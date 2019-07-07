Кино из бетона и гипса: Как в Петербурге строят самую большую в мире трехмерную панораму, посвященную Великой Отечественной войне

В «Севкабель Порту» совсем скоро заработает настоящая машина времени. Благодаря мастерам из команды «Невский баталист» любой желающий сможет одним махом переместиться на семьдесят с лишним лет назад, воочию увидеть наступление фашистской армии на Советский Союз, побывать в окопах Лужского рубежа и пройтись по разрушенному бомбежками Сталинграду. Все это – и еще многое другое – заключит в себе трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну». Она займет площадь в 2 000 квадратных метров и станет самой большой трехмерной панорамой в мире. «Комсомолка» узнала, как создается уникальная экспозиция.

"Портрет времени" складывается из деталей. В "Дороге через войну" их будет несколько сотен.Фото: Олег ЗОЛОТО

ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ГОДЫ

«Невский баталист» во главе с Дмитрием Поштаренко – команда широко известная как в Петербурге, так и за его пределами. За неполных пять шесть лет они создали 14 проектов, посвященных Великой Отечественной войне – в том числе знаменитый «Прорыв» в Кировске, посмотреть на который съезжаются люди со всей России. Но «Дорога через войну», говорят мастера – работа особенная. По многим причинам.

Для Дмитрия Поштаренко эта работа - самая большая и важная на данный момент.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Когда долго работаешь с этой темой – изучаешь архивы, беседуешь с теми, кто ее прошел, читаешь дневники, постоянно об этом думаешь – ты постепенно меняешься внутренне, - рассказывает Дмитрий Поштаренко. – Поэтому в какой-то степени все это – отражение наших собственных переживаний.

По словам Дмитрия, «Дорогу через войну» лучше всего сравнивать даже не с музеем, а с большим авторским кино. Ведь, по сути, вся она – история одного человека, простого учителя истории, который в 1941 году отправился на фронт из родного села. Вслед за ним будущие зрители пройдут через Лужский рубеж, окажутся в цехах Тульского завода, на Кавказе, на берегах Днепра, в Сталинграде и Берлине. Будет и еще одна локация, пока секретная – в ней общий большой сюжет завершится, а зрители наконец увидят главного героя.

Панораму будут "оживлять" 70 героев. Практически для всех команда "Невского баталиста" придумала свои особые истории.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Все это будет сопровождаться «закадровым» текстом – рассказом от первого лица, - поясняет Поштаренко. - Мы к нему еще не приступали. Будем писать всей командой, я думаю.

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ О БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ

Как и в настоящем большом кино, в «Дороге через войну» запланировано множество дополнительных сюжетных линий – маленьких историй, основанных на реальных воспоминаниях, дневниках и рассказах участников войны. «Актерами» в них будут манекены – всего, отмечает Дмитрий, их планируется 70.

Отец и сын Бойковы. Фигуры еще не готовы - нет волос, покраски - но как именно будет выглядеть композиция, уже вполне можно представить.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вот здесь получилось особенно интересно, - Дмитрий показывает на две фигуры бойцов – пока еще не готовые, без волос и покраски. Тот, что ближе и больше, сурово прищурясь, наводит на врага охотничью двустволку, старенькую, взятую патиной «тулочку». Тот, что чуть дальше и меньше, выглядывает из-за бровки окопа и тянется к гранате. –Я хотел включить в экспозицию персонажа, который стал бы своего рода символом Ленинградского ополчения. Старого охотника, простого деревенского мужика, который пошел на фронт сам, потому что иначе просто было нельзя. А потом, изучая архивы, мы выяснили, что действительно был такой случай – в 1941 году в семье Бойковых. Сын, Юрий, в 17 лет сбежал из дома на войну, чуть позже следом отправился отец, Николай. Они воевали плечом к плечу и так же погибли – 8 или 10 августа, как раз на Лужском рубеже. И тут они – плечом к плечу. Вот только ни фотографий их, ни портретов не сохранилось. Поэтому во всем, что касается внешности, у нас – собирательный образ.

