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЛИ, ЧТО С НИМ ЧТО-ТО НЕ ТАК"

Разговаривая с нами, 33-летний отец Артема Игорь Кобзарев едва сдерживает слезы. Поверить в то, что произошло с его долгожданным первенцем, он до сих пор не может. Запланированная беременность 30-летней жены Яны проходила без осложнений. Супруги с нетерпением ждали появления на свет сынишки, и когда это произошло, их радости не было предела. Но в один момент все пошло под откос.

У крохи нет никакой защиты от инфекций - его иммунная система "сломана" болезнью. Для Артема каждый день на счету. Фото: благотворительный фонд "Алеша"

- В роддоме у Артема заметили белый налет во рту, - вспоминает Игорь. – Сказали, что это кандидоз – «молочница», если по-простому – и не стали делать прививку против туберкулеза (БЦЖ).

В скором времени маму вместе с ребенком выписали, и счастливая семья отправилась домой. Кандидоз все так же беспокоил Артема – ненадолго пропадал после лечения, потом возвращался с новой силой, но в остальном никаких проблем не было. Разве что вес кроха набирал очень медленно. Но как в этом можно заподозрить приближение беды?

- Потом жена с сыном начали ходить в поликлинику на плановые осмотры, - продолжает Игорь. – У Артемки постоянно брали кровь из пальца. Анализы приходили плохие, но нам никто толком не объяснял, в чем дело. Просто советовали поменьше болеть.

Родители Темы даже подумать не могли, что с малышом что-то не так. Для Артема каждый день на счету. Фото: благотворительный фонд "Алеша"

Так продолжалось несколько месяцев, пока очередной анализ не выявил в крови у малыша зашкаливающий уровень клеток, выполняющих защитную функцию: 69 единиц при норме от одной до пяти. Тему сразу же госпитализировали. Сначала врачи склонялись к тому, что у новорожденного острая аллергия, но потом обратились за помощью к московским коллегам из Центра имени Дмитрия Рогачева, которые и поставили страшный диагноз: тяжелая комбинированная иммунная недостаточность. Проще говоря, иммунная система Артема настолько сильно повреждена, что не справляется со своими функциями – а значит, у него нет практически никакой защиты от инфекций. Даже самая легкая простуда, которую другой ребенок не заметит, может обернуться для него реанимацией.

Четверть своей жизни малыш провел в больнице. Для Артема каждый день на счету. Фото: благотворительный фонд "Алеша"

НИТОЧКА ЖИЗНИ

И потянулись дни. Вот уже два месяца Артемка не видит ничего, кроме больничной палаты. Каждый день ему одну за другой ставят семь капельниц. Чтобы лишний раз не травмировать маленькие ручки, крохе под общим наркозом вшили катетер: тонкая, как капроновая нить, трубка идет от ключицы прямо к сердцу. Но чтобы вернуть ребенка к прежней нормальной жизни, этого недостаточно. Единственный способ восстановить его иммунную систему – трансплантация костного мозга.

- Когда Артема только положили в больницу, мы обращались в московские центры, где проводят такие операции, - вспоминает Игорь. – Но там нам сказали, что подходящего донора сейчас нет. И в лучшем случае он появится не раньше середины июля. А у нас – каждый день на счету.

В итоге помочь Артему согласились в израильской клинике «Хадасса». Но все упирается в деньги: поиск донора и срочная операция обойдутся семье в 19 185 791 рубль. В одиночку папе с мамой такие расходы не потянуть – Игорь работает продавцом-консультантом, его жена Яна – в декретном отпуске.

- Нам помогают родители – бабушка и дедушка Артема, - рассказывает Игорь. – Конечно, это мало, но хоть что-то. И даже продать нечего – у нас кроме квартиры ничего и нет.

Никаких прогулок, никакого купания - только больничная койка, капельницы и таблетки. Фото: благотворительный фонд "Алеша"

ОПЕРАЦИЯ - ТОЛЬКО ПОЛДЕЛА

Часть необходимой суммы – почти 15 с половиной миллионов - помог собрать петербургский благотворительный фонд «Алеша». Но операцию в израильской клинике малышу могут сделать только после стопроцентной оплаты. Найти предстоит еще 3 797 651 рубль. И чем скорее, тем лучше. Еще несколько дней промедления – и организм Артема может просто не выдержать.

- Мы очень боимся не успеть, - признается отец Артема. – Что будет завтра – никто не знает. У нас действительно каждый день на счету.

Помочь Артему может каждый. То, что для других – цена чашки кофе, для малыша может быть ценой жизни.

КАК ПОМОЧЬ

- Через сайт Благотворительного фонда "Алёша"

- Перечислить пожертвование на расчетный счет фонда Алёша:

Расчётный счёт в “Cбербанке”

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счёт банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Кобзарева Артёма"