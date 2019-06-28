Вадим Сомов: Если в малые города приходит высокая культура-значит Россия будет жить

Здесь представляют новые постановки МДТ, БДТ, Театр имени Комиссаржевской и Музыкальной комедии. Выступают музыканты Филармонии имени Шостаковича. Здесь можно насладиться шедеврами Русского музея и Музея природы. Нет, речь не о Петербурге, а о маленьких Киришах, которые стараниями ООО «КИНЕФ» стали одним из главных культурных центров Ленинградской области.

КИНЕФ - ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ООО «КИНЕФ» - единственный нефтеперерабатывающий завод на Северо-Западе России - было введено в эксплуатацию в 1966 году. За более чем полувековую историю торговая марка ООО «КИНЕФ» стала известна более чем в 50 странах мира. Но слово «КИНЕФ» ассоциируется не только с высоким качеством продукции, но и с качеством жизни, стабильностью, благополучием. Развитие спорта, культуры, творчества, духовных ценностей - это тоже инвестиции в будущее.

Традиции неравнодушного отношения к своему делу и родному краю всегда отличали поколения киришских нефтепереработчиков. И не только на производстве.

Киришский НПЗ вносит огромный вклад в развитие всех сфер жизни города и района. Богатая социальная сфера предприятия является гордостью не только заводчан, но и всех киришан. Дворец культуры КИНЕФ - яркий пример того, как должен выглядеть центральный культурный объект XXI века.

МЕСТО СИЛЫ

«Хорошо вам там, в столицах: театры, концерты, музеи… А что у нас?» Спору нет, распространенное мнение жителей российской глубинки имеет право на существование. Но опыт ООО «КИНЕФ» показывает: если есть желание, энтузиазм, то по-настоящему культурным центром может стать любой город.

Центром театральной, музыкальной и творческой жизни Киришей вот уже много лет является Дворец культуры ООО «КИНЕФ». Только в 2018 году здесь прошло около 950 мероприятий. Их посетило примерно 60 тысяч человек, а проще говоря, каждый киришанин за год приходит сюда не по одному разу. Пожалуй, любому, кто хоть раз переступал порог этого здания, знакомо чувство трепета, предвкушения встречи с прекрасным.

- Наш Дворец существует уже более пятидесяти лет, а наша основная задача - культурное просвещение не только заводчан и членов их семей, но и всех киришан. Как и на любом другом предприятии у нас существуют структурные подразделения, а у каждой структуры есть свой собственный праздник. В этом году мы уже провели юбилейные вечера управления транспорта, отдела организации труда и заработной платы. Сейчас мы работаем над юбилейными вечерами нашего железнодорожного цеха, электроцеха службы главного энергетика, а также наших коллег по социальной направленности, которым в октябре «стукнет» 50 лет - спортивному комплексу «Нефтяник», - рассказала заместитель директора Дворца культуры ООО «КИНЕФ» Адна Макушина.

Отмечают во Дворце и общероссийские и профессиональные праздники. Например, День работников нефтяной и газовой промышленности и день рождения ООО «КИНЕФ». Ежегодно проходит новогодний капустник и даже молодежный морковник, в постановках которых задействованы не артисты, а работники различных структурных подразделений Киришского НПЗ.

Во Дворце культуры КИНЕФ ежегодно проводится Елка генерального директора, куда приглашают детей из многодетных и неполных семей, оставшихся без попечения родителей, а также школьников, отличившихся в учебе, спорте или творчестве. Юным зрителям показывают театральные постановки от лучших учреждений культуры Петербурга.

- Благодаря генеральному директору ООО «КИНЕФ» Вадиму Сомову в стенах нашего Дворца создан филиал основной сцены МДТ, с постановки которого уже многие годы начинается традиционный фестиваль искусств «Рождественские встречи». В нем принимают участие артисты и других знаменитых театров, - подчеркнула заместитель директора. - Это настоящая дружба работников предприятия с сотрудниками театров. Буквально на прошлой неделе театру «На Литейном» исполнилось 110 лет. Конечно же, мы не могли пропустить столь значимое мероприятие наших друзей: приезжали в Петербург, поздравляли со знаменательной датой.

Особое внимание уделяется Международному шахматному турниру «Юные звезды мира», который ежегодно проходит в заводском Дворце культуры. Кириши давно стали известной точкой на миро- вой шахматной карте. Представители самых разных стран всегда отмечают ту дружескую и гостеприимную атмосферу, в которой проходят дни соревнований во Дворце культуры КИНЕФ. На этом турнире выросло целое поколение выдающихся шахматистов.

