Корабль «Полтава» отбуксировали в Кронштадт, чтобы подготовить ко Дню ВМФ

Петербург активно готовится ко Дню Военно-морского флота. 25 июня. В грандиозном событии участие примут около 4 тысяч военнослужащих, 43 корабля, 36 самолетов и 20 вертолетов. Одним из главных украшений торжества станет линейный корабль «Полтава». Он является точной копией боевого судна петровского времени. Сегодня, 24 июня, уникальный парусник отправился в Кронштадт, чтобы подготовиться к празднику.

В 2018 году корабль уже участвовал в Дне ВМФ.Фото: Артем КИЛЬКИН

У «Полтавы» в параде важная роль. Судно возглавит колонну кораблей. Сейчас оно не может войти в акваторию Невы. Для этого ему нужно набрать в весе.

От верфи на Береговой улице корабль отошел в сопровождении двух буксиров и вскоре пришвартуется у острова Котлин. Там «Полтава» проведет неделю. За это время сотрудники сделают все, чтобы парусник предстал перед зрителями во всем своем величии.

День ВМФ пройдет в Петербурге 28 июля.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы заранее осуществили промеры глубин и определили те правильные места, в которых сможем идти, - говорит главный строитель «Полтавы» Михаил Плеханов. - В Кронштадте «Полтава» встанет к стенке, где глубины позволят кораблю догрузиться балластом. Основная наша задача – загрузить порядка 100 тонн балласта и часть пушек. После чего «Полтава» отправится в центр города.

Точная копия петровской "Полтавы".Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербург судно приплывет 2 июля. Оно пришвартуется на Английской набережной, где его откроют для посетителей. В честь этого экскурсоводы приготовили уникальную программу. В течение двух недель петербуржцы и гости города смогут подняться на борт и почувствовать себя частью Петровской эпохи. 12 и 13 июля вход будет бесплатным. 17 июля «Полтава» переместится к Эрмитажу.

- Корабль встанет на бочки и начнет готовиться к параду. Экскурсии с этого времени идти не будут, - уточняют сотрудники Верфи исторического судостроения.

Судно строили 5 лет.Фото: Артем КИЛЬКИН

Увидеть «Полтаву» петербуржцы смогут 28 июля в День Военно-Морского флота. Она займет почетное первое место в строю как символ истории и культуры Петербурга.

НА ЗАМЕТКУ

Линейный 54-пушечный пушечный корабль «Полтава» строили долгие пять лет и спустили на воду в мае прошлого года. Он является точной копией первого парусника Балтийского флота, названного в честь победы русской армии в Полтавской битве.