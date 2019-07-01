10 зоогостиниц и отелей для животных в Санкт-Петербурге: где оставить домашнего любимца и сколько это стоит

В период отпусков и каникул владельцы домашних питомцев озадачиваются вопросом, куда пристроить и в какие руки попадет их любимый котик или собака. Некоторым удается договориться с соседями или друзьями, чтобы присмотрели, покормили и погуляли. Но тем, у кого такой возможности нет, могут попробовать пристроить своего любимца в специальную зоогостиницу для кошек и собак. Сейчас в Санкт-Петербурге множество отелей для животных, где вашему хвостатому другу будет обеспечено достойное проживание и забота, пока вы в отъезде. Рассказываем, во сколько обойдется проживание питомца в зоогостиницах Санкт-Петербурга и публикуем адреса.

Экипаж для мистера Кота

Несмотря на то, что этот отель для животных называется «Петербургская кошка», сюда принимают на передержку кроликов, хорьков, шиншилл, морских свинок и даже черепах и птиц. Все питомцы размещаются отдельно друг от друга. У каждого своя индивидуальная территория. Для котиков предоставляются мягкие спальные места, чистые миски, лоток, игрушки. Любимые вещи питомца можно привезти вместе с ним. Здесь хорошая вентиляция и ежедневная влажная уборка. Все номера тщательно обрабатывается парогенератором, ветеринарными средствами от насекомых, вирусов и бактерий, а также ультрафиолетом. Питание согласовывается с владельцами. Срок содержания домашних животных неограничен. Для постояльцев имеется зоотакси. Животное будет доставлено из дома в гостиницу и обратно

ГДЕ: Отель для животных «Петербургская кошка», м. «Комендантский проспект», пр. Авиаконструкторов, 49. Телефон: +7 (911) 929 92 21

СТОИМОСТЬ:

Обычный вольер с питанием - 350 руб./сутки

Вольер Люкс с питанием - 660 руб./сутки

Зоотакси – 500 руб.

Временные дома для пушистых друзей

Специально для собак больших и маленьких созданы «человеческие» условия временного содержания за городом. На территории в 50 соток построены утепленные помещения и уличные вольеры. Некоторые собаки не выносят жару. Вокруг экологически чистая лужайка с прудом для полноценного выгула животных, совместных игр и купания. На прогулках для безопасности обязательно учитываются породы и характеры питомцев.

Вторая гостиница, предназначенная для кошек и грызунов и прочих видов, находится в центре города. Просторные вольеры обустроены таким образом, чтобы никто из котиков не пересекался друг с другом. Ежедневная влажная уборка и своевременная кормёжка обеспечены а при уборке, которая происходит регулярно, пушистый постоялец может свободно прогуливаться по помещению. Цены на размещение без питания: проживание собак — от 500 рублей, кошек, кроликов и хорьков — 300 рублей, грызунов — 100 рублей.

ГДЕ: Гостиница для собак «Пушистый друг»: Ленинградская область, Волосовский район, Заполье, 48a;

Гостиница для кошек, грызунов и птиц: м. «Василеостровская», ул. Опочинина, 16. Телефоны: +7-921-446-40-46; +7-911-170-38-76

СТОИМОСТЬ:

Вольер с питанием в зависимости от размера животного 500-900 руб./сутки

Зоотакси: в городе 500 руб., за городом 1500 руб.

Расставание с любимым питомцем - всегда стресс для всех членов семьи. Поэтому важно найти зоогостиницу, где животному будут уделять не меньше времени, чем дома.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дом отдыха для усатых

Открывая эту зоогостиницу для кошек, организаторы преследовали простую цель – создать комфортные условия проживания для усатых любимцев, которые временно остались без внимания своих хозяев. Для них это всегда настоящий стресс. Поэтому отель «Лунный кот» это не просто место для передержки, а полноценный дом отдыха, где о любом усатом питомце заботятся, как о своем. Здесь безопасно и уютно, как дома. Предлагается две категории номеров для кошек – Стандарт и Люкс. Они отличаются размерами и количеством секций – Люкс чуть шире, выше и имеет три секции – для туалета, обеда и отдыха, тогда как в стандартном номере обеденная зона совмещена со спальней.

Все номера расположены в просторном, теплом помещении, с хорошим освещением и вентиляцией. Дезинфекция и обеззараживание производится после каждого постояльца. В случае непредвиденных ситуаций связанных со здоровьем животного помощь ему окажут врачи круглосуточной ветеринарной клиники доктора Ефимова.

Мелкие грызуны, попугаи, черепахи, хорьки кролики, шиншиллы, большие птицы проживают здесь в собственных клетках. Запас корма обеспечивают хозяева.

