Домашние животные в Санкт-Петербурге: как правильно выбрать, чем кормить и кому оставить на время отпуска.

Мы можем целовать хвостатого в мокрый нос, класть спать на свою подушку и называть любимым ребенком. Член семьи, однозначно. Но для закона животное – это живая собственность, как, например, машина или шкаф. Не вещь, конечно, но что-то типа того. Поэтому при его покупке надо соблюдать определенные правила.

- Покупать питомца только в официальных местах: зоомагазинах, питомниках, специальных рынках. Конечно, стопроцентной гарантии, что животное здорово, это вам не даст, но все же шансы на успех – выше.

- Продавец должен выдать вам специальный документ: ветеринарное свидетельство формы № 1 или справку формы №4. Считайте, что это свидетельство о рождении: там написано происхождение животного, информация о клейме или чипе, или же номерном кольце на лапке, если это птица. То есть, данные, которые помогут идентифицировать питомца.

- Если вы берете животное в питомнике, то также вам выдадут сертификат о регистрации питомника, родословные производителей и метрику животного.

Когда нужно насторожиться?

- Если вам продают животное моложе трех месяцев, у которого еще не сделаны первые прививки.

- Если заводчик отказывается показать родителей крох или рассказать о них.

- Если малыш внешне выглядит нездоровым: вялый, сонливый, плохо пахнет, в том числе из рта, шерсть свалялась, из глаз выделения, раздутый живот, и так далее.

- Если вам говорят, что «с документами будет дороже».

Но выбрать и купить – это лишь часть дела. Дальше о своем новом друге нужно заботиться. Да, совсем как о ребенке. Важно понимать, что вы кормите его здоровой пищей, правильно ухаживаете, и доверяете ответственным заботливым людям, если надо уехать. Но как не прогадать?

Выбор «Комсомолки»: компании, которые заметно облегчат жизнь всех любителей животных.

Салон-отель «БУДКА»

Это тот случай, когда бизнес вырос из семейной любви к животным. Гостиницу решили создать, когда у хозяйки отеля появилась третья собака, в компанию к двум другим, да еще и к двум попугаям. Оставлять их без присмотра не хотелось, так и родилось это место. Здесь бывают не только кошки и собаки. В «Будке» побывали и кролики, и хомячки, и белки с попугайчиками.

Здесь делают ставку на то, что животное будет чувствовать себя, как дома. Привычная еда, даже если ее нужно готовить, а не просто давать корм и консервы. Выгул – столько раз, сколько питомец привык. Обычно два раза в день, по полчаса, но щенков и пожилых собак – по просьбе владельцев – выгуливают чаще. Ветеринарные препараты – при необходимости – строго по графику. Номеров немного – всего 14. Но это придает «Будке» особый уют.

При этом «Будка» - не только отель. Здесь можно подстричь собаку или кошку, вымыть и вычесать им шерсть, подстричь коготки, почистить зубы ультразвуком или сделать ускоренную линьку. Помимо вольеров, есть игровая зона, где животные в основном и проводят время за совместными играми.

Сайт: hotel-budka.ru

Телефон: +7(964)396-14-94

Адрес: ул. Гастелло, 28

Найти в социальных сетях: vk.com/hotel_budka

Отель для избранных, где четвероногих не только накормят, как дома, но и марафет наведут. Фото: freepik.com.

Сеть зоомагазинов «ВАКА»

Более сорока магазинов по Петербургу и Ленобласти. Здесь продают корма для всех видов животных, одежду и аксессуары для собак и даже ветеринарные препараты – у компании есть на это специальная лицензия. Если вы не уверены, что именно нужно, вас здесь же проконсультирует ветврач. В одном из магазинов – на проспекте Художников, 10 – работает и груминг-салон.

Цены покупателей порадуют: тем более, что компания «Биосфера», частью которой являются магазины, является эксклюзивным дистрибьютором многих брендов. Так, в «Ваке» можно найти канадский корм для кошек из собак супер-премиум класса Nutram. Это корм холистик, такой магазины предлагают нечасто. Да, он стоит недешево, но такой корм сегодня считается лучшим, что есть на рынке. Кроме того, есть и беззерновые формулы.

