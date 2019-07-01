Асфальтовый каток насмерть раздавил рабочего в Ленобласти

Рано утром в понедельник, 1 июля, в Ленинградской области произошла трагедия: мужчина погиб страшной смертью под многотонным катком для укладки асфальта. Произошло это все во время дорожных ремонтных работ, как раз во время укладки свежего асфальта. Погибший – один из рабочих. К смерти его привело несоблюдение техники безопасности, а также невнимательность коллег.

- Около 7:35 часов утра на 118-м километре трассы «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области на месте ремонтных дорожных работ погиб мужчина, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Петербурга и 7-го региона.

Злополучным асфальтовым катком управлял 33-летний мужчина. Возраст его погибшего коллеги пока что уточняется.

Как можно попасть под еле движущийся каток? Не понятно, - удивляются в социальной сети петербуржцы.

Действительно, скорость движения катка при укладке асфальта, как правила, очень маленькая, не более 2-3 километров в час. Однако его вес достигает от 5 до 20 тонн. Трагедия произошла по невнимательности рабочих. Погибший мужчина стоял на ремонтируемом участке, а его коллега на катке двигался задним ходом и не заметил стоящего на пути мужчину. Смерть наступила мгновенно.

Сейчас сотрудники дорожной инспекции уже находятся на месте смертельной аварии и проводят проверку произошедшего.