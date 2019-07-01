Лучшим неврологом России признали врача из Санкт-Петербурга

60 регионов, 596 заявок – и всего 29 номинаций. Накал страстей на ежегодном Всероссийском конкурсе врачей - 2019 – как в очереди «на кровь из пальца». Но даже при такой конкуренции в число лучших эскулапов вошли три доктора из Петербурга, а еще двое заняли призовые места. Одной из победительниц стала заведующая неврологическим отделением НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Екатерина Александровна Гоголева. Теперь она лучший невролог страны.

– Что испытываю? Чувство гордости. Не столько за себя, сколько за свой коллектив, свое отделение, – поделилась с «Комсомолкой» в Петербурге» Екатерина Александровна. – Однозначно, это общая победа, общий труд. Ведь один в поле не воин.

Для победы, признается доктор, ничего специально не делали: работали как обычно. «Просто трудились». Правда, с любовью к своему делу. А это, похоже, и есть секрет успеха.

Так совпало, что почетное звание Гоголева получила прямо на юбилей трудовой деятельности. Доктором она стала ровно 20 лет назад.

– В 1999-ом окончила «Сангиг» (Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт, ныне часть Медицинского университета имени Мечникова. – Прим. ред.), ординатуру и аспирантуру прошла в Нейрохирургическом институте имени Поленова, – рассказывает доктор. – Работала в Военно-морском госпитале буквально год, потом вернулась в институт Поленова в отделение хирургии опухолей головного и спинного мозга. А с 2015 года возглавляю отделение неврологии НИИ скорой помощи.

Екатерина Александровна лечит нервную систему петербуржцев последние 20 лет. Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Но во время учебы будущий лучший невролог России-2019 успела поработать и дежурным приемного покоя в Александровской и Мариинской больницах.

– Интерес к неврологии проявился на первом году ординатуры, – признается Гоголева. – Доктором мечтала стать с юности. Но не потому, что перед глазами был пример родственников-докторов: я вообще из семьи инженеров.

Как победить неврологические болезни? Лучший невролог страны советует… менять менталитет. Пока, увы, в натуре русского человека – относится к своему здоровью не очень-то внимательно.

– К нам в институт с инсультом поступают пациенты разных возрастных категорий, но надо понимать, что инсульт – это только следствие ряда причин, – подчеркивает невролог. – Прежде всего, стоит отказаться от вредных привычек: комплекс под названием «здоровый образ жизни» действительно дает хороший эффект. Но даже если человек считает себя здоровым, нужно не забывать о диспансеризации и хоты бы раз в год проходить флюорографию, ЭКГ, сдавать кровь на простейшие анализы. Эти элементарные обследования исключают серьезные патологии, предупреждают огромные проблемы. Иначе говоря, делают нашу нацию здоровее.

А КТО ЕЩЕ?

Лучшим врачом лабораторной диагностики стала Вера Лихачева, заведующая лабораторией в петербургской Городской станции переливания крови.

Лучшим участковым терапевтом признали Артема Герасимова из Городской поликлиники №98 Санкт-Петербурга.

«Серебро» в номинации «Лучший терапевт» заслужил Александр Шульман, врач-ревматолог из Клинической ревматологической больницы №25.

Третьим среди лучших фтизиатров стал Александр Чужов, заведующий отделением в Межрайонном Петроградско-Приморском противотуберкулезном диспансере №3.