Только в 2018 году виртуальный филиал Русского музея в Киришах посетили более пяти тысяч школьников и дошкольников. Фото предоставлено архивом КИНЕФ.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Дворец культуры нефтепереработчиков распахнул свои двери еще в 1967 году. Первый пик всплеска творческой жизни в Киришах пришелся на период с 1970 по 1983 год. Большой вклад в становление настоящего центра культурной жизни горожан внесли заслуженные работники культуры - директор Дворца Анна Черная и художественный руководитель Мирра Яковлева. Преобразился интерьер, расширили штат сотрудников, создали различные любительские клубы, заложили начало развития бурной художественной самодеятельности, создали новые самодеятельные коллективы, среди них народные и образцовые, существующие по сей день.

Старт новому этапу в истории культурной жизни города дал генеральный директор ООО «КИНЕФ» Вадим Сомов. «Культурная революция» началась в 2002 году, когда обновленный Дворец торжественно открылся после реконструкции. Он стал просторнее и несравнимо краше, а его площадь увеличилась вдвое: с пяти до десяти тысяч квадратных метров. Красную ленточку перед новой жемчужиной архитектурного центра города разрезали министр культуры России Михаил Швыдкой и Вадим Сомов.

- Если в малые города России приходит высокая культура - значит Россия будет жить, - произнес тогда Вадим Евсеевич.

Преображенный Дворец стал жемчужиной архитектурного центра города. Это современное здание с дизайнерскими оригинальными интерьерами, удивляющими красотой всех гостей. А настоящим бриллиантом Дворца культуры КИНЕФ можно назвать просторный стеклянный атриум, в котором расположен «Английский сад» и бассейн с живыми декоративными рыбками. И в любое время года, оказавшись здесь, время на мгновение останавливается. Журчание воды, воздух, пропитанный свежестью цветущей зелени, невольно заставляют замедлить шаг, расслабиться и действительно ощутить себя в настоящем весеннем саду.

Благодаря давней дружбе Вадима Евсеевича Сомова и Льва Абрамовича Додина Театр Европы ежегодно приезжает в Кириши с премьерами. Фото предоставлено архивом КИНЕФ.

ПОЕМ И ПЛЯШЕМ

Ни один праздник в городе не обходится без участия воспитанников Дворца культуры КИНЕФ. Всего во Дворце одиннадцать коллективов художественной самодеятельности, большая часть которых имеет почетные звания «народный» и «образцовый».

Киришане - в первую очередь сотрудники предприятия ООО «КИНЕФ» - занимаются в таких народных и образцовых коллективах, как Хор русской песни, ансамбль русской песни «Забава», Женская хоровая капелла, Хор ветеранов, ансамбль танца «Ассорти», театр-студия «Ступени», в коллективе спортивного бального танца «Блеск», а также в вокальном коллективе «МИКС». Нельзя не сказать о коллективах ансамбля народного танца «Карусель» и ансамбля танца «Русский сувенир», где занимаются юные киришане.

В прошлом году, например, благодарственные письма за значительный вклад в поддержку и развитие молодых талантов, сохранение нематериального культурного наследия страны награду лучшего балетмейстера-постановщика получили руководители ансамбля «Карусель» Лариса Дмитриева и Виктор Дмитриев. Всего в коллективах художественной самодеятельности заводского Дворца культуры регулярно занимается более пятисот человек, три четверти из них - дети.

БЛИСТАЛИ В КАНАДЕ

Елена Занина, хормейстер отдела художественной самодеятельности, о своем любимом Дворце готова говорить стихами:

Других таких красавцев нет в России. Он - нашего завода плоть и кровь.

Великолепный, сказочно красивый, Он дарит радость жизни и любовь...

Елена Занина руководит двумя коллективами: Хором русской песни и ансамблем народной песни «Забава». Они не раз становились лауреатами и обладателями Гран-при российских и международных конкурсов. Так, Хор русской песни в этом году стал лауреатом первой степени в конкурсе хоровых ансамблей народной песни «Край любимый и родной», который проводится раз в два года в Ленинградской области. Не без наград коллектив вернулся и из Москвы, где прошли конкурсы «Богатство России» и «Единство России».

- Коллектив постоянно обновляется. Я очень рада, что народное творчество востребовано и не умирает, ведь у молодого поколения есть к этому интерес. Но без поддержки и любви руководства завода этого бы не было: ни костюмов, ни поездок, ни достижений.

У ансамбля «Забава» необычная история. Заводу нужен был мобильный певческий ансамбль, который выступал бы прямо на предприятии. Так, в 2003 году на базе народного хора появилась «Забава», которая сразу стала любимцем цеховых вечеров и городских праздников. Под впечатлением от ансамбля остались не только жители Киришей, но и… канадские парламентарии. В 2013 году «Забава» представляла Россию на зимнем фестивале в Квебеке. При этом, как отметила Елена Занина, таких высот

достигли не профессиональные певцы, а работники ООО «КИНЕФ», которые посвящали свободное от работы время искусству. Кстати говоря, сама Елена Викторовна в 2019 году была награждена благодарностью губернатора Ленинградской области за плодотворную работу.

