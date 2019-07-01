«Это ужасно»: Начальство Роспотребнадзора Карелии снова будут судить за гибель детей на Сямозере

Обвиненным в смерти 14 детей, которые три года назад отдыхали в лагере на Сямозере и погибли во время лодочного похода, нет оправдания. Таково мнение прокуратуры. Только трое были довольны приговором Петрозаводского городского суда, озвученным 18 марта, – инструктор лагеря Павел Ильин, бывший глава республиканского Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и его зам, а ныне врио руководителя ведомства Людмила Котович: их оправдали. Но теперь двум из них придется доказывать свою непричастность к трагедии заново.

Петрозаводский горсуд назначил за оказание небезопасных услуг директору парк-отеля «Сямозеро» Елене Решетовой и начальнику лагеря Вадиму Виноградову по девять с половиной лет колонии общего режима. Также виновным в оставлении в опасности признали инструктора Валерия Круподерщикова, но за сроком давности заключать на восемь месяцев в колонию-поселение его не стали. По решению Фемиды, семьи пострадавших и погибших детей должны получить с Решетовой в сумме 21,1 миллиона, с Виноградова – 18,085 миллиона, с Круподерщикова – 1,15 миллиона рублей.

Вадим ВиноградовФото: Артем КИЛЬКИН

Представители Решетовой, Виноградова (единственного, кто признал свою вину) и Круподерщикова посчитали приговор слишком строгим, родители утонувших детей – слишком мягким. Сторона потерпевших была против оправдания сотрудников Роспотребнадзора, Ильина и частичного оправдания Круподерщикова (по факту оказания небезопасных услуг).

30 мая дело, снабженное апелляционными жалобами, поступило в Верховный суд Карелии. А 27 июня провели первое заседание.

– В отношении Елены Решетовой, Вадима Виноградова и Валерия Круподерщикова суд оставил приговор без изменений, – сообщают в Следственном комитете России. – Решение об оправдании Анатолия Коваленко и Людмилы Котович отменено. Уголовное дело направили на рассмотрение по существу в ином составе суда.

Елена РешетоваФото: Артем КИЛЬКИН

Как пояснила «Комсомолке» адвокат Анатолия Коваленко Светлана Вечерская, в силе остался оправдательный приговор и в отношении Ильина. А вот ее подзащитного и Котович будут снова судить в Петрозаводском горсуде в рамках отдельного производства.

– Это ужасно, мы просто в шоке! Приговор очень мотивированный, основан на допросах свидетелей и экспертов. И вдруг – мне непонятно, на каком основании, – Верховный суд берет и отменяет этот приговор. Это непонятно и с точки зрения юриста, и с точки зрения любого человека, – поясняет Вечерская. – Нет никакой связи между этой жуткой трагедией и Коваленко с Котович: Роспотребнадзор не обеспечивает безопасность отдыха детей на воде, не открывает лагеря, а лишь дает заключение об их санитарной и эпидемиологической безопасности. Бывают случаи, когда виновных не нашли, а наказать кого-то надо. Но здесь-то даже виновные есть.

Представители родителей подавали жалобу на оправдание Коваленко и Котович, но, по словам защиты, «она была немотивированной». Было и представление прокурора, но «там не было моментов, которые можно было бы воспринять серьезно».

Людмила КотовичФото: Артем КИЛЬКИН

– Коваленко и Котович, будучи осведомленными о многочисленных нарушениях в лагере, не приняли мер по пресечению последствий оказания опасных для жизни и здоровья услуг, – при этом настаивает следствие. – Вместо этого в июне 2016 года было выдано заключение о соответствии лагеря государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Защитник Котович Михаил Шогин прокомментировать отмену оправдательного приговора затруднился: ни он, ни другие участники дела еще не получили апелляционное определение, а без него судить о мотивах суда нельзя. Когда с текстом определения ознакомятся все, то назначат дату следующего заседания. Предположительно, оно пройдет не раньше сентября.

СПРАВКА «КП»:

17 июня 2016 года детский отряд «Поморы» парк-отеля «Сямозеро» выдвинулся в водный поход. Группа из 47 ребят переночевала на берегу и планировала добраться до острова Фокенсуари на двух каноэ. Но днем 18 июня поднялся шторм. Одна лодка перевернулась. Двенадцатилетний Всеволод Заслонов дозвонился фельдшеру «скорой» Ирине Щербаковой, но женщина сигнал тревоги проигнорировала (в апреле 2017-го ее осудили на три года тюрьмы с отсрочкой в три года, пока ее дочери не исполнился четырнадцать лет). Четырнадцать детей, в том числе Всеволод, погибли.

КОНКРЕТНО:

В рамках уголовного дела:

– провели более 90 судебных экспертиз;

– проанализировали более 1 100 нормативно-правовых актов и законов;

– допросили более 1 500 человек, в том числе 500 несовершеннолетних;

– признали потерпевшими 57 человек.

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