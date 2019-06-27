Во время салюта в зоопарке, наверняка, творится ужас: Жители Петербурга вступились за животных, для которых каждый городской праздник - стресс

Казалось бы, как связан Ленинградский зоопарк с праздником выпускников «Алые паруса»? По мнению горожан – напрямую. После грандиозного шоу на странице Александра Беглова в соцсети петербуржцы обеспокоились самочувствием зверей, которые живут неподалеку от основных мест празднования.

- Наверняка во время фейерверка в нашем старом зоопарке творится ужас, страх, нервозность от такого количества взрывов, - такое сообщение появилось в комментариях к записи про праздник. - Может, пора его уже перенести с исторического места? Пускай выпускники смотрят шоу, а животных переместить в новые вольеры, в новом тихом месте.

В Смольном согласились: проблема есть. Только решить ее пока что не получается.

«Мы разделяем мнение о необходимости создания комфортных условий не только для гостей зоопарка, но и их обитателей, - сказано в ответе за подписью секретариата врио губернатора. – И внимательно следим за тем, что происходит в зоопарке. Сейчас ведется работа по определению земельного участка для строительства нового зоопарка в соответствии со всеми необходимыми нормами содержания животных, а также правилами градостроительства.

Напомним, изначально зоопарк предлагали разместить в Юнтолово. Но эти изменения в Генплан в комитете по инвестициям не поддержали. Затем зверинец планировали перенести в Курортный район. Даже нашли место в Сестрорецке. Но местность там оказалась слишком болотистой.

- Создание зоопарка на данной территории потребовало бы колоссальных усилий и финансовых затрат, - пояснили представители Смольного.

Найти новый участок не так-то просто. Он должен быть расположен в рекреационной зоне, при этом необходимо организовать удобный подъезд к его территории. Учитывая эти, и многие другие условия, а также нынешний Генплан Петербурга, построить зоопарк можно только в охранных зонах: либо по сохранению и развитию ценных в природном отношении территорий, либо в зоне для сохранения и обустройства рекреационных территорий дворцово-парковых комплексов.

- В связи с исторически сложившейся застройкой Санкт-Петербурга, а также статусом города как предметом исторической и культурной охраны, в пределах города строить новый зоопарк не вполне целесообразно, - делают вывод власти.

В качестве примера приводят нынешнюю территорию зоопарка – ту, что на территории Александровского парка. Он является объектом культурного наследия, то есть любые работы по реконструкции на его территории строго регламентированы. Сделать в зоопарке хотелось бы многое. А по факту не получается практически ничего.

- Убрать все здания зоопарка и поставить на их месте новые вольеры действующее законодательство категорически не разрешает, - разводят руками в Смольном. – Но мы заинтересованы в его развитии. Безусловно, зоопарку есть, к чему стремиться. Работа по реконструкции его сооружений будет продолжена, но и создание нового зоопарка, в том числе с учетом привлечения внебюджетных средств, является важнейшей задачей городского правительства.