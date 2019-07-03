«На подлодке была элита страны»: Среди погибших на АС-31 - два Героя России и капитаны 1 ранга

Примерная схема подводной лодки АС-31Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ЧП на российской подлодке АС-31 "Лошарик" унесла жизни 14 моряков. Все они были офицерами. Семь из них были капитанами первого ранга, двое - Героями России. Но официально их имена не называют. В Минобороны сообщили лишь, что подводники погибли в результате пожара на глубоководном аппарате, когда занимались научной работой – исследовали придонное пространство и дно Мирового океана.

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Экипаж подлодки вмещает в себя 25 офицеров. Выжившей части экипажа удалось спастись благодаря коллегам, которые приняли весь удар на себя. "КП-Петербург" ранее это подтвердила жена бывшего офицера подлодки "Лошарик".

Андрей Воскресенский с женой и детьмиФото: СОЦСЕТИ

- В трагедии погиб один мой ученик, - пояснила женщина. - У него была жена и ребенок. Мы сейчас тесно общаемся с родственниками других моряков. Они действительно герои. Они не дали развиться пожару в другом месте: не открыли свой отсек, где начался пожар, сгорели в нем.

Известно, что войсковая часть, в которой служили офицеры, находилась в Петергофе. При взрыве на подлодке погиб капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский. Офицер был зятем контр-адмирала, начальника Учебного центра ВМФ в Сосновом Бору Владимира Бедердинова. В 1979 году Владимир Арифуллович совершил переход вокруг Земли в подводном положении через пролив Дрейка на Камчатку.

Андрей Воскресенский и контр-адмирал Владимир Бердердинов (второй справа)Фото: СОЦСЕТИ

У Андрея Воскресенского осталось жена и дети. Для супруги, по словам друзей, гибель мужа стала шоком. Сам Владимир Бедердинов также отказался от общения с прессой. На наш звонок ответила его супруга.

- Он не может пока говорить об этом, спасибо за соболезнования, - все, что сказала его жена Раиса.

Еще двое погибших были Героями России. Один из них Денис Долонский. Предварительно, он был командиром подлодки. Его смерть "КП-Петербург" подтвердили друзья.

Денис Долонский был Героем России (в центре)Фото: СОЦСЕТИ

- Да, погиб наш близкий друг Денис Долонский, настоящий мужчина, любящий нежный муж, отец и сын, - пояснил друг Дениса Николай. - Человек с большой буквы, вместе с ним в Баренцево море погибли другие офицеры. На лодке была элита страны. Денис был добрый и открытый человек. Он очень любил супругу и своих детей. За что Героя получил, я не спрашивал. Он все равно бы не сказал.

Долонский (слева) не рассказывал друзьям о своей службеФото: СОЦСЕТИ

Второй Герой России, погибший на подлодке, - капитан 1 ранга Николай Филин.

- Это очень страшная потеря для всех нас, - рассказала "КП-Петербург" родственница погибшего Вера Филина. - Извините, но мы ничего не можем говорить о них.

Герой России Николай Филин

Еще об одном погибшем офицере "КП-Петербург" писала ранее - это Денис Опарин. Именно он был учеником педагога, которая рассказала "КП" о геройстве офицеров.

- Его отец - тоже моряк, он уже выехал к госпиталю, куда доставили тела погибших, - пояснили "КП-Петербург" друзья Дениса.

Список имен погибших в Баренцевом море моряков АС-31 опубликовал храм "Спас-на-Водах".

- За богослужением будут вознесены молебные прошения о упокоении душ новопреставленных рабов Божиих: Дионисия, Константина, Сергия, Константина, Виктора, Димитрия, Владимира, Андрея, Александра, Владимира, Михаила, Александра. Николая, Дионисия, - сообщили в храме.

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Одним из погибших офицеров на подлодке АС-12 "Лошарик" оказался 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев - моряк из Брянской области, окончивший военно-морской политехнический институт в Пушкине. Дмитрий Соловьев стал одним из тех, кто во время ЧП на глубоководном аппарате пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти коллег. Его героический поступок сейчас обсуждают все однокурсники (подробности)

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