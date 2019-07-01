«Академическая» вновь открыта: Как изменилась станция в Санкт-Петербурге

Утро 1 июля для жителей Калининского района Петербурга точно выдалось добрым. После капитального ремонта открылась станция метро «Академическая». Этого дня петербуржцы ждали мучительные 11 месяцев.

ВНИМАНИЕ МАЛОМОБИЛЬНЫМ ПАССАЖИРАМ

Оценить обновленную подземку первые пассажиры смогли в 5.35 утра – согласно штатному расписанию. На то, что этот день в истории «Академической» особенный, намекают воздушные шары и плакаты с текстом: «Поздравляем с открытием станции!».

Так сейчас выглядит вестибюль.Фото: Олег ЗОЛОТО

Внутри пассажиров встречают улыбчивые дежурные. Спешащие на работу жители на бегу рассматривают обновленные интерьеры.

- Заменили входные двери, кассы, турникеты, - подмечают они.

Также в вестибюле преобразился пункт досмотра и пункт полиции. В самом помещении стало гораздо ярче. Все благодаря новым энергосберегающим светодиодным лампам. Не остался без внимания и перронный зал.

Установлены новые светильники.Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты отполировали серый гранитный пол и мраморную облицовку на стенах, а также смонтировали тактильную разметку, которая поможет маломобильным гражданам ориентироваться на станции. Для них же установили автоматические двери шириной в один метр, чтобы те могли беспрепятственно попасть в вестибюль.

"Академическую" украсили шариками.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, станция стала еще безопаснее. Установлено новое интеллектуальное видеонаблюдение и система противопожарной защиты. Заменены системы отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и освещения.

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Изменилась станция не только внешне. Большинство проведенных работ спрятаны от глаз пассажиров. Главная задача, над которой трудились сотрудники – ремонт наклонного хода или эскалаторного тоннеля. Модернизированы системы управления эскалаторами, восстановлена гидроизоляция, а старые водоотводящие зонты заменены на современные. Прошлая система прохудилась, и из-за этого случались протечки.

Местные жители рады, что ремонт наконец закончился.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Еще из необычного – антивандальное покрытие на стенах вдоль эскалаторов, - рассказывают сотрудники станции. - Если посмотреть на свет, можно заметить матовую полосу шириной около метра. Это спасет от «художников», которые любят демонстрировать свой талант в подземке.

В тоннеле появилось антивандальное покрытие.Фото: Олег ЗОЛОТО

В первые часы работы на «Академической» побывал врио губернатора Петербурга Александр Беглов и начальник Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин. Они прогулялись по вестибюлю и спустились на платформу.

- Работы на «Академической» завершились строго по графику, - отметил Беглов. – 1 июля – это важная точка, потому что сейчас в разгаре вступительная кампания, а в районе этой станции расположены крупные учебные заведения, в которые стремятся абитуриенты. Для них открытие «Академической» после капитального ремонта – большой подарок.

НА ЗАМЕТКУ

В скором капитальный ремонт в петербургской подземке продолжатся. На очереди станции метро «Маяковская» и на «Московская».