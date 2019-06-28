Алиса Фрейдлих стала прабабушкой

Сегодня Анна Тарасова, внучка легендарной актрисы, героини фильма «Служебный роман» Алисы Фрейндлих поделилась с поклонниками в Instagram фотографией с новорожденным ребенком.

- 28.06.2019 1:55, - лаконично подписала свой пост Анна, не сообщив пока ни пол, ни имя младенца.

Подписчики мгновенно заполнили станицу молодой мамы многочисленными поздравлениями и пожеланиями здоровья.

Напомним, у 84-летней Алисы Бруновны есть дочь Варвара, рожденная в браке с режиссером Игорем Владимировым. У Варвары двое уже взрослых детей Анна и Никита. В 2017 году Анна вышла замуж за Алексея Мышинского, который и стал отцом ее первенца.

Анна редко публикует фотографии в соцсети, обычно она поздравляет маму и бабашку с важными датами, подчеркивая преемственность поколений дружной семьи. Но сегодняшний день стал исключением.

Алиса Бруновна, между тем, крайне редко дает интервью в СМИ, но недавно сделала исключение. В беседе с журналистом актриса разоткровенничалась и призналась, что безумно любит своих внуков и дочь.

- За последние 50 лет мы с Варварой даже ни разу не поссорились, - добавила актриса.

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