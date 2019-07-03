В Сосновке появится каток и детская площадка в виде самолета
Парк Сосновка – популярное место среди жителей Выборгского и Калининского районов. Здесь часто гуляют мамы с детьми, пенсионеры занимаются финской ходьбой, а легкоатлеты наматывают километры по тенистым аллеям. Территория огромная – почти 300 гектаров, которые нуждаются в постоянном уходе.
В конце мая в Сосновке появилась строительная техника и много людей в оранжевых жилетах. Задача поставлена амбициозная – к осени отремонтировать газон и дорожки, высадить почти 250 деревьев и построить несколько объектов.
Строители работают в Сосновке с мая.Фото: Олег ЗОЛОТО
Первый из них - многофункциональный спортивный стадион с трибунами и футбольными воротами. Планируется, что летом здесь будут гонять мяч мальчишки и девчонки, а зимой для жителей откроют каток.
- Зима у нас длинная, поэтому пространство должно быть многофункциональным, - отметил врио губернатора Александр Беглов во время проверки ходе работ. - Нужно провести музыку, открыть прокат коньков.
Еще один объект, где каждый день кипит работа - эстрада. Круглая сцена появится неподалеку от футбольного поля. С трибун можно легко переместиться в зрительный зал - посмотреть концерт, спектакль или выступление творческих коллективов.
Строители уже начали возводить эстраду.Фото: Олег ЗОЛОТО
Правда, сейчас у проекта есть несколько недостатков - отсутствие навеса от дождя и гримерки для артистов. Этот недочет в районной администрации обещают исправить.
Уделят внимание и самым маленьким посетителям. Для них создадут современную игровую зону с качелями, каруселями и горками и безопасным покрытием.
- Особое внимание надо уделить детским площадкам, я дал поручение, чтобы они обязательно были оборудованы удобным искусственным покрытием, - подчеркнул врио губернатора.
Сам комплекс будет выполнен в виде самолета. Тема авиации для парка священная. В годы Великой Отечественной здесь располагался военный аэродром. Напоминает об этом и мемориал «Защитникам Ленинградского неба» и захоронения погибших летчиков и зенитчиков.
- Завершить ремонт планируют к 1 сентября, - сказал Беглов.
До этого времени в парке появится дополнительное освещение, новые скамейки, урны, вазоны с цветами, спортивные тренажеры, стойки для бадминтона. Решится деликатный вопрос с туалетами. В ближайшее время на площадке установят временные кабинки. В 2020 году их заменят на стационарные.
Парк Сосновка – популярное место среди жителей Выборгского и Калининского районов.Фото: Олег ЗОЛОТО
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Что еще преобразится в этом году:
42 парка и сквера
500 дворов
100 общественных пространств
4 миллиарда рублей выделят на это из городского бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU