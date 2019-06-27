2019-06-27T14:26:44+03:00
Звезды

Зрители возмущены: На гастролях в Петербурге оперную звезду Пласидо Доминго заменили другим артистом

Знаменитый тенор не смог исполнить главную роль в опере «Симон Бокканегра» из-за сорванного голоса
Петр КИБЕР
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Пласидо Доминго так и не вышел на сцену Мариинского театра 25 июня.Пласидо Доминго так и не вышел на сцену Мариинского театра 25 июня.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Обиду и возмущение испытали петербургские любители оперного искусства, которые пришли вечером 25 июня в Мариинский театр, чтобы услышать знаменитого испанца Пласидо Доминго. Тенор должен был исполнять главную партию в опере Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», но его внезапно сменили на другого исполнителя. С извинениями к зрителям вышел худрук Мариинки Валерий Гергиев.

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- В связи с тем, что это решение было принято буквально перед выходом артистов на сцену, он посчитал необходимым не формально оповестить зрителей (через официальный сайт театра или вывешивание объявления за несколько минут до начала спектакля), а лично, - сообщает пресс-служба театра.

Но зрителей экстренная смена оперной звезды на также замечательного артиста Романа Бурденко не вдохновила. При всем уважении к сменщику, люди шли именно на Доминго. При этом некоторые билеты стоили и по 20 и по 25 тысяч рублей. В антракте, а кто-то и сразу пошел в кассу, чтобы вернуть деньги, но и тут возникли некоторые трудности.

- Клиент вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг (вернуть Театру приобретенные билеты) в любое время до начала спектакля, - говорится в правилах Мариинки.

Но ведь о смене исполнителя зрители узнали уже по факту и до начала представления вернуть билеты не могли. По некоторым данным, в итоге людям, успевшим сдать билеты до конца антракта, деньги обещали вернуть. Но осадок, конечно остался.

Зрители, пришедшие на знаменитого тенора, были огорчены и расстроены. Фото: скрин с vk.com/mariinskytheatre

Зрители, пришедшие на знаменитого тенора, были огорчены и расстроены. Фото: скрин с vk.com/mariinskytheatre

Причиной, по которой Пласидо Доминго не вышел на сцену, называют отсутствие голоса. Сорвал. Но не все поверили в эту версию. За два дня до гастролей в Петербурге тенор пел в миланском театре «Ла Скала» и после выступления опубликовал в своем «Инстаграме» видео, на котором он пьет шампанское прямо «из горла».

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Пласидо Доминго, не выступивший в Петербурге, пьет шампанское "из горла"
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- Классно! А 25 числа в Мариинке люди, заплатив огромные деньги, так вас и не услышали. Может уже не надо так пить, тем более выкладывать в сеть? - комментируют расстроенные ценители оперного искусства под публикацией.

Представители артиста ситуацию никак не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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