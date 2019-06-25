2019-06-25T19:38:03+03:00
Общество

«Нас никто не уведомлял»: Администраторы Троицкого рынка ничего не знают о его сносе

При этом в Петербурге не первый день ходят слухи, что на месте торговой площадки построят жилой дом
Сергей ВОЛЧКОВ
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Похоже, в Петербурге скоро станет на одну торговую площадку меньше. Фото: Яндекс.КартыПохоже, в Петербурге скоро станет на одну торговую площадку меньше. Фото: Яндекс.Карты
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Похоже, скоро в Петербурге станет на одну торговую площадку меньше. Троицкий рынок на набережной реки Фонтанки собираются снести. На освободившемся месте построят многоэтажный жилой дом.

Точные сроки начала работ и другие подробности пока не разглашаются. В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры нам смогли подтвердить лишь наличие согласованного проекта, выполненного петербургской фирмой «Интерколумниус». Дом будет многоквартирным, «со встроенными помещениями и подземным гаражом».

При этом КГИОП отдельно отмечает, что новая многоэтажка (достоверные сведения об этажности нового здания нам предоставить, опять же, отказались, но то, что это будет именно многоэтажка, не вызывает сомнений) не будет портить панораму набережной Фонтанки. Это действительно важное уточнение, потому что печальный опыт уже есть: неподалеку от Троицкого рынка находится гостиница «Азимут» (в прежние времена – «Советская»), которая абсолютно не вписывается в окружающий ландшафт – настолько, что даже Олег Харченко, главный архитектора Петербурга в 1991-2004 годах, называл ее «градостроительной ошибкой».

Между тем на самом Троицком рынке о грядущих переменах ничего не знают.

- По поводу строительства мы не в курсе, - сообщил нам один из администраторов, отказавшийся, впрочем, называть свое имя и фамилию. – Информации – во всяком случае, у нас, кто там работает – такой нет и планов таких нет. Нас никто не уведомлял.

Связаться напрямую с руководством Троицкого рынка нам не удалось. Чтобы прояснить ситуацию, мы отправили в компанию официальный запрос. На момент верстки номера ответ на него в редакцию не поступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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