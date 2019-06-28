До трех миллионов рублей в месяц: Пенсионерка из Санкт-Петербурга разбогатела, начав вести канал про рукоделие на YouTube

Пока другие пенсионеры пропадают на даче и вяжут дома носки, Татьяна Лозовская из Санкт-Петербурга живет на полную катушку. В свои 66 лет она – настоящая звезда YouTube. Когда-то в порядке эксперимента Татьяна Викторовна завела видеоблог, посвященный изготовлению багетов – декоративных рамок для картин. Сейчас у нашей героини больше 33 тысяч подписчиков, молва про нее докатилась до Индии, США и Германии, а багетная мастерская, которую она возглавляет, получает до нескольких миллионов рублей в месяц. Невероятная история успеха – в материале «Комсомольской правды».

ПО ОБРАЗОВАНИЮ - ТОВАРОВЕД

Мы встретились с Татьяной Лозовской в багетной мастерской в подуподвальчике на синей ветке метро – скромно, но по-своему очень уютном. На полу – стойки с образцами багетов на любой вкус: резными, лепными, под старину. На стенах – картины самой Татьяны Викторовны: тут и вышивка, и роспись по шелку, и масляные краски.

Наша героиня даже не думала, что когда-то будет заниматься творчеством.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вы знаете, удивительное дело, - смеется наша собеседница. – Я творчеством раньше занималась только когда училась в школе. А потом больше сорока лет не бралась ни за кисть, ни за карандаш, ни за иголку с ниткой. Я вообще по образованию товаровед!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/717354" frameborder="0"></iframe> Пенсионерка из Петербурга стала популярным блогером.Ролики Татьяны Лозовской набирают миллионы просмотров

Никаких предпосылок ни к творчеству в целом, ни к изготовлению багетов в частности в ее жизни не было, признается Татьяна Викторовна. А были в ней самая обыкновенная советская семья, неудавшееся поступление в сельскохозяйственный университет в Пушкине («я получила двойку по химии – и моей радости не было предела!» - смеется наша героиня), работа лаборантом в НИИ. После – свадьба с военным врачом и переезд в Мурманск на долгие двадцать лет.

Благодаря собственному каналу на YouTube у мастерской Татьяны Лозовской появились клиенты со всех уголков света.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Все это время я работала по основной специальности, - продолжает она. – Что только ни продавала: от стройматериалов до золота. Потом мы с мужем решили вернуться в Питер – и тут-то началась в нашей жизни черная полоса.

СПАСЕНИЕ ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ

И не просто черная – чернейшая. Сначала из-за мошенников семья Лозовских лишилась квартиры. Потом у них украли деньги, оставленные друзьями на сохранение – чтобы перекрыть этот долг, Татьяне Викторовне даже пришлось брать в банке кредит.

- На работу меня не брали, - вздыхает она. – Не подходила по возрасту. Чтобы хоть как-то обеспечить семью, раздавала рекламки, устраивалась горничной… в один момент совсем отчаялась и решила пойти уборщицей в магазин – хоть какие-то, но деньги.

Одна из первых вышивок Татьяны Викторовны - еще тех времен, когда рукоделие было для нее спасением от мрачных мыслей.Фото: Олег ЗОЛОТО

В этот непростой период неожиданным спасением для Татьяны Викторовны стало вышивание. Сидя за иголкой и нитками, она хоть немного отвлекалась от навалившихся проблем. Картины поначалу делала простые – парочка до сих пор висит в мастерской как память – потом все сложнее и сложнее.

- Оказалось, что это очень затягивает, - улыбается наша собеседница. – Если раз взялся – потом уже себя не отучишь.

Но по-настоящему к творчеству она пришла только девять лет назад. К тому моменту Татьяна Викторовна работала в мебельном салоне, который открыл ее пасынок Евгений. Продажи, стартовавшие поначалу очень даже неплохо, потом резко обвалились, и салон решено было превратить в багетную мастерскую. Почему такая неожиданная трансформация? А просто в порядке эксперимента.

А вот так она вышивает сейчас. Оцените уровень!Фото: Олег ЗОЛОТО

- А потом, спустя еще какое-то время, руководство предложило мне начать вести блог, - вспоминает женщина. – Я поначалу отнекивалась, предлагала взять вместо меня какую-нибудь красивую девочку – я бы писала ей текст, а она его читала на камеру. Но мне сказали – никто кроме вас с этим не справится.

"ИМПРОВИЗАЦИЯ - НАШЕ ВСЕ"

Первую серию записали с одного дубля в формате полной импровизации. Залили на YouTube… и дело неожиданно пошло. Совсем скоро количество подписчиков перевалило за тысячу, потом за две – а на сегодняшний день уже достигло 33 с лишним тысяч. И все это – без копейки вложений.

