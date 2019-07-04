Театральный Петербург: Ключ к успеху - преданность делу

Вековая история театра «Мюзик-Холл» полна взлетов и падений. Сегодня это один из лучших музыкальных театров Петербурга благодаря работе двух его руководителей - худрука Фабио Мастранджело и директора Юлии Стрижак.

Театр изначально родился как заведение для народных развлечений императора Николая II и должен был соответствовать статусу оперного театра для простых людей. Задачу царь преследовал благую: отучить народ от пьянства методом привлечения к культуре и искусству. В ту пору не каждый житель Петербурга мог себе позволить посещать Мариинский театр, а здесь, в Народном доме, была демократическая атмосфера и доступные цены. Кроме опер, показывали балеты и драматические спектакли, организовывали кружки и лекции. Новый оперный зал, расположенный в здании, построенном архитектором Григорием Люцедарским в 1912 году, вмещал более двух с половиной тысяч зрителей.

ОТ ФЕДОРА ШАЛЯПИНА ДО ЛЕОНИДА УТЕСОВА

На этой сцене часто выступал Федор Шаляпин. Он очень любил этот огромный зал с прекрасной акустикой. Далеко не каждый артист решался здесь петь. Шаляпин же обожал: ему нравилось, что в Народном доме он мог реализоваться как художественный руководитель - несколько постановок он осуществил сам.

Это здание стало главным местом в России по празднованию 300-летия дома Романовых. Романовы не могли устроить праздничное мероприятие в Зимнем дворце - получилось бы, что царь чествует сам себя, поэтому торжественное заседание и гулянья проходили поближе к народу.

После революции Народный дом на некоторое время перешел в ведение Городской думы. В оперном зале устраивались массовые митинги и съезды, в том числе крестьянских депутатов. Но вскоре на этой сцене вновь возобновились музыкальные, театральные и эстрадные представления.

В начале XX века не каждый житель Петербурга мог себе позволить посещать Мариинский театр, а здесь, в Народном доме, была демократическая атмосфера и доступные цены. Архив: театра «Мюзик-Холл»

В мае 1928 года здесь состоялся дебют Клавдии Шульженко. А через полгода, когда открылся Ленинградский Мюзик-Холл, певицу приняли в штат театра. На этой сцене работал композитор и дирижер Исаак Дунаевский, а также солировал Леонид Утесов со своим ансамблем «Теа-джаз».

В 1937 году Мюзик-Холл был закрыт как объект буржуазного искусства. Первое время в его помещении работали разные театральные труппы, а затем он и вовсе на много лет превратился в кинотеатр «Великан».

ОТ МУСЛИМА МАГОМАЕВА ДО ТАТЬЯНЫ БУЛАНОВОЙ

В 1966 году режиссер Илья Рахлин возродил Мюзик-Холл, но более двадцати лет, пока Народный дом не вернули театру, был вынужден работать и выпускать премьеры во Дворце культуры имени Ленсовета. Из труппы и школы-студии Рахлина вышли такие знаменитости, как Сергей Захаров, Филипп Киркоров, Татьяна Буланова. В разные годы с коллективом выступали Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Вячеслав Полунин, Юрий Гальцев, группа «Секрет» и другие. За 30 лет было создано множество совершенно оригинальных программ (спектакли, ревю, шоу, мюзиклы). Труппа Рахлина объездила с гастролями много стран и получила мировое признание. Лишь в 1988 году Мюзик-Холл смог вернуться в свой исторический дом. До 1995 года театр процветал. Очередной кризис был связан с уходом художественного руководителя. Тогда для театра наступили не лучшие времена: долгое время здание функционировало в разных видах - от казино до прокатной площадки.

Новый взлет Мюзик-Холла начался в августе 2013 года, когда художественным руководителем был назначен всемирно известный музыкант, дирижер Фабио Мастранджело - итальянец с русской душой. Через год на пост директора пригласили опытного телевизионщика и продюсера Юлию Стрижак, которая занялась возрождением театра. Тандем двух талантливых профессионалов дал театру новую жизнь. Сейчас завершился пятый триумфальный сезон совместной деятельности.

