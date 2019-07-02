2019-07-02T11:35:35+03:00
Звезды

Выставка «Длинная тень Чернобыля» расскажет о последствиях ядерной катастрофы

В «Росфото» покажут снимки фотожурналиста National Geographic Герда Людвига
Анна ПОСЛЯНОВА
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Фото: Герд Людвиг. Предоставлено: МВЦ «Росфото»Фото: Герд Людвиг. Предоставлено: МВЦ «Росфото»
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Фотовыставка, посвященная катастрофе на Чернобыльской АЭС, скоро откроется в «Росфото». В экспозицию под названием «Длинная тень Чернобыля» собрали лучшие снимки фотографа National Geographic Герда Людвига – единственного иностранного журналиста, которому позволили работать в самой опасной зоне на месте реактора №4.

Фото: Герд Людвиг. Предоставлено: МВЦ «Росфото»

Фото: Герд Людвиг. Предоставлено: МВЦ «Росфото»

– Надев защитное снаряжение, вооружившись ультрасовременным счетчиком Гейгера, дозиметрами и дополнительным, трех- или четырехмиллиметровым, слоем пластикового комбинезона, я последовал за группой из шести сотрудников в самое чрево чудовища, – вспоминает Людвиг. – Двигаться нужно было быстро. Уровень радиации в этом месте так высок, что, несмотря на всю нашу амуницию, доступ был ограничен 15 минутами в день.

Фото: Герд Людвиг. Предоставлено: МВЦ «Росфото»

Фото: Герд Людвиг. Предоставлено: МВЦ «Росфото»

Людвиг освещал последствия взрыва ядерного реактора в течение 20 лет. Впервые по поручению журнала он побывал в Чернобыле в 1993 году, а в 2005-ом вернулся сюда ради отдельного фотопроекта. Работа над продолжением проекта в 2011-2014 годах прошла за счет собранных краудфандингом средств. Несмотря на все ограничения, фотографу удалось не просто зафиксировать, но и проанализировать последствия катастрофы.

Фото: Герд Людвиг. Предоставлено: МВЦ «Росфото»

Фото: Герд Людвиг. Предоставлено: МВЦ «Росфото»

– Пространство было темным, громким и замкнутым; фотографируя, я должен был уворачиваться от фонтанов искр, бьющих от сверл, которые поднимали сильно зараженную цементную пыль; и я знал, что у меня меньше 15 минут для того, чтобы запечатлеть поразительные кадры среды, которую мало кто видел и куда мне вряд ли удастся снова попасть, – делится фотохудожник. – Выплеск адреналина был невероятным.

Фото: Герд Людвиг. Предоставлено: МВЦ «Росфото»

Фото: Герд Людвиг. Предоставлено: МВЦ «Росфото»

Свои впечатления Людвиг описал в книге «Длинная тень Чернобыля». Вступительную статью для нее написал Михаил Горбачев.

Фото: Герд Людвиг. Предоставлено: МВЦ «Росфото»

Фото: Герд Людвиг. Предоставлено: МВЦ «Росфото»

В залах «Росфото» покажут снимки из нескольких серий Людвига, посвященных АЭС, Припяти и ее окрестностям, местным жителям и их детям, пострадавшим от излучения.

Фото: Герд Людвиг. Предоставлено: МВЦ «Росфото»

Фото: Герд Людвиг. Предоставлено: МВЦ «Росфото»

КОНКРЕТНО:

Где: МВЦ «Росфото», Большая Морская ул., 35

Когда: 7 августа – 29 сентября

Режим работы: пн, ср, сб, вс – 11:00-19:00; вт, чт, пт – 12:00-21:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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