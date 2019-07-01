Дом платежом красен

ДОЛГ БОЛЕЕ 10 МИЛЛИАРДОВ

Если вы исправно платите «коммуналку», это вовсе не значит, что ваша управляющая организация платит по счетам поставщиков. Только в Петербурге обслуживающие жилой фонд фирмы задолжали компании ПАО «ТГК-1» 4,38 миллиарда рублей. В Мурманской области коммунальщики не заплатили за тепло и электроэнергию чуть более 3 миллиардов, а в Республике Карелии из 735 миллионов рублей задолженности 607 приходится на предприятия ЖКХ.

Собственно, это уже стало тенденцией: в общем объеме задолженности потребителей за энергоресурсы доля физических лиц снижается, а вот количество предприятий сферы ЖКХ растет. Ограничить снабжение «коммунальщиков» энергетики не могут - это обернется коммунальным коллапсом и напрямую отразится на жителях, поэтому взыскивать многомиллионные долги многочисленных фирм зачастую приходится через суд, хотя эксперты признают, что данный процесс является одинаково болезненным для всех участников.

В свою очередь управдомы сетуют на безнадежных неплательщиков, с которых буквально нечего взять, а также на законодательные коллизии и противоречивые системы расчетов, из-за которых любая управляющая компания рано или поздно становится убыточной и разоряется.

ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ УЙТИ

Одна из рабочих практик по возвращению долгов - уступка права требования долга, или цессия. Таким образом уменьшается кредиторская задолженность управляющей организации, а ресурсоснабжающие компании получают возможность вернуть деньги за предоставленное тепло.

С 2017 года в борьбе со злостными неплательщиками энергетики стали активно использовать практику привлечения к субсидиарной ответственности. Суть в том, что за долги управляющей компании отвечает ее собственник или руководитель. Положительная судебная практика уже есть: в 2018 году размер исковых требований составил 4,4 миллиона рублей, а собрать удалось 3,3 миллиона.

- Привлечение к субсидиарной ответственности станет хорошим стимулом для руководителей должников и собственников бизнеса, игнорирующих общение с поставщиком тепла для погашения задолженности, - говорит заместитель начальника правового управления ПАО «МОЭК» Ирина Семкина. - В 2018 году к субсидиарной ответственности привлечено 26 физических и 6 юридических лиц. Следующий шаг - банкротство физлиц среди тех, которых мы привлекли к субсидиарной ответственности. Уже подано 7 заявлений на 41 миллион рублей и арестовано имущество части должников.

Конечно, среди неплательщиков за энергоресурсы числится и население. К ответственности собственники жилья тоже привлекаются - к должникам применяется арест имущества, банковских счетов и автотранспорта, наложение запрета на выезд за пределы страны.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Но все-таки до крайних мер энергетики стараются не доводить. Предприятия топливно-энергетического комплекса активно сотрудничают с судебными приставами и участвуют в акциях, в ходе которых напоминают людям о необходимости своевременно оплачивать коммунальные услуги, налоги и алименты. Идут навстречу должникам и предлагают рассрочку в выплате долга.

Самые дисциплинированные потребители тепловой энергии за 2018 год получили почетные награды - им вручили межрегиональную премию "Образцовый управдом".Фото: Артем КИЛЬКИН

Отдельного внимания удостоились вопросы повышения энергоэффективности как прямого способа избежать роста дебиторской задолженности.

- Мы успешно начали такую практику в Рязанской области и при наличии положительных результатов планируем распространять ее на другие регионы, - отметил заместитель управляющего директора по энергорынкам ПАО «ОГК-2» Владимир Мальцев.

Опыт управдомов на местах свидетельствует, что инициативы по повышению энергоэффективности сначала могут встретить ожесточенное сопротивление со стороны жильцов. Оно и понятно: люди боятся дополнительного роста коммунальных платежей. Между тем модернизация оборудования, утепление подвалов и чердаков, замена окон - все это в скором времени приводит к уменьшению ежемесячных сумм в квитанциях, на удивление даже самых упрямых скептиков. Если сэкономленные средства направляются на благоустройство дома, то и жители понимают, за что они платят, и общая собираемость начинает постепенно повышаться.

-Мы должны стимулировать потребителей к добросовестному поведению, воспитывать у людей гражданскую ответственность, - считает начальник правового департамента ПАО «ТГК-1» Елена Михайлова. - Каждый собственник вправе узнать, как управляющая компания распоряжается его платежами, и при необходимости инициировать ее смену. Безразличным в этой ситуации оставаться нельзя, ведь в итоге страдают все, в том числе и те, кто добросовестно оплачивает коммунальные услуги.