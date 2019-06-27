Почему в новостройках не хватает мест для парковки

Стройка по правилам

В спальных районах Петербурга на каждые 80 квадратных метра общей площади квартир должно приходиться минимум одно парковочное место. Такие нормы прописаны в городских Правилах землепользования и застройки, и застройщики их соблюдают.

- Общий принцип: определенное количество машино-мест привязано к продаваемой площади жилья. Не соблюдать нормативы по обеспечению проектов парковочными местами невозможно - это необходимое условие для строительства. Даже в центре города, где плотность застройки высока и соблюсти нормативы часто бывает сложно, - поясняет директор по маркетингу Группы RBI (входят RBI и «Северный город») Михаил Гущин.

Сколько именно бесплатных машино-мест появится на прилегающей территории, а какая часть разместится в платном многоуровневом или подземном паркинге, зависит от особенностей проекта. И прежде всего от наличия свободной территории.

- Если жилой комплекс расположен на небольшом земельном участке, то девелопер вынужден строить платную подземную или многоуровневую наземную парковку, чтобы выполнить нормативы по обеспеченности машино-местами, - рассказывает директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман.

- Во многих жилых комплексах платных парковок больше, чем бесплатных, однако в кварталах, которые строит наша компания, мы стараемся идти другим путем. В проектах «Янила», «Юттери», «IQ Гатчина» предусмотрены открытые наземные автостоянки, расположенные по периметру кварталов. Жильцы могут оставить там автомобили бесплатно, а дворы становятся свободными от машин. В первой очереди «IQ Гатчина» есть платная подземная парковка.

Особенности менталитета

Парковочных мест, предусмотренных нормативами, достаточно для размещения автомобилей в новых жилых кварталах.

- Многие жильцы в проектах массового спроса не готовы платить за паркинг и предпочитают ставить свои машины на свободных участках рядом с домом. В итоге дворы заставлены автомобилями, а платные парковки пустуют, - говорит Ян Фельдман.

- Как правило, застройщики ничего не зарабатывают на паркингах: вырученные от их продажи деньги даже не всегда покрывают затраты на строительство. Раскупаются парковки очень медленно, хотя цена машино- места по мере роста строительной готовности не поднимается. Зачастую половина мест остается нераспроданной. По- чему так происходит?

- Дело в том, что потребитель у нас еще не привык покупать парковочное место: многие предпочитают по привычке ставить машину на улице, во дворе, под окнами. Хотя это чревато и проблемами с безопасностью, и ухудшением эстетики среды, - считает Михаил Гущин.

Впрочем, все больше покупателей, выбирая квартиру, оценивают ситуацию с парковкой возле нового дома. Особенно это заметно, если рассматривать по классу жилья: чем он выше, тем больше клиента волнует наличие паркинга.

- Сейчас уже принято рассчитывать так, что одна квартира - это одно машино-место. Если речь о бизнес- классе и элитном жилье, то на квартиру приходится два места, - говорит генеральный директор «КВС. Агентство недвижимости» Анжелика Альшаева.

Позиция новоселов

Впрочем, жителей новых микрорайонов можно понять. Многие купили квартиру в кредит и просто не могут позволить себе платить еще и за паркинг.

- Как правило, владельцы автомобилей, несмотря на очевидную выгоду от наличия собственного паркинга, предпочитают сначала закрыть свои ипотечные обязательства и только после этого задумываются о парковочном месте, - подтверждает руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов.

- Спрос на паркинги в разных жилых комплексах может различаться. Нередко продажи машино-мест увеличиваются после ввода дома в эксплуатацию. В полностью заселенном доме можно оценить удобство собственного парковочного места, когда не приходится искать свободное место во дворе. Ну а пока, несмотря на свободные машино-места в паркингах, жители стараются сэкономить и ставят свои автомобили во дворах, на дорогах.

- Такая ситуация сложилась у нас в ЖК «Линкор». Поэтому построить паркинг - не самое главное, важно правильно его эксплуатировать, убирать, поддерживать его жизнеспособность, - говорит Анжелика Альшаева.

- К такой проблеме необходимо подходить комплексно. Ставить знаки там, где необходимо, штрафовать за парковку в неположенном месте, общим собранием собственников решить установить шлагбаум, что- бы сделать двор свободным и безопасным от машин. Жители пользуются ситуацией, если нет четких регламентирующих норм.

Сколько стоит «дом» для авто

В среднем парковочное место в проектах комфорт- класса стоит 500-700 тысяч рублей, в бизнес-классе цены начинаются от миллиона. Действительно, по карману не всем. Поэтому застройщики предлагают приобрести парковочное место по акции или в рассрочку.

- Распространены акции, когда машино-место включается в стоимость квартиры или при покупке жилья предлагается в подарок, а также другие акции, стимулирующие спрос. На- пример, мы в нашем проекте Ultra City предлагаем акцию: при покупке квартиры паркинг за 100 тысяч рублей, - говорит Михаил Гущин.

Стоимость машино-места зависит не только от класса комплекса, но и от местоположения, типа паркинга, этажа (чем ближе этаж к выезду из паркинга, тем дороже может быть место) и покупательского спроса. Но зато есть и скидки.

- Существенный дисконт может предлагаться при покупке большой семейной квартиры, - добавляет Дмитрий Ефремов.

- В нашем жилом комплексе «Северная долина» в каждом квартале есть крытые паркинги с системами контроля управления доступа, видеонаблюдения, вентиляции и пожаротушения. Можно купить или арендовать парковочное место стандартного или увеличенного размера для больших машин, семейного формата на несколько автомобилей.

Возможна покупка с помощью беспроцентной рассрочки или в кредит за 250 рублей в день. При единовременной оплате предоставляется скидка. Группа компаний «КВС» в своих новых проектах решила не продавать машино- места, а сдавать их в аренду.

- Взять в аренду место проще и менее затратно по деньгам, - считает Анжелика Альшаева.

- Но при желании парковку можно купить: парковочные места есть в каждом нашем жилом комплексе - бесплатные и платные, в том числе аренда и продажа.

Многих интересует, можно ли купить место в паркинге в ипотеку. Тут надо смотреть на способ продажи. - Если формой продажи является не договор долевого участия, а пай в гаражном кооперативе, то есть парковочное место как таковое не выделено в отдельную единицу, то соответственно ипотека на него не предлагается. Зато возможна рассрочка, - поясняет Михаил Гущин.

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