Избирком зарегистрировал трех кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга

Борьба за пост губернатора Северной столицы выходит на следующий уровень. Вчера, 6 июля, городская Избирательная комиссия официально зарегистрировала первых трех кандидатов. Удостоверения получили Владимир Бортко, Михаил Амосов и Надежда Тихонова. Как сообщалось ранее, все трое успешно преодолели «муниципальный фильтр».

"Комсомолка" связалась с экспертом - доцентом кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Александром Конфисахором - и попросила его оценить каждого из кандидатов.

ТАЛАНТ В ИСКУССТВЕ ≠ ТАЛАНТУ В ПОЛИТИКЕ

Человеку непосвященному среди кандидатов известен прежде всего Владимир Бортко – как народный артист России и Украины, режиссер «Мастера и Маргариты», «Тараса Бульбы» и, конечно же, «Собачьего сердца». Тем не менее помимо творческой деятельности Бортко вот уже много лет занимается деятельностью политической: в 2007 году он вступил в КПРФ, а в 2011 был избран депутатом Государственной думы от Санкт-Петербурга.

По словам эксперта, главная слабость Владимира Бортко - отсутствие реального политического опыта. Фото: страница Владимира Бортко "ВКонтакте"

На посту депутата, в частности, предлагал переписать конституцию России в интересах русского народа, выступал за запрет иностранных слов с русскими аналогами и введение антипиратских законов. На посту губернатора Владимир Владимирович обещает расширить полномочия районных администраций, наделить их «достаточным бюджетом и ответственностью за «содержание» своего района», расселить коммуналки, вплотную заняться развитием электрического транспорта (в частности, выгнать из метро «частные» рекламные компании и восстановить трамвайные линии) и туризма.

В свою поддержку, уточняет избирком, Бортко предоставил 161 подпись депутата муниципального совета.

На посту губернатора Бортко обещает, в числе прочего, вплотную заняться развитием общественного транспортаФото: Артем КИЛЬКИН

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

«Бортко – человек более чем известный. Но проблема в том, что политическая деятельность имеет некоторые очень специфические черты, которые отличают успешного режиссера от успешного политика. Это совершенно иная сфера деятельности. Условно говоря, если человек, будучи режиссером, может заставить артиста, оператора, массовку и других участников съемочной группы делать то, чего они делать не хотят, то губернатор к чему-то принудить народ не может. Здесь нужны другие подходы, другие способы, другие инструменты, которыми Владимир Владимирович, я подозреваю, совершенно не владеет. К тому же, возьмем его политический опыт: восемь лет на посту депутата – это очень серьезный срок. Но даже я, человек, который интересуется политикой, пытаюсь вспомнить, что такого практичного, полезного и конкретного сделал Бортко для жителей города – и не могу».

"ФОРМАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ"

Надежда Тихонова – самый молодой кандидат, ей 45 лет. Она выпускница ИТМО по специальности «инженер-оптик», кандидат от партии «Справедливая Россия», действующий депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и племянница руководителя фракции Сергея Миронова. В политике Надежда Геннадьевна тоже далеко не новичок: еще в 2009 году она стала депутатом от муниципального округа Полюстрово.

По словам эксперта, Надежда Тихонова - худший вариант для партии. Фото: страница Надежды Тихоновой "ВКонтакте"

В 2013 году Тихонова возглавила региональное отделение организации «Социал-демократический союз женщин России». С 2016 занимает должность секретаря Бюро Совета «Справедливой России» в Санкт-Петербурге, возглавляет комиссии по ЖКХ и по экологической защите населения.

При этом планы Надежды Геннадьевны на губернаторство туманны: на ее официальном сайте нет предвыборной программы, от прямых обещаний она тоже предпочитает воздерживаться. Впрочем, судя по интервью , которое Тихонова дала ИА «Поребрик медиа»вскоре после выдвижения в качестве кандидата, ее волнуют в первую очередь градостроительная политика и благоустройство, нехватка школ, детских садов и больниц, уничтожение скверов и появление залежей мусора.

Надежду Тихонову вполне можно назвать экологическим активистом - она сама организует и проводит субботники, выступает против городских свалок и за раздельный сбор мусора. Фото: страница Надежды Тихоновой "ВКонтакте"

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

«Тихонова – худший выбор для «Справедливой России». Ее вполне можно назвать номинальной фигурой: партия должна была как-то отметиться на выборах – вот она и отметилась, выбрала самого слабого и до последнего времени никому толком не известного кандидата. Реально про Надежду Геннадьевну кроме того, что она племянница Сергея Миронова, никто ничего сказать не может. Я ни в коем случае не хочу ее обидеть, но успехи ее пока сомнительны, а перспективы – практически нулевые».

ПРЕЖНИМ КУРСОМ

Наконец, Михаил Амосов – фигура в Санкт-Петербурге, пожалуй, не менее известная, чем Владимир Бортко. Депутат с 1990 года (сначала Ленсовета, потом – Законодательного собрания), один из главных борцов за экологическую безопасность и градостроительный порядок. В период работы в Ленсовете Амосов стал, в частности, инициатором создания первых особо охраняемых природных территорий - Юнтоловского заказника, Стрельнинского берега, Дудергофских высот и так далее. Способствовал строительству первого в Северной столице хосписа, Смольной набережной, созданию хоккейного дворца спорта «Спартак», отмене запуска плавучей АЭС «Академик Ломоносов» и так далее.

Михаил Амосов - личность в Санкт-Петербурге широко известная. Фото: страница Михаила Амосова "Вконтакте"

Четкой предвыборной программы на сайте Амосова, опять же, нет; однако есть его отчет об экологии, транспорте и здоровье петербуржцев. Поэтому вполне можно предположить, что и на посту губернатора Михаил Иванович будет придерживаться прежнего курса.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

«Амосов – человек, безусловно, заслуженный. В середине 90-х годов он уверенно входил в десятку сильнейших депутатов по Санкт-Петербургу. Но, к сожалению, в последнее время он сильно подрастерял свой потенциал. Как по объективным причинам – все-таки человек в возрасте уже – так и по тем, которые от него никак не зависят.

Михаил Амосов известен в первую очередь как борец за комфортную городскую среду. Фото: страница Михаила Амосова "ВКонтакте"

Амосов всегда представлял партию «Яблоко», которая в нашем городе имеет давнюю и хорошую историю. Но с «Яблоком» он порвал, а новую электоральную базу сформировать не смог. Сейчас за ним, фактически, никто не стоит. Поэтому, я думаю, Амосова можно назвать таким же формальным кандидатом, как и Тихонова – с той только разницей, что она представляет эсэров, а он – демократов».

КСТАТИ

Нынешний врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов удостоверение кандидата пока не получил. Но, как сообщили "Комсомолке" в избиркоме, скорее всего, получит в ближайшее время - необходимый пакет документов он предоставил, заседание комиссии по вопросу его регистрации намечено на понедельник, 8 июля.