ГДЕ: Отель «Лунный кот», м. «Балтийская», Курляндская ул., 23Б. Телефоны: +7 (965) 086 72 88, +7 (911) 227 02 15

СТОИМОСТЬ:

Номер Стандарт с питанием - 350/380 руб./сутки

Номер Люкс с питанием - 450/480 руб./сутки

Проживание второй кошки в номере Люкс +150 руб./сутки

Проживание мелких животных в хозяйской клетке – 200 руб./сутки

Проживание крупных животных в хозяйской клетке - 250 руб./сутки

Зоотакси - 1000 руб.

Диванчик для пушистого друга

Гостиница для собак «Счастливый отдых» - это не только размещение вашего питомца в просторном отдельном вольере с удобным диванчиком, для ощущения домашнего уюта. Ваш пушистый друг будет находиться под постоянным ветеринарным контролем, ведь в двух шагах находится круглосуточная ветклиника. Выгул пса, какого бы размера он ни был, несколько раз в день произведет профессиональный кинолог. Также, за отдельную плату, пока вы будете в отъезде, животному могут подстричь когти, почистить уши, обработать против блох. Корм, к которому привыкла ваша собака, можно принести с собой.

ГДЕ: Гостиница для собак «Счастливый отдых», м. «Гражданский проспект», ул. Демьяна Бедного, 26, корп. 1. Телефон: +7 (812) 497-62-52

СТОИМОСТЬ:

Вольер в зависимости от размера животного 500-1000 руб./сутки

Зоотакси: 1000 руб.

Гуляем без поводка

В поселке Парголово, в черте Петербурга расположился уютный отель для собак и кошек. Территория «Граната» в шесть соток, огороженная двухметровым забором, что позволяет безопасно выгуливать животных. Вольеры просторные, отделены друг от друга, все с обогреваемым полом и двухкамерными открывающимися окнами. В помещениях постоянно работает ионизатор воздуха. В кошачьих номерах оборудованы лесенки, гамаки, разложены подушки. Собаки гуляют без поводков два, три раза в день с профессиональными кинологами, которые играют с питомцами, и если нужно, могут позаниматься дрессурой. Всех животных ежедневно осматривают. В случае необходимости предоставляется ветеринарная помощь. Здесь также работает Детский сад. Когда животное еще маленькое, его нельзя оставлять одного недолго. Поэтому на время работы, любимца можно оставить здесь без ночевки.

ГДЕ: Зоохотель «Гранат», пос. Парголово, м. «Озерки», ул. Подгорная, 92. Телефон: +7-812- 642-40-55

СТОИМОСТЬ:

Стандартный вольер в зависимости от размера животного 550-900 руб./сутки

Вольер Люкс - 1100 руб./сутки

Для проживания двух собак -1500-1800 руб./сутки

Для мелких животных и птиц в своих клетках - 200 руб./сутки

Зоотакси: 1000 руб.

Барсик, улыбочку!

В гостинице для кошек «Мяу Сити» много пространства, комфорта и света. Планировка номеров с огромными окнами и видеоэкранами. Постоянно работает система очистки воздуха, все обрабатывается современными и безвредными для животных антибактериальными средствами. Помещения оборудованы видеокамерами. Пару кликов и хозяин может легко увидеть своего любимца из любой точки мира в любое время. Попадая из привычной домашней обстановки в зоогостиницы, кошки конечно испытывают стресс. Здесь номера продуманы до мелочей и максимально приближены к домашней обстановке. В проживание также входят индивидуальный режим кормления, ветеринарный контроль, лоток для наполнителя + совок, миски для корма и воды, лежанка индивидуальная текстильная. С собой можно принести корм любимые игрушки, когтеточку. Обязательно наличие переноски.

ГДЕ: Зоогостиница «Мяу Сити», м. «Парнас», Курортный район, пос. Белоостров, ул. Кольцевая, 13. Телефоны: +7 (981) 780-40-10; +7 (981) 780-40-30

СТОИМОСТЬ:

Стандартный номер - 400 руб./сутки

Комфорт - 450 руб./сутки

Люкс - 500 руб./сутки

Проживание второй кошки + 150 руб./сутки

Зоотакси – в летнее время бесплатно из всех районов без ограничений

Многие коты обожают зоогостиницы - ведь здесь можно поиграть с собратьями.Фото: Олег ЗОЛОТО

В гости с любимой игрушкой

Отель «Питомцы в радости» организовала семейная пара, которая очень любит животных. Сюда принимают не только котиков, но небольших собачек, а также различных грызунов, птиц и черепах в своих кленках. Естественно, что каждый содержится отдельно от остальных. За мохнатыми постояльцами осуществляется своевременный качественный уход. Собак выгуливают дважды в день. По желанию хозяев, могут погулять и с кошками. Со всеми гостями отеля общаются, берут на руки, гладят, а не просто насыпают в миску корм и чистят лоток. Словом, находят подход даже к самым капризным постояльцам. С собой можно принести корм, наполнитель и любимые игрушки.

