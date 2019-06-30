Водный мир: Петербуржец Даниил Афонин с женой и пятью детьми живет в плавучем доме, созданном из старого дебаркадера

Вот уже пять лет многодетная семья Афониных живет, пожалуй, в самом необычном доме Северной столицы. Пристанищем им стал старинный, еще советских времен, дебаркадер – плавучая платформа на реке Ждановка. Глава семейства Даниил Афонин когда-то своими руками вернул полузатопленное и обветшалое судно к жизни – и с тех пор постепенно превращает его в жилище мечты.

ПО ЗАВЕТАМ ПЕТРА I

До того, как переехать на Ждановку, супруги Афонины, Даниил и Анна, жили с тремя детьми в обыкновенной квартире на Васильевском острове. В один прекрасный момент жилплощадь для дружного семейства стала тесновата, и на семейном совете было принято решение искать вариант попросторней.

Решение перебраться на дебаркадер далось семье Афониных нелегко. Зато теперь они абсолютно счастливы.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы долго думали, что это может быть, - рассказывает Даниил. – Другая квартира? Загородный дом? Все варианты были хороши – и в то же время в каждом мы находили какие-то существенные недостатки. Я даже ходил в часовню к блаженной Ксении Петербургской и просил ее нам помочь.

И чудо действительно случилось: в интернете наш собеседник случайно наткнулся на объявление о продаже старого дебаркадера.

- Я до этого часто бывал за границей: в Германии, Нидерландах, в других странах, где дома на воде – самое обычное дело, - продолжает Даниил. – В Гамбурге, например, есть целый район плавучих домов. А в Амстердаме кроме большого плавучего квартала существует даже плавучий цветочный рынок! И меня всегда удивляло: ведь Петербург практически полностью построен на воде. Еще Петр I хотел, чтобы главным средством передвижения по нему были лодки. А культуры «водной жизни» у нас практически нет.

Вот таким дебаркадер "Святитель Николай" был пять лет назад - старым, ржавым и совершенно не пригодным для жизни. Фото: из личного архива Даниила Афонина

ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ

Конечно, решение перебраться на Ждановку далось Даниилу нелегко. При мысли о том, сколько в старый дебаркадер придется вложить денег, сил и нервов, начинала кружиться голова. Впечатление усилилось, когда наш герой увидел свое будущее жилье.

Дебаркадер тогда стоял возле Леонтьевского мыса, перед местом, где Ждановка впадает в Малую Невку – тогда там как раз строили новый жилой комплекс. И представлял собой зрелище, мягко говоря, безрадостное.

- Как мне рассказали позже, сама бетонная платформа была построена еще в шестидесятых годах прошлого века, - вспоминает Даниил. – Сначала на ней располагалась небольшая деревянная надстройка – бранд-вахта или, говоря по-простому, пожарная станция. Потом, она, по иронии судьбы, сгорела, платформу продали, и новый владелец решил превратить ее то ли в плавучий офис, то ли в мини-гостиницу. Но что-то там у него не задалось, и дебаркадер, сменив несколько стоянок, встал на «вечный прикол» возле стройки.

На то, чтобы привести дебаркадер в порядок, у Даниила ушел год. Фото: из личного архива Даниила Афонина

За долгие годы простоя будущий плавучий дом обветшал, местами заржавел, по недосмотру бывших владельцев получил пробоину в дне и частично затонул. С другой стороны – перспективы «водный образ жизни» сулил очень хорошие: все свое, вокруг природа и в то же время без пяти минут центр города, никаких соседей и шума. Да и когда русский человек боялся авантюр?

- Мы съездили на дебаркадер с женой, посмотрели, собрали семейный совет, - вспоминает наш герой. – И решили – будем восстанавливать.

ДОМ-КОРАБЛЬ

Плавучая платформа обошлась нашему герою недешево – за те же деньги, отмечает он, можно было бы купить небольшую квартиру в центре города. Но Даниила, всерьез загоревшегося идеей создать в Петербурге первый плавучий дом, это не остановило: чтобы дебаркадер не ушел другим покупателям, он даже влез в большие долги. Потом, правда, все уладилось – и в этом он тоже склонен видеть настоящее проявление чуда.

