2019-07-03T12:48:20+03:00
Происшествия

Беглов: «Команда погибших моряков в последнее плаванье отправилась из Петербурга»

Врио губернатора выразил соболезнования семьям погибших подводников
Лилия КОЗЛОВА
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Беглов подтвердил, что погибшие моряки отправились на подлодке из ПетербургаБеглов подтвердил, что погибшие моряки отправились на подлодке из ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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Новость о трагедии на подлодке АС-12 «Лошарик» прогремела громом вчерашним вечером, 2 июля. Во время ЧП на российском судне погибли 14 моряков. Все они были офицерами, некоторые удостоены звания Героя России и капитана 1 ранга. Гибель подводников произошла в Североморске в результате пожара на глубоководном аппарате, когда они занимались исследование придонного пространства и дна Мирового океана.

Как известно, войсковая часть, в которой служили офицеры, находилась в Петергофе. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов официально подтвердил, что моряки-подводники, погибшие на подлодке «Лошарик», служили в Северной столице. Также он выразил соболезнования родным и близким подводников.

- Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами, - написал врио губернатора на своей странице в соцсети.

О трагедии на подводной лодке пока что известно не очень много. Экипаж АС-12 вмещает в себя 25 офицеров. Спастись выжившим удалось только благодаря отважным коллегам, которые приняли весь удар на себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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