«Готовы дойти до правительства»: студенты Санкт-Петербургского госуниверситета подняли протест против массового увольнения преподавателей и сокращения спецкурсов

Большой скандал разгорелся на днях в крупнейшем ВУЗе Северной столицы – Санкт-Петербургском государственном университете. Очагом пожара стал институт истории. Студенты выступили сразу против двух серьезных проблем: массового увольнения преподавателей и закрытия уникальных профильных дисциплин - от "истории театра" до "славянской идеи" и "истории церкви у славянских народов".

УМНЫЕ НАМ НЕ НАДОБНЫ?

По словам учащихся, конфликт в институте возник не вчера, не позавчера и даже не неделю назад. Еще в апреле руководство ВУЗа издало приказ № 3773/1, который устанавливал: если на курс набирается меньше десяти человек, курс либо не открывается вовсе, либо его судьбу решает специальная комиссия. Такое положение дел вызвало бурю негодования среди студентов. По настоянию студенческих советов, которые собрали больше 3 000 подписей «против», действие приказа пообещали приостановить, хотя на практике этого сделано не было.

На этот раз первым поднялся институт истории. По словам председателя институтского студсовета Лии Фарраховой, из-за приказа № 3773/1 под угрозой оказалось множество уникальных профильных спецкурсов.

По словам студентов, на спецкурсах руководство ВУЗа просто решило сэкономить. Фото: группа "Защитим институт истории СПбГУ" ВКонтакте

- Под удар попали балканисты – студенты, занимающиеся историей, культурой, этнографией и языками народов, населяющих Балканский полуостров, - рассказывает Лия. – Закрыться могут курсы по этнологии, античной истории, археологии и так далее.

Студенты, в свою очередь, недоумевают: испокон веков на истфаке готовили узкопрофильных специалистов. И до апреля этого года проблема «непопулярных» спецкурсов руководство ВУЗа не волновала.

- Мы не менеджеры и юристы, где может быть 10 направлений, - отмечает делегат студенческого совета Анна Копалова. - На истфаке люди без преувеличения занимаются всем: кто-то берестяными грамотами, кто-то перестройкой, кто-то древним Римом, а кто-то Наполеоном. И всегда получалось, что на дисциплину могло записаться 2-3 человека. И это было абсолютной нормой, преподаватели приезжали и читали эти лекции, а студенты их с удовольствием слушали.

Вот такие картинки публикуют в соцсетях студенты истфака. Некоторые заменили на них фотографии в профилях. Фото: группа "Защитим институт истории СПбГУ" ВКонтакте

Причина, впрочем, проста: в приказе говорится, что сокращение элективов связано с финансово-хозяйственной деятельностью. С деньгами, то есть. Получается, на науке и будущих ученых просто-напросто экономят.

МАССОВЫЙ "ИСХОД"

Другая проблема – массовое увольнение преподавателей. По словам Лии Фарраховой, в последние несколько дней один только исторический институт покинуло больше 15 человек – в том числе и специалисты, которые проработали там много лет. Ректорат объясняет «исход» тем, что часть уволившихся не прошла конкурс на замещение должностей, а часть сделала это «по личным причинам». Студенты не согласны ни с тем, ни с другим.

- Что касается личных причин – на заседании была озвучена очень правильная, на мой взгляд, фраза: «с хорошего места человек просто так не уходит», - отмечает Анна Копалова. – Я, например, лишилась своего научного руководителя Владимира Владимировича Шишкина, одного из лучших в мире специалистов по истории Франции. Его никто не увольнял, он ушел сам. Руководство ВУЗа призывает нас не волноваться, говорит, что незаменимых нет, и ни один курс без преподавателя не останется. Возникает логичный вопрос: кем собираются заменять ученых такого уровня, как Владимир Владимирович?

По словам директора института истории СПбГУ Абдуллы Даудова, сокращение курсов и увольнение преподавателей - не более чем "раздутые слухи". Фото: Институт истории СПбГУ.

С конкурсом тоже не все так просто. По словам наших собеседников, на нем учитываются только номинальные заслуги преподавателей, и не берется в расчет мнение самих студентов. Так, весной по конкурсу не прошел старший преподаватель кафедры археологии Антон Мурашкин. Он регулярно вывозил воспитанников на раскопки, слыл одним из лучших специалистов по Северной Фенноскандии (археологический регион на северо-западе Европы) и пользовался среди учащихся заслуженной любовью и уважением. Но не имел кандидатской работы, что и стало решающим критерием.

Вчера студсовет провел заседание и принял резолюцию за отмену приказа и прекращение увольнений. Текст резолюции официально направлен ректору. Если администрация не пойдет на контакт со студентами, констатируют наши собеседники, добиваться своего они будут другими методами – вплоть до обращения в правительство России.

ОФИЦИАЛЬНО:

Директор Института истории СПбГУ, доктор исторических наук, профессор Абдулла Даудов:

"Информация о том, что приказ № 3773/1 приведет к сокращению каких-либо кафедр в Институте истории СПбГУ, не соответствует действительности. Информация о закрытии элективов также не соответствует действительности. Что касается "сокращений" - в институте регулярно проводятся конкурсы на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, в результате которых происходит постоянное частичное обновление коллектива. Итоги последнего конкурса были подведены 30 мая: пять человек не были допущены к участию, еще семь проиграли своим конкурентам, двое отказались участвовать по личным причинам. Среди участников конкурса была реальная конкуренция, что позволило комиссии отобрать лучших".