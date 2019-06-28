2019-06-28T08:08:55+03:00
Звезды

Елизавету Боярскую заподозрили в романе с Брэдом Питтом

На фоне развода голливудской звезды с Анжелиной Джоли у поклонников разыгралась фантазия
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Елизавету Боярскую заподозрили в романе с Брэдом Питтом.Елизавету Боярскую заподозрили в романе с Брэдом Питтом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как только актриса Елизавета Боярская поделилась в Instagram свежим постом из Лондона, где сейчас ее родной театр МДТ гастролирует, поклонников одолели неприличные мысли.

На опубликованном фото Боярская запечатлена с человеком сильно похожим на голливудского актера Брэда Питта. Она буквально лежит у него на груди. Под кадром Лиза поставила недвусмысленные хештеги: #прогулки #гулялки #моенадежноеплечо.

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Муж Елизаветы Боярской покрасил волосы и стал похож на Брэда Питта
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Подписчики чуть с ума не сошли.«Это Брэд Питт, что ли?», «Стиль папы Миши?», «Гармоничная пара, даже похожи», «Какая Джоли? Лиза круче». «Как же вы подходите друг к другу! Редко такое встречается! Сохраните свои чувства, пожалуйста, навсегда», - захлебнулись они в комментариях

Потом, кто-то особо внимательный заметил, что рядом с актрисой на фото ее законный муж Максим Матвеев, который просто немного изменил цвет волос.

Судя по всему, Максим сопровождает Лизу на гастролях, потому что сам сейчас в отпуске. А дети семилетний Андрей и полугодовалый Григорий оставлены на попечение бабушек и няни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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