У каждого из пятерых детей Афониных - своя отдельная каюта с санузлом.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Трудности начались с первых дней. Дебаркадер нужно было оттащить от стройки и переставить в место поспокойнее. Поэтому первое, что сделал Даниил – одолжил у приятеля гидрокостюм с маской и собственноручно обследовал дно Ждановки в трехстах метрах от Леонтьевского мыса. Потом отбуксировал туда судно и вплотную занялся ремонтом.

На то, чтобы приспособить внутренние помещения под жилье, ушло чуть больше года. За это время Даниил устроил в каютах теплый пол, установил в трюме котел для обогрева, обшил стены, счистил ржавчину и покрасил корпус снаружи. О сне и отдыхе, разумеется, пришлось забыть: ремонт герой нашей статьи совмещал с основной работой, да и семья, разумеется, тоже требовала внимания.

В доме на воде есть все не только для жизни, но и для творчества - например, старинное пианино 19-го века.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Самым сложным, впрочем, оказались даже не сами работы, а согласование нашего дебаркадера со всеми возможными инстанциями, - констатирует он. – Поскольку практики жизни на воде в Петербурге – да и, можно сказать, вообще в России – до сих пор толком нет, процесс получился долгим и не всегда гладким. Но все в итоге сложилось благополучно, и нам официально разрешили остаться на новом месте.

Только вот с названием не сложилось: Даниил не успел его поменять. Хотя и сама семья Афониных, и их многочисленные друзья, и недавно появившиеся соседи (о чем чуть позже!) называют свой дом корабль «Святитель Николай».

Жилая площадь в доме на воде - почти 1 000 квадратных метров.Фото: Олег ЗОЛОТО

УЛИЦА "РЕЧНАЯ"

Сейчас от старого, полузатопленного, проржавевшего и дырявого дебаркадера остались только воспоминания. В распоряжении семьи Афониных – более чем комфортный, уютный и светлый дом общей площадью почти в 1 000 квадратных метров. Электричество поступает от городской сети, вместо канализации – огромный металлический бак-септик, полностью занимающий одно из 10 трюмных помещений. У каждого из пятерых детей – своя отдельная каюта и санузел, основной коридор выводит в большую кают-компанию с кухней, диваном, общим обеденным столом и настоящим дровяным камином. Три открытые палубы, деревянный понтон с пришвартованной лодочкой – одним словом, живи и радуйся. И даже огромные затраты, с которыми оказалась связана жизнь на воде, этого впечатления совершенно не портят.

- Если говорить про коммуналку, то нам она обходится где-то в 30 тысяч, - констатирует Даниил. – В сильные морозы – до 50. Самая большая статья расходов, как и везде, отопление: зимой, например, я оптом закупаю 25 тонн пеллет для котла, иначе может не хватить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/717520" frameborder="0"></iframe> Многодетная семья из Санкт-Петербурга вот уже пять лет живет в доме на воде..Олег ЗОЛОТО

К тому же, отмечает наш собеседник, кроме стандартных расходов на тепло, воду и электроэнергию ему приходится закладывать в бюджет расходы специфические. Септика, например, семье из семи человек хватает в среднем на месяц, потом нужно вызывать машину и откачивать нечистоты. Кроме того, каждый месяц Афонины проводят анализ воды – берут из Ждановки пробы и отправляют в местное отделение Комитета по природопользованию.

Но несмотря на это ни сам Даниил, ни его супруга, ни тем более дети, которым на реке вообще раздолье, ни о чем не жалеют.

- Нам тут хорошо, - констатирует наш собеседник. – Просторно, уютно. Место, опять же, хорошее – рукой подать до школы, детского садика, магазинов, центра. К тому же, мне кажется, реки вообще имеют какую-то особую энергетику. Кому-то рядом с рекой становится страшно, а вот нам – наоборот. Скажу вам даже по секрету – нам однажды предложили наш дебаркадер продать. Пообещали столько, что на эти деньги можно было бы купить загородный дом. Но мы отказались. Зачем?

Вот так дебаркадер выглядит сейчас. Оцените разницу!Фото: Олег ЗОЛОТО

С годами у Афониных даже появились соседи. Сначала друг Даниила с его же подачи построил себе плавучий дом на понтоне. Потом откуда-то приплыла на стареньком отреставрированном буксире интеллигентная пожилая пара. Так теперь все вместе и живут – еще пара-тройка таких же авантюристов, и в Петербурге можно будет открывать еще одну, совершенно уникальную улицу.