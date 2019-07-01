"Овощи несвежие, повара перчатки не меняют": студенты рассказали о кафе в Петербурге, в котором отравилось шавермой 33 человека

Пошли за шавермой – оказались в больнице. У 33 человек из Калининского района врачи обнаружили сальмонеллез – острую кишечную инфекцию, вызывающую тошноту, диарею, а в некоторых случаях тяжелое обезвоживание и повреждение внутренних органов. По предварительной информации, все они стали жертвами недобросовестных работников кафе «Евро-Кебаб» на проспекте Непокоренных.

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"РАНЬШЕ ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО"

На момент верстки номера заведение было закрыто – на двери нас внезапно встретила табличка «Ремонт», а окна оказались затянуты черной пленкой. Как нам рассказали студенты (там же, на проспекте Непокоренных, расположены общежития политеха), до случая с массовым отравлением эта точка у молодых парней и девчонок пользовалось завидной популярностью. Оно и понятно: денег не хватает, времени не хватает – в таких условиях старая-добрая шаверма, зачастую, становится единственным доступным источником пропитания. Некоторые обедали в «Евро-Кебабе» каждый день – и до этих злополучных выходных не испытывали никаких проблем со здоровьем и самочувствием.

Совсем рядом с местом происшествия - студенческие общежития. У молодежи закрывшееся кафе пользовалось огромной популярностью.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Нормальное заведение, - пожимает плечами Максим, студент первого курса. – Все чисто, прилично. Мы туда ходили регулярно с того самого момента, когда оно только открылось – это было вот только, недавно, восьмого мая. Единственное – повара иногда не меняли перчатки. При мне, например, один повар пожал другому руку, а потом вернулся к готовке.

- Еда у них не самая вкусная, - отмечает одногруппница Максима Елена. – Помидоры, огурцы и капуста в шаверме всегда были какие-то водянистые, вялые, неприятные. Складывалось впечатление, что их давно уже нарезали, подержали где-то, а потом только положили в тарелку.

Так было вплоть до 28 июня. В пятницу студенты, как обычно, массово устремились в любимое кафе – кто-то чтобы отметить успешно сданный экзамен, кто-то просто перекусить. Брали, отмечают наши собеседники, как обычно: простую шаверму на тарелке, никакой экзотикой себя не баловали – да ее там, собственно, и не подавали. Съели, разошлись.

ПОСТРАДАВШИХ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ

На следующий день по институту прокатилась волна отравлений. Практически у всех, кто накануне обедал или ужинал в злополучном кафе, развились одни и те же симптомы: высокая температура (у некоторых она подскакивала до 39 градусов), боли в животе, диарея. Кто-то сразу обратился в больницу. Другие предпочли лечиться самостоятельно – на дворе доп.сессия, каждый день на счету.

Ребята из политехнического университета в полной мере ощутили на себе все прелести "местной" шавермы. По счастью, ни у кого из них дело до больницы не дошло.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сегодня утром из студенческой поликлиники в Боткинскую больницу отправили еще четверых, - рассказала «Комсомолке» первокурсница Светлана. – Ставят то же самое – сальмонеллез. А еще есть люди, которые до сих пор никуда не обратились, лечатся «Парацетомолом».

Пока мы общались со Светланой, во дворик общежития въехала «Скорая». Женщина-фельдшер рассказала нам, что машину вызвали к студенту с острой кишечной инфекцией. Теоретически, уточнила наша собеседница, это может быть все, что угодно – от все того же сальмонеллеза до внезапно начавшейся диареи или просто тяжелого расстройства. Практически же – вполне может быть, что это дает о себе знать пятничный поход студентов в «Евро-Кебаб», и количество пострадавших с течением времени будет только расти.

Несмотря на вывеску "Ремонт", кафе закрыто постановлением Роспотребнадзора.Фото: Олег ЗОЛОТО

ОФИЦИАЛЬНО

Инцидент с массовым отравлением в настоящий момент расследуют специалисты Роспотребнадзора. Они уже обнаружили источник сальмонеллы – как оказалась, она «жила» в чесночном соусе, которым сотрудники кафе поливали шаверму. Кроме того, проверка выявила множество других грубых нарушений санитарных правил: сырые и готовые продукты сотрудники обрабатывали на одних и тех же столах, овощи и мясо закупали непонятно где, а о контроле качества, похоже, и вовсе не слышали. С двух часов ночи 30 июня кафе временно закрыто. Официальное количество пострадавших на момент верстки номера – 33 человека, в том числе 15 студентов и двое работников самого заведения.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Всеволод Вишневецкий, руководитель общественной организации потребителей «Общественный контроль»:

- Шаверму, которую продают в ларьках и киосках вдоль дорог, у метро, на перекрестках и так далее, лучше вообще не покупать. Главная причина – все они относятся к категории малого бизнеса, а значит, освобождены от любых проверок до конца 2020 года. Это называется «надзорные каникулы». Инспекторы того же Роспотребнадзора их не посещают – если, конечно, не случится какой-то крупный инцидент.

Что касается кафе и ресторанов – к ним тоже нужно относиться с осторожностью. Никогда не будет лишним попросить у администрации или продавца сертификаты качества на продукцию – их обязаны предоставить по первому требованию.