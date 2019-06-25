Петербург и Сычуань договорились о сотрудничестве в образовании и других сферах

За образованием в Северную столицу приезжают не только со всех уголков России, но и из других стран. Из иностранцев больше всего в петербургских вузах студентов из Китая. Число действительно впечатляющее - 5492 человека постигали науки в городе на Неве только в этом учебном году. Отношения Петербурга и Китая в области образования будут развиваться и дальше. Городской комитет по науке и высшей школе и Департамент образования Народного правительства провинции Сычуань заключили меморандум о взаимопонимании в области образования.

Это поможет в академических обменах студентами, организации стажировок, а также общению педагогических сообществ и научных работников. Кроме того, Сычуань и Петербург смогут организовывать совместные образовательные и научные программы, развивать преподавание китайского и русского языков как иностранных.

НЕ ТОЛЬКО ТУРИЗМ

С официальным визитом Северную столицу 25 июня посетила делегация из Китая во главе с заместителем генерального секретаря Партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Сычуань Дэном Сяоганом.

С официальным визитом Северную столицу 25 июня посетила делегация из Китая.Фото: Полина ЖУКОВА

В Смольном с гостями встретился врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Итогом общения сторон стал еще один подписанный документ - новый план по сотрудничеству, так называемая «дорожная карта». Рассчитана она на 2019-2020 годы. И предполагает совместные мероприятия Петербурга и провинции Сычуань в разных сферах. В частности, торгово-экономической, в науке и образовании, культуре и туризме, а также молодежной политике и здравоохранении.

Теперь в Сычуань ждут Александра Беглова - Дэн Сяоган пригласил градоначальника в Китай.

- Китай и Россия добрые соседи, хорошие друзья и партнеры, - отметил Дэн Сяоган. - Сейчас между нашими странами развиваются здоровые и стабильные отношения.

Это же подчеркнул и Александр Беглов. И также напомнил о недавней встрече президента России и китайского лидера в Петербурге рамках ПМЭФ.