Сборы в роддом: что взять с собой?

Ожидание рождения ребенка - всегда волнительный период. И один из самых актуальных для будущей роженицы вопросов - как правильно собраться в роддом, чтобы ничего не забыть, но и не обременять себя лишним.

Не забываем о документах

Будущие мамы (особенно если схватки уже начались и ситуация оказывается стрессовой) в последнюю очередь думают о бумажках. Между тем, это первое, что нужно положить в "чемоданчик" - то есть паспорт и медицинскую карту беременной со всеми последними записями. Иногда спрашивают также полис ОМС (обязательного медицинского страхования); родовой сертификат, направление из женской консультации по месту наблюдения (если госпитализируют в отделение патологии); страховое свидетельство пенсионного фонда (если нет родового сертификата); контракт на роды (если роды платные); результаты дополнительных обследований и анализов (если такие есть).

Если пациентка до этого наблюдалась в другой стране, то медицинские документы должны быть заранее переведены на русский язык.

С какого периода беременности "тревожный чемоданчик должен быть под рукой?

Считается, что, начиная с 36-й недели, все необходимое должно быть уже собрано, так как процесс родов может “самозапуститься” в любое время. Кстати, совершенно необязательно, чтобы "чемоданчиком" были именно чемодан или саквояж. Обычно все влезает в один большой полиэтиленовый пакет (который сам по себе ничего не весит). Тогда женщина сама может его донести в одной руке. В другой - у нее будет собственная верхняя одежда, которую заберут, как только оформят вновь прибывшую. Тут действует одно важное правило - все, что едет с женщиной в роддом, должно быть легко моющимся, недорогим и таким, что не жалко выбросить или оставить в тех стенах. Поэтому для большинства роддомов любимая дорожная кожаная сумка из дорогого бутика исключается.

А полиэтиленовый пакет выбираем вместительный - в него должно зайти примерно три-четыре полных пакета поменьше.

Что кладем в "четыре пакета"?

Первый пакет - это вещи для мамы до родов и после родов. Некоторым удобнее разбить их сразу на два - "дородовой" и "послеродовой". Не набирайте много всего, поскольку родильные дома из соображений гигиены и стерильности предпочитают выдавать женщинам свою одежду.

Но есть и такие, как, например, роддом в клинике “Скандинавия”, где абсолютно все необходимое для пребывания в медицинском центре малыша и мамы, выдают на месте, и ничего заранее подготавливать не надо. Заранее собрать просят лишь вещи на выписку и любимую косметику по уходу за телом и лицом.

Однако если вы собираетесь в другой роддом, то не забывайте положить несколько пар чистых хлопчатобумажных носков, тапочки и моющиеся шлепанцы для душа. Можно обойтись одними шлепанцами в качестве как домашних тапок, так и обуви для душевой, чтобы не брать с собой лишнего. Свои халаты и ночные сорочки тоже оставьте дома. А вот пара упаковок одноразовых трусиков, возможно, не помешает , как и послеродовые прокладки, прокладки для груди и памперсные пеленки. Многие также берут с собой бюстгальтер для кормления.

Если запланировано кесарево сечение, то запаситесь послеоперационным бандажом. Одежду на выписку себе и ребенку в роддом можно с собой не брать, но приготовить дома, чтобы родные потом подвезли, когда потребуется.

Плюс, самые необходимые средства личной гигиены: детский гель (он без ароматических отдушек и подойдет и для тела и для рук; и маме и ребенку), шампунь, расческа, зубная щетка с пастой, детские влажные салфетки (тоже подойдут обоим, если что), туалетная бумага, крем для ухода за грудью, ушные детские палочки. Туда же стоит положить блокнот и ручку для записей рекомендаций врачей, телефон и зарядку.

Не забудьте и про пустой пакет для грязного белья.

Третий пакет - вещи для пребывания младенца в роддоме. Идеально подготовить подгузники, ориентируясь на примерный вес ребенка при рождении (отталкиваться нужно от результатов последнего УЗИ). Если ребенок ожидается маленький, то берите размер 0 на 2-5 кг, если покрупнее, то размер 1- на 3-6 кг. Положите вату, ватные диски или ватные палочки с ограничителем - для носика, ушек и пупка, крем под подгузник.

Из одежды - распашонки, чепчики, боди или комбинезончики. Можно прихватить одеялко. Что касается пустышек, то лучше взять три штуки разных моделей - младенчики иногда привередничают и выбирают. А в первые дни могут и вовсе обойтись без соски.

Четвертый пакет - вещи на выписку, если вы его не оставили дома до востребования.

Нужны ли лекарства?

Как правило, нет. Ведь вы едете в больницу, где все необходимые медикаменты должны быть.

Множество рекомендаций и советов дается на днях открытых дверей в клиниках, специализирующихся на ведении беременности и родах. Даты мероприятий обычно заранее объявляются на сайте медучреждений. (Следите за информацией на сайте клиники “Скандинавия”)

Но чтобы подготовиться к родам максимально полно, лучше всего записаться в школу для беременных, которая работает, например, при Клинике “Скандинавия”. Там вы узнаете обо всем, что ожидает будущую маму. Это позволит не нервничать зря. Занятия (всего 10) здесь проводятся в малых группах по 5-6 человек. Присутствие супруга на них — бесплатно.

Отдельным пунктом - удовольствие

А для настроения можно прихватить с собой в роддом наушники со смартфоном, планшет или даже ноутбук и слушать любимую музыку или смотреть хорошие фильмы. Этим, конечно, надо пользоваться. Умиротворенное состояние и положительные эмоции мамочки обязательно сыграют свою важную роль в появлении ребеночка на свет, и в том, как все легко и радостно пройдет. Так что пользуйтесь техническим прогрессом и не отказывайте себе в удовольствии! Пусть в жизни нового человека с самого начала будет как можно больше музыки, маминых песен, маминой радости и маминого света. Ведь когда мы слушаем то, что нам нравится, мы невольно подпеваем и подтанцовываем - даже если лежим в предродовой палате.

Чтобы беременность прошла без лишних волнений и стала по-настоящему одним из самых прекрасных периодов в жизни, рекомендуется как можно раньше вставать на учет и с особым вниманием подходить к выбору клиники и врача, у которого вы сможете наблюдать беременность, и который сможет ответить на любой, даже самый “неудобный” вопрос. В клинике «Скандинавия» опытные гинекологи подготовили для вас обновленные программы ведения беременности.

Подробности уточняйте по телефону: +7 (812) 445-62-19

Материал подготовлен в партнерстве с клиникой «Скандинавия». Лицензия № ЛО-78-01-009838 13 мая 2019 г.

Реклама