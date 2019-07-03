Беглов: «Команда погибших моряков в последнее плаванье отправилась из Петербурга»

Новость о трагедии на подлодке АС-12 «Лошарик» прогремела громом вчерашним вечером, 2 июля. Во время ЧП на российском судне погибли 14 моряков. Все они были офицерами, некоторые удостоены звания Героя России и капитана 1 ранга. Гибель подводников произошла в Североморске в результате пожара на глубоководном аппарате, когда они занимались исследование придонного пространства и дна Мирового океана.

Как известно, войсковая часть, в которой служили офицеры, находилась в Петергофе. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов официально подтвердил, что моряки-подводники, погибшие на подлодке «Лошарик», служили в Северной столице. Также он выразил соболезнования родным и близким подводников.

- Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами, - написал врио губернатора на своей странице в соцсети.

О трагедии на подводной лодке пока что известно не очень много. Экипаж АС-12 вмещает в себя 25 офицеров. Спастись выжившим удалось только благодаря отважным коллегам, которые приняли весь удар на себя.