ГДЕ: Отель «Питомцы в радости», м. «Садовая», ул. Лабутина, 8. Телефон: +7-911-217-10-17

СТОИМОСТЬ:

Стандартный номер - 300 руб./сутки

Комфорт - 400 руб./сутки

Люкс - 500 руб./сутки

Вольеры для собак - 600 руб./сутки

Остальные животные -150-250 руб./сутки

Зоотакси – от 300 руб.

Плед для госпожи кошки

Название этого отеля для передержки домашних животных говорит само за себя. В «Котэ» принимают погостить котов и кошечек, а также попугаев, шиншилл и черепах. Расположение в центре города, цены демократичные. К котикам здесь относятся, как к детям. Стараются понять характер каждого, чтобы уменьшить или даже вовсе исключить адаптацию к новому месту. Мерзляшек накрывают пледом. При необходимости готовят домашнюю пищу (по согласованию с владельцами). Уделяется большое внимание поддержанию порядка – никаких посторонних запахов. Кроме того, все хозяева животных получают ежедневный фото и видео отчеты о своих питомцах в соцсетях. Здесь трепетно следят за выгулом пушистиков. В игровой зоне не территории отеля мальчики и девочки гуляют по очереди во избежание нежелательного потомства.

ГДЕ: Гостиница для животных «Котэ», м. «Василеостровская», «Приморская», Большой проспект В.О. 89. Телефон: +7-900 - 622-86-41

СТОИМОСТЬ:

Стандартный номер – 250-300 руб./сутки

Комфорт – 280-380 руб./сутки

Люкс – 420-500 руб./сутки

Другие мелкие животные – 150-250 руб./сутки

Зоотакси – от 300 руб.

Будка люкс для домашнего любимца

В зоогостинице «Будка» созданы все условия для комфортного и безопасного проживания домашних питомцев. При этом хозяева могут не беспокоиться об их досуге. В стоимость номера входит ежедневная влажная уборка, кормление по режиму (озвученному владельцем). Собаки выгуливаются на улице минимум два раза в день по полчаса с обязательными играми. Расчесывание шерсти по необходимости.

Котиков здесь тоже выгуливают в игровой зоне по несколько раз в день. С ними тоже общаются и играют, чтобы усатые не заскучали. Длинношерстых вычесывают. Индивидуальный подход к каждому постояльцу, забота и любовь. Все вольеры просторные, игровая зона хорошо оборудована, есть штатный ветеринар.

ГДЕ: Отель «Будка», м. «Московская», «Парк Победы», «Электросила», ул. Гастелло, 28. Телефон: +7-964-396 14 94

СТОИМОСТЬ:

Стандартный вольер для собаки со своим кормом - 500 руб./сутки

Люкс вольер для собаки со своим кормом - 600 руб./сутки

Проживание второй собаки - 200 руб./сутки

Стандартный вольер для кошки со своим кормом - 350 руб./сутки

Люкс вольер для кошки со своим кормом - 400 руб./сутки

Проживание второй кошки в номере 150 руб./сутки

Зоотакси – от 500 руб.

Резвимся на природе

Этот дом для временного проживания собак и кошек находится на загородном участке в специализированном здании, которое специально было построено для размещения животных. Уютные отдельные номера для собак и кошек. Собаки здесь размещаются на первом этаже здания, в отдельных, изолированных друг от друга комнатах. Кошки - на втором этаже, тоже в отдельных комнатах (никаких клеток). Светлые просторные помещения с окнами. В зоогостинице «Кот и Пёс» прохладно летом и тепло зимой. Санитарная чистота внутри, благоустроенный участок снаружи. Собаки могут порезвиться без поводков, при желании искупаться в пруду, зимой поваляться в снегу. Рядом поле, лесополоса. Сюда прогулки осуществляются на поводках. Для прогулок котиков тоже есть отдельная территория, как внутри дома, так и снаружи. Принимают сюда на постой и различных мелких животных от грызунов до птиц.

ГДЕ: Пушкин, пос. Лесное,10. Телефоны: +7 (921) 345-45-08, +7 (911) 275-42-22

СТОИМОСТЬ:

Стандартный вольер для собаки со своим кормом – от 500 руб./сутки

Проживание второй собаки - 150 руб./сутки

Стандартный вольер для кошек, хорьков и кроликов со своим кормом - 250-300 руб./сутки

Проживание второй кошки - 100 руб./сутки

Дрессировка собак по курсу ОКДС – 600 руб./занятие

Зоотакси – по договоренности