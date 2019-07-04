2019-07-04T23:18:29+03:00
Общество

«Белый бал - 2019»: «Комсомолка» наградила «Медиаперсон года»

Среди победителей - герои наших репортажей и знаменитые на всю Россию петербуржцы
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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На «Белом балу» собрался весь свет Петербурга - политики, предприниматели, артисты и спортсмены.На «Белом балу» собрался весь свет Петербурга - политики, предприниматели, артисты и спортсмены.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вдохновившись красотой и историей Петербурга, пять лет назад «Комсомольская правда» собрала друзей и партнеров на первый «Белый бал». Белый - потому что ночи. Бал - потому что для самых известных и достойных. С тех пор на светской закрытой вечеринке собираются актёры, спортсмены, музыканты и первые лица города - герои, о которых журналисты рассказывали на страницах издания.

Белый бал прошел в Петербурге уже в пятый раз. Фото: Артем КИЛЬКИН

Белый бал прошел в Петербурге уже в пятый раз.Фото: Артем КИЛЬКИН

Первые гости «Белого бала-2019» появились на пороге Фермы Бенуа в семь часов вечера. Пока идут приготовления к кульминации праздника - награждению «Медиаперсон года», гости путешествуют по залам, залитым светом ламп и прожекторов. На площадке партнёры праздника подготовили для гостей фото-зоны, презентации и выставки. Курорты, загородные дома отдыха, роскошные шубы - все, о чем только можно мечтать.

Одной из первых появилась Галина Яковлева. Блокадница, купившая грузовик, чтобы развозить бесплатную еду таким же как она пенсионерам. Ее история поразила и вдохновила всю Россию. Сама героиня говорит, что ничего особенного не делает. Просто привыкла помогать.

На «Белом балу» собрался весь свет Петербурга - политики, предприниматели, артисты и спортсмены. Фото: Артем КИЛЬКИН

На «Белом балу» собрался весь свет Петербурга - политики, предприниматели, артисты и спортсмены.Фото: Артем КИЛЬКИН

Рядом с ней Степа Ледков - солист группы «Марсель» и обладатель звания «Медиаперсона года-2018». Как он сам признается, был приятно удивлён, когда получил премию.

- В этом году потрясные бургеры, - смеётся он. - Часто вспоминаю прошлый год. Ваша награда стоит у меня на студии. И прямо посередине!

Это был настоящий праздник! Фото: Артем КИЛЬКИН

Это был настоящий праздник!Фото: Артем КИЛЬКИН

В восемь вечера началась главная часть праздника - вручение премии «Медиаперсона года-2019». Пока гости занимали места, партнёры «Белого бала» готовили «комсомольские» дипломы и статуэтки.

Группа IOWA - медиаперсона года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Группа IOWA - медиаперсона года.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кто стал «Медиаперсоной года-2019» в Санкт-Петербурге:

Галина Яковлева победила в номинации «Колесо добра» - за доброту и надежду.

В номинации «Звездная мама» наградили Ирину Бузову. Приз она получила за то, что воспитала самую народную артистку России - Ольгу Бузову.

Сергей Маркелов - номинация «На страже прессы» - за защиту газетных киосков в городе на Неве.

Праздничный торт для победителей и гостей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Праздничный торт для победителей и гостей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Номинация «Миллион световых лет» - победитель группа «Пикник»

Номинация «Это не шутки» - за успешные хиты 5 лет - победитель группа IOWA

Номинация «Золотой тренер» - за то, что сделал любимую команду города чемпионом России - приз получил Сергей Семак.

Спасибо нашим друзьям за отличный вечер! Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасибо нашим друзьям за отличный вечер!Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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