2019-07-02T19:03:02+03:00
Общество

Россияне будут жить дольше: На форуме «Ядерная медицина» в Петербурге представили проект создания российских синхротронов поколения 4+

Перспективное оборудование позволит эффективнее распознавать и лечить тяжелые заболевания, в том числе рак
Петр КИБЕР
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Развитие ядерной медицины поможет продлить жизнь россиян.Развитие ядерной медицины поможет продлить жизнь россиян.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Глобальная цель, поставленная президентом России в рамках национального проекта «Здоровье» - увеличить среднюю продолжительность жизни россиян. Понятно, что просто так сказать «живи» и ждать результата не получится. Как минимум, граждане страны должны стать здоровее. А для этого необходимо развивать новые методы диагностирования и лечения, такие, как ядерная медицина. Симпозиум с одноименным названием открылся 2 июля в Санкт-Петербурге.

- Подготовка молодых специалистов и создание нового современного оборудования позволят России стать одним из лидеров в области ядерной медицины, - заявила вице-премьер Татьяна Голикова перед делегатами симпозиума.

Кроме денег, которые пойдут на обучение научных кадров, правительство выделяет огромные средства и на постройку новейшего оборудования, значение, как и работу которого понять может только специалист. Даже само название техники с трудом укладывается в голове.

- В рамках нацпроекта «Наука» запланировано создание новых источников синхротронного излучения нейтронов с различной энергией электронов, в том числе и источника синхротронного излучения поколения 4+, который позволит изучать многие ключевые быстропротекающие и многостадийные процессы в живой и неживой природе. Понимание таких процессов позволит в том числе создать новые лекарства и разработать новые методы лечения, - заявила Татьяна Голикова.

Если перевести это на простой язык, то новое оборудование, которое будет превосходить иностранные аналоги, позволит диагностировать и лечить тяжелые заболевания. В основном ядерная медицина применяется в кардиологии и онкологии.

Современные технологии позволяют успешно диагностировать и лечить многие серьезные заболевания. Фото: Олег ЗОЛОТО

Современные технологии позволяют успешно диагностировать и лечить многие серьезные заболевания.Фото: Олег ЗОЛОТО

Наверняка многие слышали про лучевую терапию. При ее помощи удается лечить гемофилию, лейкемию и многие другие заболевания. А основные области применения ядерной медицины: кардиология — 46 процентов от общего числа диагностических исследований, онкология, неврология. В частности, в онкологии радиобиология опухолей позволяет выявить опухоли, метастазы и рецидивы, определять степень распространенности опухолей и лечить их. Также идет и оценка эффективности терапии.

Что касается Петербурга, то здесь всегда была одна из лучших научных школ. Да и онкологией в Северной столице занимаются очень серьезно. Поэтому город кровно заинтересован в развитии проекта ядерной медицины, ведь это поможет получить не только высококлассных специалистов, но и уникальные возможности для поправки здоровья петербуржцев.

- Это создание и дополнение инфраструктурной научной базы, которая даст практическое применения для лечения наших горожан и других жителей России, - заявил на симпозиуме врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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