- Юлия Николаевна, расскажите, с какими трудностями пришлось столкнуться, когда вы сюда пришли?

- Не хочется обвинять ни в чем предыдущих руководителей, но, видимо, были другие времена и актуальны другие концепции. Когда я пришла работать в театр, попросила показать штатное расписание и репертуарный план. Выяснилось, что никакого репертуара нет, ни одного артиста в штате не числится и здание само по себе неживое. Плюс ко всему 37 миллионов долга. Конечно, было трудно. Откуда взять деньги, если нет доходов? Стали думать, создавать проекты, ставить спектакли, привлекать людей, которые хотели с нами работать. Комитет по культуре нас услышал. В театре появился замечательный дирижер Фабио Мастранджело, поэтому нам помогли создать камерный оркестр из 25 человек «Северная симфониетта». Благодаря этому мы смогли запустить продажу первых музыкальных абонементов. Через некоторое время оркестр был расширен до симфонического и обрел новое название «Северная симфония».

Два года назад в здании на Английской набережной побывал Его Королевское Высочество Принц Майкл Кентский. Архив: театра «Мюзик-Холл»

Надо сказать, что оркестр довольно быстро стал одним их лучших в городе. Фабио уникальный музыкант, он прекрасно знает всю мировую музыку, одинаково хорошо разбирается и в классике, и в современной музыке, у него большие связи по всему миру. Он приглашает к нам известных музыкантов. Музыканты нашего оркестра молодые и увлеченные, и с Фабио им очень интересно работать. Потом мы создали камерный хор под управлением заслуженной артистки России Валентины Копыловой-Панченко. Защитили свою концепцию как музыкальный театр, и началась новая история развития театра.

ОТ СВЕТЛАНЫ КРЮЧКОВОЙ ДО ФЕДОРА ДОБРОНРАВОВА

- У вас весьма обширный детский репертуар. Редко в каком театре можно найти столько спектаклей для детей.

- Малую сцену с детскими постановками мы осваивали в первую очередь. На малую форму легче найти деньги. Сейчас у нас с успехом идут музыкальные спектакли «Бременские музыканты», «Али-Баба и 40 разбойников», «Приключения Вовки в 3Dевятом царстве», «Маугли», «Алиса в Стране чудес», «Вини-Пух», «Чиполлино» и «Мэри Поппинс». Некоторые из них для совсем маленьких детей, как мы говорим, для первого посещения театра. Все постановки интерактивные.

- «Музыка и сказка» - это какая-то отдельная история?

- Да, это семейный абонемент, рассчитанный в первую очередь на детскую аудиторию. Известные артисты читают со сцены сказки в сопровождении симфонического оркестра. В роли чтецов у нас побывали Федор Добронравов, Михаил Морозов, Андрей Носков и многие другие. Когда мы начинали проект, не были уверены, что звезды согласятся участвовать, а зрители придут. Но оказалось, что такая форма интересна всем.

Сейчас из состоявшихся дирижеров мало кто работает на детскую аудиторию. У Фабио трое детей, и он хорошо понимает, что такие спектакли - это инвестиция в будущее ребенка. Фабио начал заниматься музыкой в пять лет, его 9-летний сын не менее талантлив: уже сейчас он - начинающий пианист и композитор.

И вот, представьте, воскресенье, час дня, на сцене - симфонический оркестр. Маленькие зрители видят красоту музыкальных инструментов, обаятельного и харизматичного маэстро. Действие на сцене у нас всегда сопровождает видео или песочная анимация. Современные малыши - визуалы, поэтому им необходима визуальная поддержка.

При «Мюзик-Холле» также работает детская студия.

- Как подбирается музыка, ведь не для каждой сказки создан музыкальный ряд?

- Руководитель проекта «Музыка и сказка» Алла Масловская. Она предлагает названия сказок, затем вместе с Фабио Мастранджело они подбирают кусочки из разных музыкальных произведений. Приоритет отдается классическому подходу. Конечно, если со сцены звучит сказка «Щелкунчик», то текст будет сопровождаться музыкой Чайковского.

- Что смогут увидеть маленькие зрители в следующем сезоне?

