Как выбрать вуз

Седьмой выпуск колонки, посвященной выбору вуза . Свое мнение излагает международно признанный ученый, член двух российских и двух западноевропейских академий наук, почетный доктор университетов США, Ирландии, Польши и Украины.

- В предыдущем выпуске рубрики вы говорили, что нельзя выбирать вуз, на основе его сайта. Но в завершение отметили, что сайты все же могут быть полезны. Как же абитуриенту и его родителям стоит работать с сайтами вузов?

- Личное знакомство с учебным заведением - основа для принятия решения, тем более что в ходе посещения есть возможность побеседовать и с преподавателями, и со студентами. Но абитуриенту, знающему, что искать, сайт будет полезен.

Разумеется, каждый вуз старается показать себя на сайте в максимально выгодном свете, с лучшей стороны. При этом сильные вузы, как правило, дают значительный объем информации о преподавателях, их учебных и научных публикациях, участии в научных конференциях. Публикуются сведения о базах производственных практик, трудоустройстве выпускников. Обязательны данные о конкурсе и баллах абитуриентов. Все эти материалы стоит сравнивать и анализировать.

Увы, высоких формальных показателей не достаточно для получения серьезного высшего образования. Нужны еще усилия педагогического коллектива по формированию необходимого климата в студенческой среде. Исключительно важна и работа вуза по приобщению молодежи к настоящим ценностям культуры.

Вот эту-то информацию и стоит поискать: есть ли разделы сайта, связанные со студенческим самоуправлением, возможностями дополнительной подготовки, культурно-досуговыми и спортивными программами, реализуемыми вне сетки учебных занятий? Чем занято свободное время студентов - походами в театры и на выставки, встречами с интересными людьми, участием в самодеятельности, в спортивных секциях, или молодежь данного вуза сидит в социальных сетях, попивая пиво, а ближе к выходным рассредоточивается по сомнительным клубам и тусовкам? Существуют ли возможности для обучающихся обрести качества молодежного лидера?

- А разве все это вообще входит в обязанности вуза?

- В том-то и проблема, что не входит. Чиновники подобным не интересуются. А потом удивляются, когда в каких-то вузах с невероятно щедрым госбюджетом посвящение в студенты организуется сторонними коммерческими структурами в виде орального секса на публике, как это было совсем недавно в одном из «ведущих» вузов страны…

Между тем хорошего образования без хорошего воспитания не бывает. И заниматься воспитанием вузам никто не запрещает. Хочешь - воспитывай, хочешь - нет. Некоторые воспитывают. Грамотным подбором, взращиванием студенческих лидеров и умелым, тщательно продуманным включением студентов в различные культурно-досуговые программы.

Здесь главное - формирование у студента правильно выстроенной системы ценностей. Речь идет о ценности знаний, соблюдении человеческой порядочности и профессиональной этики, уважении к другим людям, дисциплине, трудолюбии и так делее. Нужно приучать человека относиться к свободному времени как к пространству личностного роста, учить ставить перед собой значимые цели и планировать их достижение, формировать мотивацию к упорной работе, готовить к созданию семьи…

И если родители абитуриента не видят следов соответствующей деятельности вуза на его сайте, им стоит над этим задуматься.