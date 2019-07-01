Черный рынок табака лишает государство миллиардов

Нелегальная продажа табачных изделий в России растет с каждым годом. Эксперты в области торговли уверены: ситуацию можно считать критической - на долю нелегалов приходится 10,3% рынка. В некоторых регионах ситуация еще хуже. Например, в Брянской области количество нелегальных сигарет 36,4%, в Ростовской 28,8%, Смоленской 20,8%.

Актуальна проблема и для Петербурга: с 2017 года доля контрафакта в Северо-Западном регионе выросла более чем в 5 раз!

Нелегальными считаются сигареты, от реализации которых не уплачивается акциз, таможенные платежи, НДС, – то есть контрафакт, контрабанда, а также сигареты с поддельными акцизными марками. Резкий рост теневого рынка сигарет начался несколько лет назад, когда акциз на сигареты резко вырос, что привело к взлету цен на легальные сигареты.

Ирония в том, что в городе на Неве почти 200 лет располагаются ключевые предприятия табачной отрасли, но при этом регион фактически стал хабом для криминального курева: в 2016 году именно в Петербурге впервые в России появились марки арабских сигарет, а в 2017 году они распространились не только по всему Северо-Западному региону, но и по всей России.

После того, как миллионы нелегальных пачек заняли прилавки небольших магазинов и торговых развалов, проблемы по цепочке начались у всех – производители получали меньший доход, государство – меньший объем налогов, местная администрация – усиление криминала и коррупции, а потребители – табак сомнительного качества и неясного происхождения.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Василий Груздев, директор компании JTI Россия по связям с госорганами:

«ПОТЕРИ БЮДЖЕТА – 70 МЛРД РУБЛЕЙ»

- Сигареты в денежном выражении - самый популярный потребительский продукт, и самая крупная в России по товарообороту категория товаров – 15 % выручки всего сектора товаров повседневного спроса. Табачная отрасль — второй по объему налогоплательщик страны после нефтегазового сектора. Стабильность акцизных платежей с сигарет отражается на формировании доходной части госбюджета. Потери бюджета из-за нелегальных сигарет оцениваются в 70 млрд рублей, так как с нелегальных сигарет производители и импортеры не платят акцизы, а это прямой ущерб государственному бюджету.

БОЛЬШЕ ПРИМЕСЕЙ И ВРЕДА

Согласно исследованию международного агентства Kantar TNS, опубликованного в апреле 2019 года, большинство нелегальных сигарет поступают в Россию из стран ЕАЭС. Опрошенные эксперты указали, что крупнейший источник нелегального табака Белоруссия: каждая третья нелегальная пачка пришла оттуда. За прошедший год вдвое увеличилась доля сигарет, нелегально ввезенных из Армении — до 5,6 и Киргизии — 4,6%. Существенная доля приходится на контрабанду из стран за пределами ЕАЭС, в том числе ОАЭ, Сербии, Румынии, Болгарии, Таджикистана.

Помимо контрабанды на рынке встречается фальсификат. Доля внутренних нелегальных производителей - 38%. Пачки штампуют в подполье: антисанитария,смесь делают на глазок, сырье берут какое придется. Скрученные «на коленке» папиросы отправляют в небольшие магазины и ларьки.

- В кустарном производстве не соблюдается должный уровень очистки табака. Из-за этого продукт наносит еще больший вред здоровью, чем курение сигарет, где технологический процесс соблюден - говорит врач и основатель Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев.

ПРОБЛЕМЫ ПОГРАНИЧЬЯ

У Санкт-Петербурга слава самого европейского города России, в том числе из-за близости к западным соседям. Но когда поставщики нелегальных сигарет почувствовали запах огромных денег, статус крупного региона, обладающего открытой границей с союзным государством, сыграл на руку криминалу.

Новость о задержании на таможне туристки из Санкт-Петербурга, пытавшейся вывезти в Финляндию 350 пачек, давно не отражает реальное положение дел – на смену «челнокам» пришла организованная преступность. Теперь новости звучат так: «на петербургской таможне вскрыли схему незаконного экспорта сигарет – ущерб государства превысил 2 миллиарда рублей». Основные сбытовые сети выстроены организованными криминальными группами и их четко отлаженная логистика вопросов на таможне не вызывает.

Как рассказал на «круглом столе» в федеральном СМИ заместитель начальника управления Северо-Западного таможенного управления Максим Мамчур, основная проблема контроля товаров, ввезенных на территорию страны, — доказать незаконность их ввоза, установить ответственное лицо, место и способ перемещения: «Например, в районе Апраксина двора ведется нелегальная торговля без применения кассовой техники и создания юридических лиц. Но без информации о незаконности ввоза оснований для проведения таможенного контроля нет».

