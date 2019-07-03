Приемная кампания в вузы Петербурга 2019: Куда больше шансов поступить

Каждое лето в Северную столицу приезжают тысячи абитуриентов из разных уголков страны. Кто-то с высокими баллами за ЕГЭ и уверенностью, что поступит, куда хочет. Кто-то – попытать судьбу. В любом случае конкурс для абитуриентов в Петербурге стабильно высокий, ведь к этому количесту прибавляются еще и выпускники самого города на Неве. Сколько нужно иметь баллов, чтобы пройти на бюджет? Кому сложнее поступить – гуманитарию или технарю? Какие направления самые популярные? В этом разбиралась «Комсомолка».

Правила поступления в вузы в этом году не изменились: документы можно подать в пять одновременно, а в каждом из них – еще на три направления. Мы взять пять вузов и проанализировали их данные.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Главный вуз Петербурга в этом году ждет первокурсников на 120 программ бакалавриата и специалитета. Хорошая новость – количество бюджетных мест в этом году выросло. Но для платников их стало меньше. Всего – 2009 бюджетных мест и 1130 договорных.

Цифры 2018 года

91,7 – средний бал поступающих в прошлом году. Он самый высокий за всю историю вуза

386 поступивших – те, у кого было 100 баллов хотя бы по одному ЕГЭ

70% - поступившие на бюджет из других городов России

425 зачисленных - победители и призеры олимпиад школьников.

Куда больше всего подавали документы в СПбГУ в 2018-м году

Абитуриентам с не очень высокими баллами поступить на самые популярные направления очень трудно. Конкурс на них огромный, а мест на всех не хватит. Зачастую бороться приходится даже за платные места – ведь они тоже не бесконечные.

В топ-5 программ прошлого года вошли:

«Управление персоналом» - больше 57 человек на место

«Экономико-математические методы» - больше - 55 человек на место)

«Нефтегазовое дело» - 53,2

«Государственное и муниципальное управление» - 50,27

«Журналистика» - 47 заявлений на место

Правила поступления в вузы в этом году не изменились: документы можно подать в пять одновременно, а в каждом из них – еще на три направления.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО)

90,3 – средний балл

Сложнее всего в прошлом году было поступить на направление «Информационные системы и технологии» – Самый высокий проходной балл составил из 310 возможных. Средний балл на направление составил 99,1

Почти 2000 бюджетных мест предоставляют будущим профессионалам в области цифровых технологий. И это здорово! Изучаем, где и сколько ждут абитуриентов. Направление «Информатика и программирование» распахнуло двери для 120 умников, «Программирование и интернет-технологии» - для 90, «Информационная безопасность» - для 75.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)

80 – средний балл

Как ни странно, сложнее всего было поступить в Политех на «Рекламу» и «Издательское дело». Конкурс в 2018-ом составил 118 и 60 человек на место! На третьем месте «Лингвистика». Удивительно, да? Однако, если разобраться, становится понятно, откуда такая цифра – на первые два направления открывалось всего 7 вакансий, на третье – 12, а подавали заявлений огого!

В этом году политехнический подготовил на полторы сотни больше бюджетных мест для бакалавриата, чем год назад, а конкретно - 2600. Итак, куда вероятнее всего поступить? Логично, что туда, где больше мест. А именно, на направления «Строительство» - 225, «Электроэнергетика и электротехника» - 160 и «Энергетическое машиностроение» - 95.

Тяжело в учении, легко в бою? Ну посмотрим!Фото: Алексей БУЛАТОВ

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)

85 – средний балл

В прошлом году абитуриенты буквально бились за то, чтобы поступить на «Государственное и муниципальное управление». Конкурс был аж 218 человек на место. Очевидно, много кто хочет стать чиновником в будущем. На втором месте «Бизнес-информатика» - 244, далее «Гостиничное» и «Таможенное дело» - по 76.

В этом году на бакалавриат выделили 544 вакансии. Больше всего на «Экономику» - 211 и «Менеджмент» - 157, что логично, все-таки главный экономический вуз города, сюда за этим образованием и идут.

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова (ПСПбГМУ)

97 – проходной балл

В прошлом году на «Лечебный факультет» конкурс был 126 человек на место, на «Стоматологию» - 27.

Бюджетных мест 306 в этом году. Больше всего на лечебном факультете – 135. На «стоматологии» - 113, и 21 на «педиатрии».