Надо брать! Почему покупать квартиру летом выгодно

Лето - лучшая пора не только для отпусков и дачных хлопот, но и для решения квартирного вопроса. Почему мы так думаем? Во-первых, об этом не раз говорили наши эксперты, напоминая, что летом многие вопросы по покупке жилья можно решить в спокойном режиме, а выбор вариантов очень широк. Во-вторых, среди наших знакомых, купивших новую квартиру, многие занимались поиском и покупкой именно летом. Нам осталось лишь собрать имеющийся опыт и поделиться с вами некоторыми секретами.

Удачное время

Знатоки и профессионалы рынка недвижимости любят повторять, что, покупая квартиру, ориентироваться надо не на сезон, а на свои потребности: мол, неважно, зима или лето за окном, главное, чтобы вариант вас устраивал.

И все-таки летом решать квартирный вопрос гораздо приятнее. Загрузка на работе меньше, пробок на дорогах тоже, погода радует. Не надо по утрам собирать ребенка в школу, а вечером возить на кружки и секции. Появляется больше времени. А когда нет спешки и суеты, то и вероятность что-нибудь упустить, ошибиться в выборе меньше.

- Мы с мужем отправили дочку на дачу к бабушке, а сами спокойно искали квартиру. На просмотры ездили после работы, иногда сами выбирали комплекс и ехали туда, чтобы увидеть все своими глазами, - говорит менеджер по рекламе Марина. - Бывало, совмещали просмотры новостроек с прогулками по городу, потому что квартиру искали поближе к центру. Один раз даже привлекли к этому процессу друзей из другого города: получился очень интересный взгляд со стороны.

Как сэкономить миллион

Современные покупатели настолько привыкли к скидкам, что и жилье рассчитывают приобрести со значительным дисконтом. А реклама лишь подливает масла в огонь, обещая квартиру за полцены. Здесь надо понимать, что рынок недвижимости - это все-таки не распродажа и половину стоимости сбросить никак не получится. Если же вы такую скидку все-таки нашли, вспомните о бес- платном сыре в мышеловке. И тем не менее реальные способы сэкономить на покупке квартиры есть. Интересные акции в июле запускает компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Купить просторную квартиру для большой семьи у этого застройщика летом можно с выгодой до миллиона рублей. Единственное условие: скидки действуют при условии стопроцентной оплаты или ипотеки.

Наиболее выгодные условия традиционно можно встретить в строящихся проектах. В этом случае новоселья придется подождать, но выгода будет максимальной. Для примера давайте возьмем строящиеся корпуса квартала «Галактика», в которых купить просторную трехкомнатную квартиру площадью 81,10 кв. м. можно с выгодой до двух миллионов рублей. Без скидки такое жилье стоит 11,6 млн рублей, но в июле при условии стопроцентной оплаты или ипотеки цена составит 9,5 млн рублей. Для квартиры, которая находится по соседству с историческим центром Петербурга, стоимость очень интересная, ведь квартал «Галактика» строится в популярных у петербуржцев и благоприятных для проживания районах Петербурга - Московском и Адмиралтейском. По соседству с новыми домами находятся сразу три станции метро - «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Рядом есть все необходимое для жизни, начиная от садиков и школ и заканчивая торгово-развлекательными центрами и спортивными комплексами. С одной стороны, от квартала «Галактика» рукой подать до центра города, а с другой - довольно быстро можно выбраться за город.

