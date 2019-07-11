Первое прикладывание младенца к груди: мифы и реальность

А современные мамы продолжают жить в плену предрассудков, сложившихся еще в советское время. Так где же – мифы, а где – правда?

Прикладывать малыша к груди необходимо в первые 20-30 минут после его рождения

Это действительно так. Специалисты ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН) настаивают на том, что приложить малыша к груди необходимо в течение первого часа с момента его рождения, если у мамы и у ребёнка со здоровьем всё в порядке. К сожалению, существует ряд противопоказаний к раннему прикладыванию. К ним относятся тяжелые роды с осложнениями, различные заболевания и патологии (как женщины, так и новорождённого), приём матерью определенных лекарств.

Если противопоказаний нет, новорождённого выкладывают на обнаженный живот мамы «кожа к коже». Ребенок сам выражает желание найти еду. Он совершает особые поисковые движения головкой в поиске груди, губами делает сосательные движения, а его ручки и ножки имитируют ползание.

Первое прикладывание помогает маме установить тесный контакт с малышом. Именно в этот неповторимый момент начинается формирование привязанности – одного из важнейших психологических механизмов в развитии ребенка. А вот при более позднем прикладывании на живот или грудь этот механизм рискует запуститься позднее. Ведь уже через пару часов после родов малыш заснёт надолго, чтобы восстановить силы.

Дети рождаются с врождённым сосательным рефлексом, и учить их сосать не нужно

Это утверждение верно с небольшой корректировкой. От умения ребенка правильно сосать во многом зависит не только его здоровье, но и здоровье матери. Часто дети первого месяца жизни неправильно, то есть не полностью, захватывают ареолу соска. В совокупности с другими факторами (недостатком сил, заглатыванием воздуха при кормлении) это приводит к тому, что малыш недоедает, а мамина грудь остаётся полной. Поэтому ребенок может плохо набирать вес, а кормящая женщина сталкивается с застоями молока и воспалениями грудных желёз.

Особенно важно сделать так, чтобы прошло правильно первое прикладывание. У неопытной мамы и новорождённого не всё может получиться с первого раза. Этого не стоит пугаться. Возможно, придётся сделать несколько попыток, чтобы ребенок взял грудь правильно, обратиться за помощью к медсестре или консультанту. Сегодня во всех частных клиниках в послеродовом отделении работают специалисты по грудному вскармливанию. Иногда они встречаются и в государственных роддомах. В задачу этих специалистов как раз и входит помощь молодым мамам по налаживанию кормления грудью.

Первое прикладывание помогает женщине быстрее восстановиться после родов

Да, хорошо известен тот факт, что первое прикладывание стимулирует выработку молока. Во время того, как малыш сосёт грудь, в организме его мамы стимулируется производство окситоцина – важнейшего гормона, отвечающего за лактацию.

Кроме того, начало кормления грудью в первый час после родов стимулирует процесс сокращения матки, способствует отхождению плаценты и тем самым предупреждает развитие послеродовых осложнений и кровотечений.

Молоко появляется на второй или третий день после родов, поэтому ребёнка рекомендуется нужно докармливать смесью, чтобы он не терял вес.

Действительно, молоко в ощутимом для матери объёме начинает вырабатываться лишь на 3-5 день после первого прикладывания. Часто молодые мамы в послеродовом отделении начинают паниковать, сталкиваясь с тем, что в первые сутки малыш теряет в весе. Однако это не означает, что ребёнка необходимо докармливать смесью.

Дело в том, что желудок новорождённого в первые дни жизни очень мал. Его первоначальный объем – всего 30 мл. Поэтому беспокоиться о том, что малышу не хватает молока, рано. Стоит помнить и о том, что небольшая потеря веса малышом – это норма, а не патология. В течение 3-5 дней после рождения возможно снижение на 10% от массы тела при рождении . Это происходит за счёт выведения мочи, мекония (первого содержимого кишечника), потери жидкости при дыхании и через кожу. Так организм новорождённого приспосабливается к новым для себя условиям окружающей среды.

Первые капли молока имеют уникальный состав, позже оно изменится

Да, это так. Первое материнское молоко называется молозивом. Это действительно уникальная жидкость, которая вырабатывается только первые несколько дней после родов. Она жёлтого цвета, густая по консистенции и очень питательная. А по составу приближается скорее к крови, чем к молоку. Таким удивительным способом природа позаботилась о постепенной адаптации малыша к новому питанию.

Молозиво обладает мощными защитными свойствами и запускает формирование иммунитета. Эта особенная жидкость обладает и лёгким слабительным свойством, что помогает первому очищению кишечника новорождённого от мекония.

Современные смеси могут полноценно заменить грудное молоко, в том числе, и во время первого прикладывания

Это мнение справедливо с определёнными оговорками. В случае, если раннее прикладывание невозможно по медицинским показаниям, на помощь маме и ребёнку приходят детские питательные смеси. Конечно, полностью заменить материнское молоко они не могут, ведь у каждой женщины оно индивидуально по составу и подстраивается под нужды малыша. Но, тем не менее, современные смеси удовлетворяют всем потребностям ребёнка и адаптированы по возрасту. Их жировой состав благодаря разнообразным растительным маслам максимально приближен к грудному молоку. Такие адаптированные смеси являются полноценным питанием для детей.

Персонал роддома должен заставлять молодую мать кормить ребенка грудью, ведь от этого зависит его здоровье

Нет, это не так. Одно из самых опасных заблуждений – отношение к беременной женщине, а после и к молодой матери, как к неразумному существу, нуждающемуся в опеке со стороны «старших» и более сведущих людей, будь то собственная мама или доктор. Действительно, первое прикладывание и грудное вскармливание в целом очень важны для развития малыша. Однако каждая женщина вправе сама выбирать способ питания своего ребёнка в зависимости от своей занятости, трудностей становления лактации и, наконец, собственного желания. Персонал роддома должен объяснить маме новорождённого все преимущества грудного молока как источника питания. Но требовать или заставлять женщину кормить малыша грудью никто не вправе.

В 2004 году в России создана Ассоциация консультантов по грудному вскармливанию (АКЕВ). Её основной целью является распространение знаний об успешном грудном вскармливании и помощь женщинам, которые столкнулись с проблемами в этой сфере. Консультанта ассоциации можно вызвать домой в любое время. Он поможет наладить грудное вскармливание даже в случаях, если ребенок уже питается смесью. Кроме того, консультант готов очно или заочно поддержать женщину и оказать помощь при любых проблемах, связанных с грудным вскармливанием.

Если мама и малыш находятся в роддоме при частной клинике, приглашать дополнительно консультанта им не понадобится. Ведь, как правило, в таких медицинских учреждениях они входят в штат. В родзале детская медсестра поможет женщине с первым прикладыванием к груди. Специалист по грудному вскармливанию уже в послеродовой палате расскажет обо всех тонкостях кормления и ухода за грудью. А главное – развеет все мифы и опасения молодой мамы.

Помочь справиться с младенцем, получить ответы на все волнующие вопросы помогут врачи многопрофильной клиники «Скандинавия». Запишитесь на консультацию к акушеру-гинекологу по телефону +7 (812) 445-62-19.

Материал подготовлен в партнерстве с клиникой «Скандинавия». Лицензия № ЛО-78-01-009838 13 мая 2019 г.

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