У КОНТРАБАНДИСТОВ СВОЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Встретить раскладные столы, заваленные разноцветными пачками можно на городских рынках, оживленных пешеходных дорожках и у станций метро. Продавцы рекламируют товар и не стесняются выкладывать на обозрение «все лучшее и сразу».

Один из них – Руслан. Мужчина обосновался на Садовой улице, недалеко от входа на Апраксин двор. Место колоритное и знакомое каждому жителю города.

Конкуренция на «Апрашке» высокая, поэтому Руслан приходит ранним утром и открывает точку, пока коллеги еще дремлют. То, что его бизнес становится популярнее с каждым годом, мужчина подтверждает. Но жалуется, что выручка заметно упала. Два года назад он держал несколько точек. Сейчас осталась одна.

- Сегодня клиенты находят магазины ближе к дому. Их теперь полно, - разводит руками Руслан.

Речь не только о периферии – нелегальные сигареты можно купить в историческом центре, прямо на виду у городских властей.

ДО 650 РУБЛЕЙ ЗА БЛОК

Руслан торгует сигаретами из Турции и Казахстана. Он не уточняет, кто их привез и каким образом пересек границу. Зато его коллега, который спустя пару часов начинает работу неподалеку, намекает, что в Петербурге есть несколько оптовых баз, где закупается большинство «бизнесменов».

«Это обычный, но дешевый табак», - говорит он. По его словам, курильщики покупают нелегальные сигареты только из-за низкой цены.

- Думаете, люди не понимают, что именно они у нас покупают? - продолжает он. - Но нелегальные сигареты дешевле - стоимость блока в среднем в районе 550 рублей. То есть 55 рублей за пачку. Средняя стоимость легальных сигарет - около 105 рублей, из которых больше половины – налоги.

Для постоянных покупателей тут действует гибкая система скидок. Продавец может скостить 100 рублей, а то и 150 – то есть, скинуть еще 30 процентов цены.

БИЗНЕС НАЧАЛ БОРЬБУ

По оценкам участников табачного рынка, упущенные доходы честного бизнеса составляют около 10 миллиардов рублей. Это уровень федеральной программы или очень весомые деньги для отдельного региона.

Важно понимать, что сигареты – «товар-локомотив», частая причина визита в магазин. Торговцы нелегальными сигаретами попросту уводят покупателей у честного ритейла, что особенно сильно бьет по небольшим торговым точкам, которые лишаются существенного дохода.

Динамика роста нелегального рынка поставила перед ритейлерами выбор – ожидать реакции государства или активно включиться в борьбу. И они выбрали второй вариант – Ассоциация малоформатной торговли (АМТ) запустила федеральный проект «Честный магазин», который объединит предприятия малой и средней розницы по всей России, правоохранительные, регулирующие органы и некоммерческие организации. В рамках проекта планируются рейды по точкам нелегальной продажи табачных изделий, встречи с экспертами и информирование потребителей и ритейлеров о рисках и ущербе, который наносит бизнесу и государству нелегальная продукция.

- Проект направлен на информирование и вовлечение как потребителей, так и ритейлеров в проблему. Его задача – информировать аудиторию об основных видах и признаках нелегальных сигарет, негативных последствиях их распространения для потребителей, бизнеса, местных сообществ и государства в целом. Проект включает платформу «Патруль Качества», с помощью которой активные граждане смогут эффективно направлять обращения об обнаружении нелегальных сигарет в правоохранительные органы – рассказывает Президент АМТ Владлен Максимов.

Активисты уже начали кампанию – жители могут заметить информационные листовки в небольших магазинах, где продают сигареты.

Табачные производители давно бьют тревогу, ритейл самостоятельно взялся оказывать противодействие нелегальным торговцам, общественные активисты готовы включиться в работу – такая поддержка может сделать усилия властей города и области по борьбе с черным рынком сигарет гораздо эффективнее.

Сложившаяся ситуация требует принятия региональных законов, создания рабочих групп и координационных советов, проведения общественных акций – любых мер, которые смогут остановить рост нелегального рынка. Иначе выстроенная криминальная логистика может наводнить город чем-нибудь страшнее сигарет, приблизив его к реалиям «Бандитского Петербурга».

К СВЕДЕНИЮ

Как отличить подделку

Средняя стоимость пачки сигарет в России - 105 рублей, из них 62 рубля — налог (акциз и НДС - обязательные к уплате с любой пачки). Поэтому если пачка сигарет дешевле 62 рублей - это повод задуматься о легальности происхождения и качестве товара. Легальная пачка не должна содержать надписей на иностранном языке, акцизная или специальная марка должны быть только на русском и правильного образца, то есть первые две цифры марки – номер региона – должны соответствовать текстовому описанию. Цена должна быть напечатана на нижней стороне пачки.