Если ждать окончания строительства некогда, можно выбрать недвижимость в уже готовом доме. Например, в ЖК «Самоцветы» просторная «двушка» площадью 75,7 кв. м в июле

стоит 10,3 млн рублей (не забываем про стопроцентную оплату и ипотеку). Без скидок такая квартира обойдется в 12 млн рублей. Если мыслить миллионами вам сложно, сравните стоимость квадратного метра со скидкой - 135 687 рублей, и без - 159 631 рубль. А ведь это Васильевский остров - один из самых комфортных, спокойных и престижных для жизни районов. Изюминка ЖК «Самоцветы» - уникальная атмосфера исторического Петербурга, которую новостройке удалось сохранить благодаря местоположению комплекса (пересечение Уральской улицы и на- бережной реки Смоленки) и архитектурной концепции, возрождающей традиции петербургской архитектуры. История и красота здесь органично сочетаются с современностью малошумными лифтами, современными коммуникациями и уникальным автоматизированным паркингом более чем на 800 мест. Естественно, перечисленные примеры - далеко не единственные. Еще больше вариантов квартир, которые можно приобрести со значительной скидкой, можно узнать в офисе продаж Группы «Эталон».

Поиск денег

Ипотека - один из самых распространенных способов покупки квартиры в условиях дефицита сбережений. Среди покупателей самыми популярными уже много лет остаются совместные программы банков и застройщиков, в рамках которых снижается ставка по ипотечным кредитам. Информацию о таких программах можно получить в офисах строительной компании или найти на сайте в Интернете. Но вот пара примеров для понимания. Всероссийский Банк Развития Регионов запустил специальную программу по приобретению квартир в строящихся жилых комплексах компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Согласно этой программе ипотечный кредит можно взять на срок от 3 до 30 лет при условии уплаты первоначального взноса в размере 10 процентов от стоимости квартиры. Для первого взноса можно использовать материнский капитал. Процентная ставка по кредиту со- ставит 10,3 процента, а рассчитывать можно на сумму от 500 тысяч до 30 миллионов рублей. Специальные условия по ипотечному кредиту действуют до 31 декабря 2019 года.

Все строящиеся объекты Группы «Эталон» аккредитованы ПАО «МТС-Банк». Купить квартиру в строящихся жилых комплексах компании можно с помощью ипотеки по ставке от 10,2 процента годовых, а для зарплатных клиентов банка от 10 процентов годовых.

Минимальный первоначальный взнос - от 20 процентов от стоимости жилья. Кредит можно взять на сумму от 500 тысяч до 25 миллионов рублей, а выдается он на срок до 25 лет.

Застройщик: АО «Эталон ЛенСпецСМУ». Информацию об акциях, правилах их проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (812) 380-05-25. Проектная декларация на сайте: www.lenspecsmu.ru. Работаем по 214-ФЗ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Московском районе построят новую школу

Она расположится в границах жилого комплекса «Московские ворота», который строит «Эталон ЛенСпецСМУ».

На месте строительства школы в ЖК «Московские ворота» при участии Правительства Санкт- Петербурга заложили капсулу времени. Фото компании «Эталон ЛенСпецСМУ».

Стройка, как и всегда в компании, началась с торжественной закладки капсулы времени на месте строительства будущей школы. На этот раз, кроме послания потомкам, в капсулу положили рисунки будущих учеников новой школы. А на торжественной церемонии присутствовали первые лица города - вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко и глава администрации Московского района Владимир Ушаков. Впрочем, такой интерес вполне объясним: современные школы городу нужны.

- Школа, которую возведет Группа «Эталон», предоставит большие возможности не только для качественного образования, но и для того, чтобы дети могли развиваться и добиваться высоких результатов в спорте и творчестве, - говорит генеральный директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») Юрий Бородин.

- Мы верим, что построенная нами школа подарит Санкт-Петербургу успешных и выдающихся выпускников, которые будут развивать наш любимый город!

В четырехэтажном здании будет учиться более 800 ребят. Кроме учебных классов, в школе появятся компьютерные классы, кабинеты физики, химии, биологии с лаборантскими, мастерские для трудового обучения, просторный актовый зал, столовая с полным технологическим циклом. Два спортивных зала оснастят инвентарной комнатой, тренерской. Там также появятся душевые для мальчиков и девочек. В здании предусмотрен бассейн, а на улице - оборудованная спортивная площадка.

Позаботились проектировщики и о маленьких учениках: в школе появятся помещения для групп продленного дня, игровые комнаты для начальных классов, кабинеты для дополнительных кружков.

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