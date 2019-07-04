«Идет эпидемия»: Ленобласть оказалась на 8 месте в рейтинге регионов с самым большим распространением ВИЧ

Ленинградская область оказалась на восьмом месте в списке регионов, где больше всего распространен ВИЧ. Об этом сообщило федеральное управление Роспотребнадзора. По словам специалистов, такой показатель можно расценивать как генерализованную эпидемию – когда болезнь выходит из ограниченных «групп риска» в общее население.

ВИРУС "УШЕЛ В НАРОД"

По данным ведомства, в Ленобласти в 2018 году на 10 000 человек приходилось 1 210 ВИЧ-инфицированных. Реальные цифры, впрочем, могут быть еще выше – на 30-50 % в зависимости от методики подсчета.

- Ленинградская область сильно пострадала в самом начале эпидемии, в 1990-х годах, - рассказывает руководитель Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик Вадим Покровский. – Причины на то были разные, среди основных – близость к портам и крупным водным артериям. Кроме того, здесь сравнительно поздно был создан центра по борьбе со СПИДом – намного позже, чем в других регионах. И до сих пор его нельзя назвать сильно обеспеченным – материальной поддержки ему заметно не хватает.

Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. По словам Вадима Покровского, то же самое относится и к ВИЧ.Фото: Артем КИЛЬКИН

В конце 20-го века, отмечает Покровский, ВИЧ и в Ленобласти и в других регионах распространялся в основном среди наркоманов и мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. В наши дни ситуация резко изменилась: на долю наркоманов, например, приходится около 40 % новых случаев заражения, гомосексуалистов - всего 2-3 %. Основным каналом стали традиционные половые контакты. По словам нашего собеседника, самым действенным оружием против страшной болезни должна стать информация – но вот с ней-то как раз и возникают проблемы.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОЛОД

- Главное, что нужно сделать, чтобы остановить или хотя бы затормозить эпидемию – рассказать народу о том, что эпидемия на самом деле есть, - уверен Покровский. – У нас сейчас Минздрав ориентирован на то, чтобы активнее выявлять ВИЧ-инфицированных и давать им больше лечения. Но, во-первых, всех выявить заведомо невозможно. Во-вторых, почему-то забывают о том, что любую болезнь намного легче предупредить, чем лечить. Как это сделать? Информировать население, обучать его, пытаться донести до каждого, что ВИЧ – вовсе не проблема «низких слоев общества», что заразиться им сегодня могут не только наркоманы, но и люди, ведущие вполне обычный образ жизни.

В Петербурге ситуация по ВИЧ лучше - количество новых заболевших здесь даже постепенно снижается.Фото: Артем КИЛЬКИН

Примечательный факт: сам Санкт-Петербург в рейтинг Роспотребнадзора не попал. И даже более того – число новых заболевших здесь, судя по данным Федерального центра, который возглавляет Вадим Покровский, постепенно снижается. Сам эксперт связывает это с тем, что в городе на Неве к профилактике и работе с населением подходят как раз-таки правильно.

- Здесь проводится больше разных профилактических мероприятий, - отмечает Вадим Валентинович. – Есть группы, которые работают с наркоманами, с женщинами и мужчинами, предоставляющими секс-услуги. И результат, как видите, налицо. Я думаю, кое-какой опыт Петербурга могла бы использовать и область.

КСТАТИ

Самым неблагополучным регионов в прошлом году оказалась Иркутская область - там на 100 000 населения специалисты насчитали 1 814 человек с ВИЧ-инфекцией. На второй и третьей строчке расположились Свердловская и Кемеровская области - 1 804 и 1 796 человек соответственно.