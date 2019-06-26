2019-06-26T16:03:56+03:00
Общество

Красиво жить не запретишь: В центре Петербурга предлагают фото с «Ламборгини» за 500 рублей

Прокатиться дороже - 10 минут за 4 тысячи [фото, видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В центре Петербурга сдают в аренду "Ламборгини"В центре Петербурга сдают в аренду "Ламборгини"Фото: СОЦСЕТИ
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«У богатых, похоже, кризис», шутят петербуржцы. В самом центре Петербурга на Невском проспекте местные жители в среду, 26 июня, заметили припаркованную на тротуаре элитную машину «Ламборгини Авендатор». Рядом с авто стоит молодой человек с мегафоном, который предлагает всем желающим арендовать «тачку», чтобы покататься. Однако прокатиться на машине, стоимостью минимум 18 миллионов рублей, удовольствие не из дешевых.

- Аренда «Ламборгини». В стране кризис, у нас нет. Прокатиться 10 минут – четыре тысячи рублей. Сфотографироваться – 500 рублей, - объявил прайс юный «бизнесмен».

Горожане медленно проходят мимо машины, засматриваются на нее, но выложить назначенную сумму за короткую поездку по пробкам никто не решается. За фотографией тоже не наблюдается большой очереди. Только один зевака с мороженым стоял, разглядывая машину.

- Какой смысл фотографироваться с чужой машиной, к тому же битой, - вопрошают петербуржцы.

Как мы выяснили, машина, которая принадлежит 30-летнему предпринимателю Кириллу Терентьеву, дважды побывала в аварии. В 2017 году он отдал за машину 27,5 миллионов рублей, как написано у него на странице в соцсети. Первый раз в марте 2018 года «Ламбаргини» попала под трамвай на мосту Александра Невского.

В марте 2018 года машина попала под трамвай Фото: СОЦСЕТИ

В марте 2018 года машина попала под трамвайФото: СОЦСЕТИ

Спустя несколько месяцев накануне Нового года авто снова попало в ДТП. Автомобилисты заметили 27 декабря прямо посередине Невского проспекта у Казанского собора брошенную машину с открытым багажником. Это была та самая «Ламборгини». Чуть позже она оказалась ближе к тротуару. По всей видимости, машина сломалась, и водитель просто оставил ее, а сам пошел по своим делам.

Накануне Нового года водитель бросил машину на Невском проспекте Фото: СОЦСЕТИ

Накануне Нового года водитель бросил машину на Невском проспектеФото: СОЦСЕТИ

Вероятно, молодой владелец авто устал платить за ремонт и штрафы и решил наконец-то не тратить деньги на свою машину, а подзаработать на ней. Нашлись ли желающие простоять 10 минут в пробке на Невском проспекте, но зато на «Ламборгини» за 27 миллионов рублей, пока не известно.

На Невском проспекте петербуржец сдает в аренду «Ламборгини» на 10 минут за 4 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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