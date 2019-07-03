В Сосновке появится каток и детская площадка в виде самолета

Парк Сосновка – популярное место среди жителей Выборгского и Калининского районов. Здесь часто гуляют мамы с детьми, пенсионеры занимаются финской ходьбой, а легкоатлеты наматывают километры по тенистым аллеям. Территория огромная – почти 300 гектаров, которые нуждаются в постоянном уходе.

В конце мая в Сосновке появилась строительная техника и много людей в оранжевых жилетах. Задача поставлена амбициозная – к осени отремонтировать газон и дорожки, высадить почти 250 деревьев и построить несколько объектов.

Строители работают в Сосновке с мая.Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый из них - многофункциональный спортивный стадион с трибунами и футбольными воротами. Планируется, что летом здесь будут гонять мяч мальчишки и девчонки, а зимой для жителей откроют каток.

- Зима у нас длинная, поэтому пространство должно быть многофункциональным, - отметил врио губернатора Александр Беглов во время проверки ходе работ. - Нужно провести музыку, открыть прокат коньков.

Еще один объект, где каждый день кипит работа - эстрада. Круглая сцена появится неподалеку от футбольного поля. С трибун можно легко переместиться в зрительный зал - посмотреть концерт, спектакль или выступление творческих коллективов.

Строители уже начали возводить эстраду.Фото: Олег ЗОЛОТО

Правда, сейчас у проекта есть несколько недостатков - отсутствие навеса от дождя и гримерки для артистов. Этот недочет в районной администрации обещают исправить.

Уделят внимание и самым маленьким посетителям. Для них создадут современную игровую зону с качелями, каруселями и горками и безопасным покрытием.

- Особое внимание надо уделить детским площадкам, я дал поручение, чтобы они обязательно были оборудованы удобным искусственным покрытием, - подчеркнул врио губернатора.

Сам комплекс будет выполнен в виде самолета. Тема авиации для парка священная. В годы Великой Отечественной здесь располагался военный аэродром. Напоминает об этом и мемориал «Защитникам Ленинградского неба» и захоронения погибших летчиков и зенитчиков.

- Завершить ремонт планируют к 1 сентября, - сказал Беглов.

До этого времени в парке появится дополнительное освещение, новые скамейки, урны, вазоны с цветами, спортивные тренажеры, стойки для бадминтона. Решится деликатный вопрос с туалетами. В ближайшее время на площадке установят временные кабинки. В 2020 году их заменят на стационарные.

Парк Сосновка – популярное место среди жителей Выборгского и Калининского районов.Фото: Олег ЗОЛОТО

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что еще преобразится в этом году:

42 парка и сквера

500 дворов

100 общественных пространств

4 миллиарда рублей выделят на это из городского бюджета.