«Ростерминалуголь» выпустило в реку Луга 180 тысяч личинок миноги

В СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ

Лужский производственно-экспериментальный лососевый завод и АО «Ростерминалуголь» выпустили личинок миноги в реку Луга. К «выпускному» рыбу готовили пять недель - три недели длилась инкубация икры, еще две личинок «выращивали» в специальном лотке до стадии пескоройки. Название появилось неслучайно: пескоройкой называется рыба, которая уже умеет зарываться в песок и таким образом прятаться от хищников. Иными словами это рыба, созревшая для существования в естественной среде.

- Лосося вырастить просто. Он хищник - для него есть понятная кормовая база. С миногой же все значительно сложнее. Ее просто невозможно вырастить до такой же стадии, что и, например, лосося, в заводских условиях. Поэтому мы берём на себя только самые чувствительные стадии и выпускаем миногу в естественную среду в виде личинок, - объяснила Ольга Горбушина, главный рыбовод завода.

Прежде чем отпустить рыбу, нужно ее пересчитать. А это не так-то просто. Для этого из лотка вычленяют квадратный сантиметр, выливают воду с личинками на плоское блюдце и с помощью гусиного пера считают рыб. По словам специалистов, несмотря на то, что прогресс идет семимильными шагами, ни одна технология в их сфере еще не превзошла ручной труд, в котором проявляются забота и любовь к делу.

После подсчета личинок взвешивают на сверхчувствительных весах. Миноги лужского завода оказались готовы к самостоятельной жизни: вес каждой - 1,5 миллиграмма, что в три раза больше нормы.

Численность тоже превзошла ожидания. К выпуску планировали подготовить 600 тысяч личинок, из которых 180 тысяч пришлись на долю АО «Ростерминалуголь», а вырастили - почти три миллиона.

- Мы выполняем государственное задание по воспроизводству запасов ценного вида рыбы. Минога является промысловым видом, который очень ценится за свои гастрономические качества. Цель - 2,5 миллиона, а остальное уже сверх нормы, - поделилась Ольга Горбушина.

Она добавила, что завод занимается воспроизводством миноги уже несколько десятков лет, и тенденция к увеличению запасов этой рыбы в Луге есть: рыбаки с каждым годом ловят все больше.

Стоит отметить, что АО «Ростерминалуголь» в принципе ответственно относится к охране окружающей среды, будь то обеспечение экологической безопасности самого производства или дополнительные природоохранные меры. Стивидорное предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной – закрытой – перевалки угля с соблюдением всех существующих экологических норм. Здесь применяются стакеры-реклаймеры, крытые вагоноопрокидыватели и вагоноразмораживатели, конвейерные линии и пересыпные станции, трансбордеры и судопогрузочные машины. Кроме того, на терминале установлены тепловизоры и снегогенераторы, аспирационные системы, системы «сухого тумана», водного орошения и очистки технических вод. Все это обеспечивает минимальное воздействие на природу.

Большое внимание глобальной теме экологии уделяется и за периметром терминала. Как отметила инженер-эколог первой категории АО «Ростерминалуголь» Аида Джафарова, угольный терминал на постоянной основе проводит различные экологические мероприятие:

- Говоря об искусственном воспроизводстве водных биологических ресурсов, надо сказать, что в 2016 мы выпускали в реку Свирь молодь кумжи. При этом стоит отметить, что природоохранная деятельность компании, конечно, не ограничивается данным направлением и поставлена на регулярную основу.

ОЧИСТЯТ ПРУД И ПОМОГУТ НЕРПАМ

Акция по выпуску личинок миноги прошла в рамках традиционного экомарафона АО «Ростерминалуголь». В этом году также запланирован очередной этап совместной работы с Санкт-Петербургским научным центром Российской академии наук. При поддержке стивидорного предприятия ученые продолжат разработку новой методики подсчета популяции балтийской кольчатой нерпы, которая находится на грани вымирания.

- Устойчивое развитие предприятия невозможно без развития самого региона, в котором мы работаем, - уверен Антон Панов, директор по стратегическому развитию АО «Ростерминалуголь». - Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы Кингисеппский район продолжал оставаться красивым и комфортным для людей.

В настоящий момент в Кингисеппе начались работы по очистке городского пруда. Уникальное оборудование для установки в водоеме, аналогов которого в России нет, было приобретено за счет АО «Ростерминалуголь».

СПРАВКА

АО «Ростерминалуголь» - порт свободного доступа, обеспечивающий экспортную перевалку угля различных российских производителей.

В 2017 году терминал достиг рекордных показателей перевалки среди российских угольных терминалов – 25 млн тонн. Грузооборот АО «Ростерминалуголь» в 2018 году составил 19,9 млн тонн угля.

Стивидорное предприятие входит в число лидеров портовой отрасли по применению цифровых и автоматизированных технологий. Терминал сертифицирован в соответствии с требованиями по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду международного стандарта ISO 14001:2015. Экологическая безопасность обеспечивается современными системами пылеподавления, ветрозащиты и очистки ливневых вод. В настоящее время реализуется проект дальнейшей модернизации терминала.