- 27 октября Валерий Кухарешин прочитает «Волшебника Изумрудного города», 15 декабря Сергей Бызгу - «Щелкунчика и Мышиного короля», 22 марта Борис Ивушин - «Двенадцать месяцев», а 12 апреля в исполнении Светланы Крючковой прозвучит «Кот в сапогах». Светлана Николаевна сама выбрала сказку.

- Репертуар для взрослых у вас тоже довольно внушительный. Много мюзиклов.

- Да, репертуар все время пополняется новыми постановками. При этом мы не тащим франшизу из Америки. Делаем свое, даем поработать нашим художникам, режиссерам, композиторам. В числе самых громких премьер последнего времени мюзиклы «Великий Гэтсби» и «Портрет Дориана Грея».

На следующий сезон запланированы две премьеры. Мы решили обратиться к произведению «Шелк» Алессандро Барикко - одного из ярких современных итальянских писателей. Его бестселлер переведен на десятки языков. Это роман о любви, трогательной и невероятно красивой. История отношений молодого француза, его жены и гейши. Ставит спектакль сын Ильи Рахлина Лев Рахлин. Он сам пришел к нам с этой идеей. Впервые на нашей сцене сценографом выступит Вячеслав Окунев. Премьеру готовим на октябрь.

Вторую постановку под рабочим названием «Золотые хиты мюзиклов» мы планируем показать в ноябре. По задумке в нее войдут самые популярные арии из мировых мюзиклов. Конечно, на фоне признанных хитов будут разворачиваться человеческие отношения и любовные истории. Режиссером спектакля выступит Виктор Высоцкий. Именно он является постановщиком многих спектаклей нашего ежегодного фестиваля «Опера - всем». Высоцкий вообще человек-оркестр. Он замечательно играет на фортепиано, пишет сценарии, занимается телевизионными проектами, читает лекции в Мариинке перед спектаклями. Мы очень рады, что он в нашей команде.

- Городские власти вам помогают в организации фестиваля «Опера - всем»?

- Да, конечно. Иначе бы мы вряд ли смогли реализовать такой проект. Этим летом фестиваль «Опера - всем» пройдет уже восьмой раз. Традиционно будут исполнены четыре оперы на открытом воздухе, в самых красивых местах, с участием ведущих оперных артистов города. По статистике, на наши представления собирается до двадцати тысяч зрителей.

Кстати, оперу «Орлеанская дева», которая откроет в этом году фестиваль в Петропавловской крепости, мы потом повезем в Германию в рамках проекта Минкульта «Русские сезоны». Немцам идея соединения двух культур в одном произведении очень понравилась - Чайковский написал оперу по бессмертной драме Шиллера «Орлеанская дева». Состав оркестра и хора будет русско-немецкий.

Художественный руководитель - всемирно известный дирижер Фабио Мастранджело.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сейчас уже можно сказать, что кризис в театре миновал?

- В последние два года стало немного легче. Осталась главная проблема - старое здание и старое сценическое оборудование. У нас все прекрасно: артисты, идеи, музыка, но не хватает современных театральных технологий, которые должны быть в театре. Это не только звук и свет. Мы до сих пор вручную выносим мебель на сцену, вручную выполняем многие операции. У нас нет ни трюма, ни транспортера, ни поворотного круга. Конечно, мы от этого страдаем. Мы добились того, что городские власти нас услышали: театру «Мюзик-Холл», бывшему Оперному залу Народного дома, остро необходима реконструкция. Да, уже были даны поручения, выделены средства и выбран подрядчик-проектировщик. К нам пришли дяди в дорогих костюмах, вроде энергично взялись за работу. Но потом у них возникли проблемы на других объектах, и интерес к театру «Мюзик-Холл» пропал. На протяжении трех лет проектирование не ведется, а контракт с подрядчиком «КБ ВИПС» Комитет по строительству почему-то не расторгает.

