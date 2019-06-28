Елизавету Боярскую заподозрили в романе с Брэдом Питтом

Как только актриса Елизавета Боярская поделилась в Instagram свежим постом из Лондона, где сейчас ее родной театр МДТ гастролирует, поклонников одолели неприличные мысли.

На опубликованном фото Боярская запечатлена с человеком сильно похожим на голливудского актера Брэда Питта. Она буквально лежит у него на груди. Под кадром Лиза поставила недвусмысленные хештеги: #прогулки #гулялки #моенадежноеплечо.

lizavetabo Муж Елизаветы Боярской покрасил волосы и стал похож на Брэда Питта

Подписчики чуть с ума не сошли.«Это Брэд Питт, что ли?», «Стиль папы Миши?», «Гармоничная пара, даже похожи», «Какая Джоли? Лиза круче». «Как же вы подходите друг к другу! Редко такое встречается! Сохраните свои чувства, пожалуйста, навсегда», - захлебнулись они в комментариях

Потом, кто-то особо внимательный заметил, что рядом с актрисой на фото ее законный муж Максим Матвеев, который просто немного изменил цвет волос.

Судя по всему, Максим сопровождает Лизу на гастролях, потому что сам сейчас в отпуске. А дети семилетний Андрей и полугодовалый Григорий оставлены на попечение бабушек и няни.