Сейчас «Забава» участвует в национальном проекте «Традиция», в котором соревнуются 96 лучших русских народных коллективов из 28 регионов России. Завершится федеральный конкурс большим концертом на День народного единства в Москве.

Гордятся здесь еще и экспозициями. В 2003 году открылся Музей природы и фауны Ленинградской области. Фото предоставлено архивом КИНЕФ.

ТВОРЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ

Фантастический успех коллективов Дворца культуры КИНЕФ, которые не возвращаются с конкурсов без наград, можно объяснить тем, что хореография и вокал, можно сказать, стали здесь традицией. Ведь некоторые ансамбли существуют уже 40, даже 50 лет. Как рассказала художественный руководитель Дворца культуры Светлана Борисенок, творческие династии в Киришах - обычное дело.

- Сначала бабушка на репетиции ходила, она привела дочку, дочка - внучку. Такие моменты мы очень ценим. На предприятии даже есть праздники заводских династий, - поделилась Светлана Владимировна.

Она добавила, что для некоторых творчество из увлечения превращается в дело всей жизни. Несмотря на то что порой ребята уезжают в другие города и даже страны, они пишут, делятся успехами, не забывают... Значит, все было не зря. Даже год занятий в одном из коллективов Дворца оставляет след в душе воспитанников, уверена Светлана Владимировна.

РУССКИЙ МУЗЕЙ

Гордятся во Дворце культуры КИНЕФ не только своими коллективами, но и музеями. Среди них - виртуальный филиал Русского музея. В октябре ему исполнится пятнадцать лет. Идея необычного проекта тоже принадлежит генеральному директору ООО «КИНЕФ» Вадиму Сомову. «Русский музей: виртуальный филиал» - это международный проект, воплощающий идею доступности крупнейшей в России коллекции русского искусства самой широкой аудитории. Всего у Русского музея существует 214 филиалов в России и за рубежом. Примечательно, что киришская виртуальная галерея в этом списке была восьмой и третьей в Ленинградской области.

Одни программы лекций в городском филиале разрабатываются Русским музеем, другие работники Дворца готовят самостоятельно. Есть и специальный курс для заводчан: им рассказывают про шедевры и выставки музея. В первую очередь, конечно, заботятся о просвещении детей. Ежегодно филиал посещает около пяти тысяч школьников и дошкольников. Например, в 2018 году здесь провели 220 мероприятий.

По словам заведующего сектором отдела культурно-массовой работы Натальи Суховьевой, основная задача филиала не просто познакомить людей с художниками и дворцами Русского музея, а подтолкнуть к тому, чтобы поехать в Петербург и увидеть все своими глазами.

- К Году театра мы подготовили лекции о художниках, которые в разное время работали в ведущих театрах страны и расписывали декорации для нашумевших спектаклей, рассказали о Дягилевских сезонах. Мы находим интересные темы для каждой категории населения. Проводим мастер-классы: рисуем, лепим, клеим, делаем кукол. Также мы дружим с центром реабилитации инвалидов. Взаимодействуем с ветеранами и пенсионерами, - отметила Наталья Васильевна.

«ВЛЮБИТЬСЯ В БИОЛОГИЮ, ПОЗАБЫВ ИНТЕРНЕТ»

В 2003 году во Дворце культуры КИНЕФ открылся Музей природы и фауны Ленинградской области. Двенадцать тематических отделов с диорамами и чучелами животных охватывают все четыре времени года. В коллекции есть кабаны, медведи, лоси, бобры, выхухоли и даже краснокнижные птицы. Посетители могут не только увидеть, как они выглядят, но и познакомиться с их повадками, как звери питаются, отдыхают или как ведут себя в момент, когда пытаются поймать добычу.

Экспозиция музея очень популярна у горожан, и за более чем пятнадцать лет работы в нем также побывало пять тысяч гостей из двадцати стран. Стоит отметить, что все экспонаты - это животные, погибшие в результате несчастных случаев. По словам создателя музея и инженера по охране окружающей среды отдела охраны природы ООО «КИНЕФ» Николая Минаева, чтобы полностью познакомиться с экспозицией, необходимы три абсолютно разные экскурсии по полтора часа.

- После таких уроков школьники могут запросто влюбиться в биологию, позабыв про Интернет! - уверен Николай Александрович, который провел по экспозиции уже более двух тысяч экскурсий. - Благодаря музею можно рассказать детям не только о животных, но и о таком виде искусства, как живопись.

КОНКРЕТНО

Благодаря Дворцу культуры КИНЕФ Кириши по праву можно назвать театральной столицей Ленинградской области. Многие годы во Дворце с премьерными спектаклями выступают артисты Санкт-Петербургского Академического Малого драматического театра - Театра Европы, Академического драматического театра имени Комиссаржевской, Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии, Большого драматического театра имени Товстоногова, Драматического театра «На Литейном». На сцене Дворца культуры КИНЕФ ежегодно звучат лучшие произведения из мирового репертуара классической музыки в исполнении музыкантов Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

* Реклама