Наши великие предки построили это величественное здание за два года, а мы три года думаем, как его отремонтировать. Что за проблема провести вентиляцию, сделать косметический ремонт и закупить современное оборудование? Здание-то крепкое. Простояло сто лет и еще столько же простоит. Мы ждем реконструкцию, но крыша протекает уже сейчас, на стенах грибок, а старая немодная советская отделка выглядит непривлекательно. В таких условиях мы совершенно не конкурентоспособны на рынке, ведь зритель сегодня выбирает не только зрелище, но и комфорт, эстетическую среду.

- Говорят, вы хотите сменить название театра.

- Да, хотим. Наименование «Мюзик-Холл» не соответствует той деятельности, которой мы занимаемся. Раньше это был действительно местный «Фридрихштадтпаласт», Рахлин-старший действительно делал потрясающие шоу и ревю. Но сейчас это совсем другой театр. В настоящее время название «Мюзик-Холл» нам мешает. Сначала была идея назвать театр «Николаевский», но потом кто-то заметил, что все николаевское связывают с украинским городом Николаев. Тогда мы подумали, что хорошо было бы дать театру имя Шаляпина. Во-первых, он тут работал. А во-вторых, это имя до сих пор известно во всем мире: мы ездим на гастроли в Европу и знаем это точно. Столько певцов забыто, а Шаляпина помнят.

ОТ ФРИДРИХА ГЕНДЕЛЯ ДО СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА

У Фабио Мастранджело закончилась репетиция, и он присоединился к нашему с Юлией Николаевной разговору. Маэстро невероятно энергичен, обаятелен и весел. У него русская жена и русские дети.

- Да, согласен, название «Мюзик-холл» совсем не подходит тому, что мы делаем. Здесь нет варьете. Мы даем симфонические концерты, мюзиклы, музыкальные спектакли для взрослых и детей. У нас есть абонементные мероприятия для любителей музыки. На нашей сцене выступают известные артисты с мировыми именами.

- Судя по тому, какой счастливый вы вернулись с репетиции, работа для вас настоящий праздник?

- Театр - мой дом, моя большая семья. Знаете, когда пять лет назад поступило предложение от губернатора Петербурга возглавить театр, а к тому времени я уже имел гражданство Российской Федерации, я подумал: «Предлагают, значит, надо соглашаться». Соглашаясь, я, конечно, плохо представлял, что здесь происходит на самом деле. Да, было непросто. Но мы не из трусливого десятка. Работали, засучив рукава. Главное слово, которое здесь уместно, - «преданность». Мы просто искренне преданы своему делу.

Когда ты что-то любишь - все просто. Дети не вырастают за один день. Ребенок - это результат любви двух партнеров. Вот он родился - красота и прелесть! Но потом его надо растить и сопровождать по жизни, показывать ему верную дорогу. Этот театр стал для нас растущим ребенком, который сегодня обрел направление.

Вначале мы создали камерный оркестр, потом - большой симфонический. Сейчас они работают параллельно. Затем у нас появился хор. Вот совсем недавно мы играли в Летнем саду, который отмечал свое 315-летие. Нас лично пригласил директор Государственного Русского музея Владимир Гусев. Другими словами, мы не просто вырастили ребенка, а еще приобрели для него друзей. Очень многие хотят с нами работать, делать совместные проекты. На наш фестиваль «Опера - всем» в Петербург специально приезжают люди из разных уголков России и других стран.

Оперный фестиваль - один из тех России. городских проектов, который зрители ждут каждое лето.

- Как вы набирали артистов в оркестр?

- Был довольно жесткий процесс: на сорок мест претендовали 350 человек. Причем это были музыканты не только из Петербурга, а со всей страны, даже из Владивостока. Но выбор происходил исключительно по таланту.

- Интересно, вот пришел к вам гений, слухач от природы, а ноты с листа читать не умеет. Что вы будете делать с таким? Возьмете его или отправите поучиться?

- Придется отправить учиться. Ведь оркестр - это единый организм, Каждый должен видеть партитуру. Надо быть грамотным в чтении нот. Но талант меня всегда радует. В истории есть такие случаи. Например, известный пианист Эрролл Гарнер был абсолютный гений, но не знал нот. Он занимался джазом, создавая совершенно потрясающие гармонии. Тут ему повезло. В классической музыке необходимо быть дисциплинированным.

