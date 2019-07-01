Степан «Марсель» Ледков: «В кино я сыграл сам себя на первом курсе – и стал лицом Питера»

Группа «Марсель» в полном составе – Степан Ледков, Митя Блинов и Евгений Бабенко – побывала в гостях у радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге». Парням есть чем гордиться: на днях они дадут концерт на крыше, осенью выпустят новый альбом, а солист группы и вовсе снялся в кино в роли камео.

«СЛОВ НА НАЗВАНИЕ НЕ ОСТАЛОСЬ»

«Комсомольская правда»: Ваша самая свежая песня – с очень замысловатым названием «Музыка». Вы решили идти по самому простому пути?

«Марсель»: Наоборот, чем проще, тем лучше: тем это доступнее и понятнее. Напридумывать, нагромоздить может любой, а вот написать просто – это самое сложное. Да и внутри песни сказано столько слов, что на название их просто не осталось.

КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ. Группа «Марсель» 00:00 00:00

«К.П.»: Вы поете «в наушниках играет Krec». Что эта группа значит для вас?

Степан: Это моя любимая группа. С Артемом (Артем «Fuze» Бровков. – Прим. ред.) мы познакомились и подружились здесь, в Петербурге. Это для меня и коллега, и учитель. Его считают родоначальником русского рэпа. Он ассоциируется с образом города, «доброй грусти».

«К.П.»: Кажется, у вас был совместный проект с Fuze.

«М.»: Их несколько, и один из них – саундтрек к фильму «Один день лета». Его мы записали совместно с Fuze и Юлианной Карауловой. Песня «Небо полюбит нас» – главная мелодия фильма, она пронизана Петербургом, как и все наши песни, как и фильм, и люди, которые работали над съемками, и студенты, звезды и артисты, которые снимались там. Это все люди, которые любят Петербург! А вот главная героиня приехала и в этот город влюбилась.

СЫГРАЛ СЕБЯ

«К.П.»: Это фильм о провинциалке?

С.: Это фильм о гламурной девчонке, немного возомнившей о себе. Она приезжает, встречает меня с моим другом-музыкантом, и мы ей показываем ночной Питер, гуляем под дождем. Показываем ей, что не все люди меркантильные, что есть живые, которые могут выступать на улице, что Петербург не весь дворцовый и мраморный.

«К.П.»: У Вас, Степан, в фильме первая серьезная роль.

С.: Я бы сказал, это камео. Я просто двигаю сюжет, это факт: с меня начинается фильм, мной фильм заканчивается. Сниматься в кино для меня огромное удовольствие, я делал это много раз, всю эту киношную магию обожаю с детства. Хотелось бы сниматься чаще, но, чтобы быть хорошим актером, нужно постоянно играть, репетировать. Тут, как говорится, либо ты актер, либо музыкант.

«К.П.»: Почему режиссер Александр Игудин пригласил именно Вас?

С.: Саша вместе с оператором пришел ко мне на студию в поисках саундтрека. Первое, что поставил им, была песня «Небо полюбит нас», – и два взрослых мужика в голос закричали: «Это идеально! То, чего не хватало». Звезды сошлись. Вдруг Саша говорит: «Слушай, а ты не хочешь сняться? Есть отличная роль, ты идеально подойдешь! Ты как лицо Питера!». По сути, я сыграл себя на первом курсе.

ДОМ БИТА

«К.П.»: Парни, расскажите, что вам предстоит в ближайшее время.

«М.»: 3 июля на крыше Roof Place мы играем в рамках фестиваля Roof Fest. Специально под это мероприятие сняли новый клип на песню «Музыка крыш». Эта наша старая песня, она выходила на первом альбоме, но она совершенно там переделана. И, самое главное, в ноябре у нас пройдет большой концерт.

«К.П.»: Там вы представите еще одну новую песню «Как так». Эта песня войдет в альбом, который вы планируете выпустить осенью. Верно?

«М.»: Да, он будет называться «Дом бита». Его основой станут хип-хоп-биты, он будет очень танцевальный, с современным звучанием, но при этом с душой «Марсель».

«К.П.»: Кстати, о будущем. Скоро группе «Марсель» 15 лет…

«М.»: Мы растем, пишем новую музыку. И публика растет вместе с нами. В основном, наши поклонники – наши ровесники, с пониманием жизни. Никого не хотелось бы обидеть, петь можно разную музыку, даже про бургеры, но, приходя на концерт, ты должен получать удовольствие. Вот мы ездили на концерт в Барселону на Бейонсе, и у нас мурашки по коже бегали. А если бы дали бесплатный билет на «Ленинград» – не пошли бы. Ну, какие там мурашки, какие мысли новые? Надеюсь, наша публика тоже будет получать удовольствие до мурашек.