- Мы очень удачно нашли незанятую нишу, - делится секретом успеха Татьяна Викторовна. – Как потом выяснилось, в русскоязычном интернете вообще очень мало блогов про багеты – кроме нас есть только один, который ведет команда из Белоруссии. И то он появился позже.

Новоявленная звезда YouTube активно изучает тренды и вообще старается держать руку на пульсе.Фото: Олег ЗОЛОТО

А между тем, отмечает наша собеседница, рукоделие сейчас на подъеме. Особенно вышивание – причем активно заниматься им стали не только женщины, но и мужчины.

- Я думаю, тут всему виной падение доходов, - констатирует она. – Человеку, особенно на пенсии, нужно чем-то заниматься, как-то себя развлекать. Но досуг нынче дорогой, а вышивание – это одновременно и не слишком затратно, и интересно, и увлекает надолго.

СТАРИННЫЙ ГОБЕЛЕН И ВЫШИВКА ИЗ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Благодаря YouTube-каналу у мастерской, где работает Татьяна Викторовна, теперь нет отбоя от клиентов. А ее ежемесячный доход – от миллиона до трех миллионов рублей. У самой Лозовской зарплата, правда, скромнее – 30-40 тысяч. Для нее главное – чтобы проект процветал.

- Правда, работа это сезонная, - отмечает наша собеседница. – Летом, когда все разъезжаются в отпуска и на дачи, мы, бывает, просто выходим в ноль. Но зато потом, в сезон, все налаживается.

Подбор рамки для картины или вышивки - тоже целое искусство.Фото: Олег ЗОЛОТО

Появились у канала и свои постоянные зрители, а к его ведущей пришла настоящая народная популярность: однажды ее даже узнали на улице. Причем не по внешнему виду, а просто по голосу.

- А еще оказалось, что рукоделием увлекается очень много наших соотечественников за рубежом, - рассказывает она. – Мне пишут и присылают заказы люди из Германии, США, Турции, Италии, Индии. Недавно вот звонила одна женщина. Я сказала в трубку «алло», а она почему-то разрыдалась. Потом, придя в себя, рассказала, что очень соскучилась по «питерской» речи.

Благодаря огромному количеству новых знакомств в руках у мастерицы порой оказываются уникальные вещи. Так, она помогала выбрать раму для шерстяной вышивки 19 века – помогла, а потом еще и сама, просто по доброте душевной, восстановила поеденные молью фрагменты. В другой раз в мастерскую доставили картину метр на два – владельцы специально везли ее с Урала, потому что знали, что никто не поможет им с оформлением лучше, чем наша героиня. А однажды к Татьяне Викторовне даже попала вышивка из блокадного Ленинграда.

- Это, наверное, самая особенная вещь на моей памяти, - вспоминает Лозовская. – Видно было, как над ней трудились – в одном месте, например, мастерице не хватило ниток и пришлось распускать носочки. И как ее потом бережно, с любовью хранили.

Главное правило успеха - не гнаться за деньгами и выбрать правильную тему, уверена Татьяна Викторовна.Фото: Олег ЗОЛОТО

"ДЕНЬГИ ДЛЯ МЕНЯ - НЕ ГЛАВНОЕ"

Сейчас производство контента уже прочно встало на поток: новые серии появляются на канале по три-четыре в месяц. Татьяна Викторовна придумывает темы и ведет канал, снимает, монтирует и вкладывает видео в сеть ее помощница Арина.

Кроме того, наша героиня активно изучает тренды. Она, например, приняла участие во флешмобе Mannequin Challenge – это когда группа людей застывает в разных позах, а между ними перемещается оператор. Думала даже облиться ледяной водой в рамках другого популярного флешмоба, но потом решила, что это уже будет перебор.

- Для меня блог - в первую очередь самовыражение, возможность рассказать зрителям о себе, о творчестве, сподвигнуть их на какие-то эксперименты, - признается она. – Но ни в коем случае не способ заработка. Мы даже отказываемся от монетизации и до сих пор не пишем для роликов сценарии – все происходит абсолютно свободно, все на импровизации. Мне кажется, когда это войдет в какую-то коммерческую колею, пропадет весь шарм, пропадет та изюминка, которые сейчас делают мой канал заметным.

Для нашей героини блог - в первую очередь средство самовыражения, а не способ заработать.Фото: Олег ЗОЛОТО

Планы у Татьяны Викторовны наполеоновские: сейчас, например, она пытается выйти на связь с Юлией Алешичевой, 81-летней вышивальщицей, которой творчество помогает бороться с деменцией, и записать с ней совместную серию блога. В этом году работы Алешичевой даже показывали на Петербургском международном экономическом форуме – так что, думаем, дуэт получится яркий.

Есть у нашей героини и заветная мечта. Татьяна Викторовна до сих пор живет в съемной квартире – эхо черной полосы, настигшей ее семью в начале двухтысячных. И очень хочет накопить на свою – обязательно просторную и светлую, с большими окнами и множеством картин на стенах.