- Фабио, в этом театре ваш талант открылся с новых сторон?

- Здесь реализовались какие-то другие стороны моей профессии и жизни. Появилось другие роли. Одно дело - руководить оркестром, другое - театром. Я очень благодарен, что эта должность пришла ко мне в возрасте 46 лет. Я к этому времени приобрел существенный опыт как музыкант и как человек. Раньше было бы сложнее, потому что руководитель должен уметь находить общий язык с каждым человеком.

- Что поменялось за пять лет вашего художественного руководства?

- Многое. Я бы даже сказал, поменялось все и кардинально. Главное - очень изменилась атмосфера. Атмосфера - это ключ к успеху, ведь ты не просто приходишь в театр раз в неделю, а живешь здесь. Моего сына Стефана, который только что окончил третий класс, попросили в школе нарисовать, где живет семья. Он изобразил два дома. Один маленький, а другой огромный. На вопрос, что это значит, он ответил, что папа спит дома, а все остальное время проводит в театре. По сути, он очень точно описал нашу жизнь. И знаете, все это ценят и говорят: «Ой, как нам приятно здесь находиться».

Есть места, где и престиж и зарплата повыше, а работать некомфортно. Не всегда деньги делают человека счастливым. Поэтому мы с Юлией Николаевной в первую очередь постарались создать доброжелательную среду. Уже потом в театре состоялись другие перемены: появились новые кадры, новый репертуар, симфонические концерты. Публика это оценила, а мы получили возможность развивать театр.

- Какие концерты запланированы на следующий сезон?

- С октября по июнь в плане стоит пять концертов под общим названием «Играем классику и джаз». В программе абонемента прозвучат хиты мирового музыкального репертуара, произведения разных эпох, жанров и стилей. Все солисты - представители молодого поколения музыкантов, которые уже добились успеха на мировом уровне. Вместе с симфоническим оркестром «Северная симфония» они исполнят произведения Генделя, Гершвина, Равеля, Вивальди, Пуленка, Прокофьева и Бернстайна. Будет много импровизации.

- Фабио, не могу не спросить, русская жена - это находка для итальянского мужчины?

- Да. Мне есть, с чем сравнивать. Я был женат на англичанке. У нас общая дочь София, сейчас ей 27 лет. Она, как и папа, жила в разных странах мира. Часто приезжает в Россию. Безумно любит Россию.

Русские женщины мягче, чем другие, очень преданные, отличные матери и хозяйки. Умеют, кроме всего прочего, быть мужьям партнерами и друзьями. То есть русская женщина не просто тебя любит, а сопровождает тебя по жизни, она делит с тобой все - и счастье и горе. Я уже давно принял решение, что мне никуда больше не надо. Я нашел идеальное место, где мне комфортно. В Петербурге я чувствую себя дома.

- Вы недавно стали отцом в третий раз?

- Да, у меня родился еще один сын, ему сейчас три месяца. Мы сидели у меня в кабинете с режиссером Львом Рахлиным, обсуждали предстоящую премьеру. В этот момент позвонила жена и сообщила, что родился мальчик. Ну вот, говорю, Лев, родился еще один Лев. Как видите, моя жизнь неразрывно связана с театром.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Рассказываем о самых интересных спектаклях и концертах, которые надо обязательно увидеть.

«ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ»

На Большой сцене театра можно увидеть спектакль по мотивам самого знаменитого романа Оскара Уайльда. «Портрет Дориана Грея» в предыдущем сезоне поставила лауреат высшей театральной премии «Золотой софит» Наталья Индейкина. Она же в соавторстве с Эдуардом Гайдаем написала стихи и либретто. Композитор Владимир Баскин сочинил музыку. Трагическую историю красавца Дориана Грея, продавшего душу дьяволу в обмен на вечную молодость, исполнят ведущие артисты петербургских театров. По сюжету главный герой предастся всем земным искушениям и тайным порокам, но какой ценой?

Ближайшие спектакли: 28, 29 сентября, 19.00.

