«Отец им гордится»: На подлодке погиб сын начальника секретной военной части, в которой служили подводники АС-31

Трагедия на подлодке АС-31 в Баренцевом море стала для начальника секретной войсковой части №45707 в Петергофе Александра Опарина не только военной потерей, но и личной бедой. В пожаре на судне погибли не только офицеры, служившие в его части, но и его родной сын Денис Опарин.

«ПОШЕЛ ПО СТОПАМ ОТЦА»

Семья капитана 1 ранга Александра Опарина жила на Оленье Губе в Мурманской области. Именно там располагается база подлодки АС-31, потерпевшей крушение. Семью подводника в этом небольшом поселке знает каждый. Поэтому после гибели Дениса Опарина, которого здесь помнят еще мальчишкой, объявили неофициальный траур.

- Я помню его еще со школы, - рассказала «КП-Петербург» подруга семьи Опариных Татьяна. – Он был очень хорошим, добрым и отзывчивым мальчиком. Известно его семьи его нисколько не испортила, а даже наоборот. Он с самого детства должен был соответствовать имени своего отца.

Александр Опарин всю свою жизнь провел в море Фото: flot.com

Александр Опарин выпускник Ленинградского Нахимовского училища 1974 года. Всю свою жизнь он провел в море. Александр Иванович участвовал больше, чем в 20 дальних морских походах, выполнял боевые задачи и занимался испытанием новой техники. Опарин командовал атомной подводной лодкой и нес службу в Северной Атлантике, в Норвежском, Баренцевом и Средиземном морях. В 2000-х годах капитан 1 ранга участвовал в спасательной экспедиции на месте гибели подлодки «Курск». Затем занимался глубоководными испытаниями в четырех морях. За свои заслуги он награжден званием Героя России и Орденом мужества, в том числе «за выполнение задач с риском для жизни».

- Стоит ли говорить, что Денис с детства хотел быть похожим на своего отца, поэтому и пошел по его стопам - вздыхает Татьяна. - Саша очень известный моряк, его все знали у нас. Он часто в школу приходил к Денису, помогал всем, чем мог. Он был прост в общении, так и не скажешь, что он большой командир. Но я больше общалась с его женой. Она у нас тут работала терапевтом. Очень хороший и отзывчивый врач. Потом Саша стал командиром военной части в Петергофе. И вся семья переехала жить в Петербург. Но к нам они заезжали на службу.

Денис Опарин (справа) с детства хотел быть похожим на отца

«САМ ПРОДВИГАЛСЯ ПО СЛУЖБЕ»

Денис Опарин, по словам друзей, хоть и пошел по стопам отца. Но добился всего сам. Как и глава семейства, сын дослужился до капитана 1 ранга и был награжден трижды: орденом Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством 2-й степени», медалью Ушакова.

- Денис сам продвигался по службе, - делится подруга семьи. - Иотец им гордился. Да мы все им гордились. Он до сих пор дня нас мальчик, свой мальчик… Хоть ему недавно исполнилось 40 лет.

На подлодке погиб сын командира военной части, в которой служили подводники

О гибели своего сына Александр Опарин узнал одним из первых.

- Он сразу же выехал из Петербурга в Североморск, - говорят друзья семьи. – Не надо говорить, что для него это большая трагедия... Но капитаны не плачут… Это как фильм «72 метра». Мы думали, что эта кинолента - сказки. Там гражданского моряки спасли, ребят молодых, сами закрылись и знали, что погибнут. Так и наши ребята. Это героизм - идти на смерть ради других. Представляете, если бы что-то рвануло на подлодке? Они не допустили этого.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Михаил Дубков был самым молодым офицером подлодки

Героизмом ребят сейчас гордятся все семьи погибших офицеров. Об этом «КП» рассказала подруга самого молодого погибшего подводника – капитана-лейтенанта Михаила Дубкова. У моряка осталась жена и ребенок.

- Он прекрасный любящий муж и отец, - плачет подруга Михаила. - Он всегда спешил домой к семье, был настоящим патриотом и хотел быть по-настоящему достойным гражданином своей страны. Он спортсмен, красавец и добрая душа. Очень много людей скорбят и чувствуют невосполнимую потерю. Он навсегда останется в наших сердцах.

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