Кроме того, здесь можно купить косметику для ухода и противоблошиные средства «Биовакс», автопоилки Stefanplast и Bergamo, финскую одежду для собак Hurtta, которая на сегодняшний день является уникальной защитой от грязи, воды и холода. Есть и товары собственного производства - корма для птиц и грызунов ВАКА, наполнители кошачьих туалетов, клетки и многое другое.

Адреса магазинов смотрите на сайте: www.vaka.ru

Идеальная шерсть – с БиоВакс.

Сеть магазинов «Золотая рыбка»

Сеть этих магазинов хорошо знакома петербуржцам – на рынке она уже 27 лет. Более 35 магазинов в 13 районах города. Здесь можно найти практически любой товар для животных от кормов до лакомств, от игрушек до домиков, от шампуней до зубной пасты. Неважно, кто у вас: кошка, собака, да хоть черепашка – здесь будет все необходимое для них.

Кроме того, у «Золотой рыбки» есть собственное производство. Под брендом ДокторZOO компания выпускает мультивитаминные лакомства, антипаразитарные ошейники и биоошейники для собак и кошек, гигиенические шампуни и многое другое.

Из последних разработок – парфюмированные ошейники BEST. Они не имеют аналогов на российском зоорынке. В коллекции ароматов яблоко, банан и ваниль. Ненавязчивый аромат постепенно выделяется с поверхности ошейника и равномерно распространяется по шерсти и телу животного. Это избавляет от неприятных запахов, которые могут появляться у животного по разным причинам.

Адреса магазинов смотрите на сайте: goldfish.ru

В «Золотая рыбка» есть все, что нужно: от витаминов – до ошейников с приятными запахами.

Гостиница для кошек «Кошки В Дом»

Шесть номеров VIP-класса и 16 просторных номеров класса комфорт. Не всякий человеческий отель похвастается таким уютом. Кстати, в самой зоогостинице это тоже называют своим преимуществом. Во-первых, чем больше животных на маленькой территории, тем выше риск развития инфекций. Во-вторых, любому животному приятнее отдыхать в спокойной комфортной обстановке.

Коты в отеле не сидят в домиках круглыми сутками. Здесь есть игровые зоны, где за животными присматривают нянечки с ветеринарным образованием. Они следят за настроением и поведением питомцев, а потом отправляют хозяевам отчеты с фотографиями. В штате есть врач, а если что-то случится – у отеля заключены договора с несколькими городскими ветклиниками.

В отеле говорят: их концепция нашего отеля направлена именно на общение с гостями, снятие стресса и адаптацию. При согласии хозяина и желании самого гостя котику могут подобрать компанию, чтобы на прогулках он общался с приятелем.

Сайт: koshkivdom.ru

Адрес: Большая Пушкарская ул., 15

Телефон: +7(905)250-68-00

Найти в социальных сетях: vk.com/hotelkoshkivdom

Большинство хвостатых мечтают вернуться в отель «Кошки В Дом».

Производитель кормов «Четвероногий Гурман»

Компания производит премиум-корма без малого 20 лет. Все консервы для кошек и собак всех возрастов – делают из настоящего мяса, каши – из натуральных злаков, сухой корм из отборных компонентов.

В компании уже давно отказались от сои, усилителей вкуса, искусственных красителей и ароматизаторов. Здесь говорят: им важно, чтобы каждый владелец, открывая корм, видел и знал, чем он кормит своего питомца.

В ассортименте компании более 150 продуктов для выбора правильного рациона. Все они разработаны опытными технологами. Под брендом «Четвероногий гурман» выпускаются корма супер-премиум и премиум класса. Особенное внимание привлекают корма линейки Golden line. Это крупно нарезанные кусочки филе, в каждому вкусе используется только один вид мяса (монопротеин) без добавления субпродуктов или зерновых. Корма Golden line особенно актуальны для собак с чувствительным пищеварением, склонных к аллергии или при необходимости строгой диеты.

Для приготовления полноценного обеда производитель рекомендует смешивать мясные консервы с моментальными кашами «Четвероногий гурман» в нужной для вас пропорции исходя из потребностей вашего питомца.

Сайт компании: 4gurman.ru

Корм из натуральных продуктов – залог здоровья вашего питомца!

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