«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»

Премьерная постановка театра и новое прочтение культового романа Фицджеральда. В «Великом Гэтсби» поднят ряд важнейших тем жизни человеческого духа: любовь и честолюбие, богатство и одиночество, настоящие и мнимые ценности, большие надежды и гибель идеалов. Это произведение неоднократно привлекало внимание кинематографистов и театральных деятелей. Театр «Мюзик-Холл» впервые в России представил историю американской мечты и ее краха в жанре мюзикла. Получилась феерия музыки и танцев - гремучий микс 1920-х годов. Музыкальный руководитель - Фабио Мастранджело, композитор - Владимир Баскин, автор поэтического либретто - Константин Рубинский, режиссер - Наталья Индейкина, хореограф - Евгения Хробостова.

Ближайшие спектакли: 13, 14 сентября, 19.00.

«МЭРРИ ПОПИНС С НАМИ»

Одна из новых постановок театра посвящена самой известной сказочной няне на свете. Образ строгой волшебницы российским зрителям полюбился после выхода картины «Мэри Поппинс, до свидания!» с песнями Максима Дунаевского. В этой постановке песни про «33 коровы», «Ветер перемен» и «Леди Совершенство» звучат в живом исполнении. Спектакль, как старый друг, рассказывает большим и маленьким зрителям о сокровенных тайнах, спрятанных в детской душе. Стильные английские костюмы, элементы интерактива, фокусы и полеты - все это на Большой сцене театра. Режиссер - Василий Заржецкий, хореограф - Сергей Нарышев, художник - Юлия Гольцова.

Ближайшие спектакли: октябрь.

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»

Старинную сказку братьев Гримм с музыкой Геннадия Гладкова на стихи Юрия Энтина «Бременские музыканты» теперь можно увидеть на Большой сцене театра. В основе сюжета премьерной постановки - история о романтической любви, настоящей дружбе и жажде приключений. Вместе с Трубадуром, Ослом, Котом, Псом и Петухом юные зрители отправятся бродить по свету. Они встретят разбойников и грозную Атаманшу, спасут Короля, подружатся с прекрасной Принцессой и споют любимые песни. Представление начинается в фойе. Режиссер - Наталья Индейкина, хореограф - Сергей Нарышев, художник по костюмам - Татьяна Кудрявцева.

Ближайшие спектакли: 8, 29 сентября, 13.00.

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

Яркая постановка с уникальными костюмами от известного художника Алины Герман, с эффектным видеорядом и запоминающимися мелодиями Владимира Баскина не оставит равнодушными ни юных ни взрослых зрителей. Вместе с девочкой Алисой они отправятся в путешествие по волшебной стране, придуманной Кэрроллом. Борьба добра и зла, противостояние белой и красной королевы, взрослый и детский миры - все это в итоге обретет гармонию. Найдется место настоящим чудесам, любви, надежде и мечте в обрамлении красочных декораций Петра Окунева и остроумной актерской игре.

Ближайший спектакль: 15 сентября, 15.00.

«ИГРАЕМ КЛАССИКУ И ДЖАЗ»

В сезоне 2019/20 Фабио Мастранджело и симфонический оркестр театра «Северная симфония» приглашают петербургских меломанов совершить увлекательное путешествие в мир классики и джаза. В программе пяти концертов первого абонемента прозвучат «хиты» мирового музыкального репертуара, произведения разных эпох, жанров и стилей: «Фортепианный фейерверк», «В ожидании Рождества» «Американец в Париже», «Традиция vs Импровизация», «История любви».

Ближайшие концерты: 23 октября, 14 декабря, 19.00.

«МУЗЫКА И СКАЗКА»

Это музыкально-визуальное действие, наполненное узнаваемыми персонажами, прекрасной музыкой в сопровождении симфонического оркестра «Северная симфония» под руководством Фабио Мастранджело. При этом сказки для маленьких зрителей читают известные артисты: «Волшебника Изумрудного города» прочтет Валерий Кухарешин, «Щелкунчика» - Сергей Бызгу, «Двенадцать месяцев» - Борис Ивушин, «Кота в сапогах» - Светлана Крючкова.

Ближайшие концерты: 27 октября, 15 декабря, 13.00.