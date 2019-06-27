Онкология и отказ внутренних органов: Эколог рассказал, чем может грозить петербуржцам пожар на свалке в Сосновой поляне

В Красносельском районе Петербурга вот уже второй день горит незаконная свалка. Жители окрестных домов наблюдают из окон многометровый столб дыма, в воздухе висит запах гари, а МЧС уже не справляются с ситуацией – для того, чтобы ликвидировать огонь, пришлось даже вызывать тяжелую технику.

ЯДОВИТЫЙ ДЫМ

Огромная свалка рядом с территорией «Сосновая поляна» в Петербурге уже не в первый раз привлекает внимание общественности и экологов. По словам руководителя местного отделения организации «Зеленый фронт» Егора Леонтьева, она образовалась еще в 2015 году и с тех пор активно разрастается как вширь, так и вглубь.

- На сегодняшний день ее площадь – около трех гектар, - констатирует Леонтьев. – Почти четыре с половиной футбольных поля. Можно даже сказать, что это уже скорее полноценный мусорный полигон, нежели просто несанкционированная свалка.

По словам местных жителей, свалка горит уже четвертый день. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Наполнение – под стать площади. По словам Леонтьева, на свалке рядом с Сосновой поляной захоронено решительно все, что только можно представить: от строительного мусора до бочек с мазутом.

- Некоторое время назад следственный комитет возбуждал по ней уголовное дело, - отмечает наш собеседник. – Это помогло: завоз мусора на свалку прекратился. Но в этом году мы снова стали замечать грузовики, везущие сюда отходы.

По данным МЧС, пожар на свалке разгорелся вчера около 15:00 26 июня. Жители окрестных улиц утверждают, что это случилось еще раньше – 24 июня. Одно, впрочем, остается неизменным: огонь до сих пор не могут потушить. Между тем буквально в километре проходит проспект Народного ополчения, а за ним сама Сосновая поляна – территория, на которой живет почти 60 000 человек.

Дым от свалки видно даже от метро "Черная речка" - за 25 километров от Сосновной поляны. ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

- Конечно, опасность очень серьезная, - констатирует Леонтьев. – На свалки, в том числе и незаконные, сейчас везут очень много пластика, а пластик при горении выделяет токсичные вещества, которые в больших концентрациях могут вызывать окнологию. Кроме того, дым, который тянет с пожара, может содержать частицы тяжелых металлов – они накапливаются в организме и способны привести к очень тяжелым последствиям, от простого недомогания до хронических болезней и даже отказа внутренних органов.

"ПРОСНУЛСЯ ОТ ТОГО, ЧТО НЕЧЕМ ДЫШАТЬ"

Местные жители, между тем, жалуются в соцсетях на дым и запах гари.

- Спал с открытым балконом, - рассказал Филипп Жонин. – Проснулся от того, что нечем дышать.

По словам МЧС, на свалку стянули спецтехнику - чтобы добраться до очагов пожара, нужно сначала разгрести мусорные завалы.Фото: Артем КИЛЬКИН

- В квартире стойкий запах горелого, - поддерживает Сергей Зимин. – Окно и не открыть – начинает тянуть еще сильнее – и не закрыть, потому что тогда точно впитается в ковры и обои.

В местном управлении МЧС «Комсомолке» рассказали, что тушение пожара все еще продолжается. Огонь ушел вглубь, а поскольку высота свалки уже сейчас составляет 15 с лишним метров, ликвидировать его не получится, если не разобрать завалы.

- Сейчас на месте находится восемь единиц тяжелой техники, - отметили в пресс-службе. – Прогнозировать что-либо сложно. Работа ведется.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» следит за развитием событий.