Эта фигура Дмитрию Поштаренко особенно дорога - ее образ списан с его прабабушки, пережившей войну. У скульптуры, по словам нашего собеседника, с бабой Дуней будет портретное сходство.Фото: Олег ЗОЛОТО

В самого начале «Дороги…», у разрушенного авиабомбой деревенского дома, стоит женская фигура в стареньком ношеном пиджаке. У нее пока нет головы и пустые руки, но Дмитрий признается – для него этот образ особенно дорог.

- Это моя прабабушка, - рассказывает он. – Баба Дуня. Когда пришли немцы, она вместе с моей бабушкой и ее сестренкой уходили через лес. Шли долго. Все это время баба Дуня кормила дочек сухарями – разжевывала в кашицу и давала им. Здесь уже будет портретное сходство – и я очень рад, что так получилось.

ДЕТАЛИ ВРЕМЕНИ

Трехмерную панораму мастера «Невского баталиста» строят буквально из всего, что только может пригодиться – от бетона, гипса, пластика и ткани до старых досок, металлических спинок от панцирных кроватей и настоящих стреляных гильз, найденных поисковиками на полях сражений. Практически все элементы, все детали делаются вручную. От самых маленьких – таких, например, как пластиковые и резиновые модели гранат и винтовок – до огромных танков и самолетов. В самом первом зале, например, разместился подбитый танк КВ-2. Гигантская машина выполнена в натуральную величину из гипса, металла и дерева, хотя кажется, как ей и положено, полностью стальной.

Танк КВ-2 в натуральную величину. Собран вручную из гипса, бетона и дерева.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Когда так долго работаешь над этим, начинаешь иначе мыслить, - признается Дмитрий Поштаренко. – Невольно представляешь себя на месте героев панорамы и думаешь – а как бы я поступил? Например, я однажды прошелся по Лужскому рубежу на панораме, осмотрел композицию и вдруг понял – тут ведь скоро будет ближний бой! А раз так, ополченцам нужно какое-то оружие. Что бы я взял? В итоге я съездил к отцу и привез пешню – самую обычную, которой рыбаки зимой лед долбят. Положил ее в окоп. Вот тогда все встало на свои места.

Одежду для героев приходится искать на барахолках или заказывать через интернет. Атрибутика - элементы формы, оружие - чаще всего изготавливается с нуля.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сами окопы – бетон и гипс, окрашенные и обработанные специальными веществами для придания фактуры. Трава – крашеная ткань. А вот вывороченные корни, которые свешиваются с «земляных» бровок, настоящие.

- Корни – это вообще отдельная история, - смеется Дмитрий. – Мы их собираем специально. Эти вот, например, из Удельного парка – один мой товарищ вышел из дома, а там как раз трактор корчует старые засохшие березы. Он сразу позвонил нам, мы приехали и собрали все, что могли. И коммунальщикам подсобили, и панорама стала краше.

Лужский рубеж. Все элементы композиции, включая немецкую самоходку StugIII, выполнены в натуральную величинуФото: Олег ЗОЛОТО

"ЖИВЫЕ" КОСТЮМЫ

Еще интереснее история с одеждой для героев «Дороги…». В просторном помещении за основной экспозицией – целая костюмерная: десятки ватников и пиджаков, курток и тулупов, ватников гимнастерок. Что-то авторы ищут на барахолках, что-то – как, например, форму немецких солдат и офицеров – заказывают в интернете. С новыми вещами, правда, выходит много мороки: их приходится «фактурить», чтобы смотрелись поношенными и потрепанными – обрабатывать специальными лаками, по многу раз стирать, подпаливать газовой горелкой. Поэтому больше всего ценятся костюмы оригинальные, «живые».

Порой на барахолках авторы проекта находят уникальные вещи - как, например, вот эта куртка танкиста, сохранившаяся до наших дней практически в идеальном состоянии.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вот, например, куртка на Николае Бойкове, - показывает Дмитрий. – Она вообще образца 1935 года. Мне ее привез товарищ из поискового отряда «Шлиссельбург». Эту куртку много носили, она кое-где чуть-чуть порванная, кое-где залатанная. С ней даже работать почти не пришлось – мы только пуговицы кое-где поменяли. И на главного героя, учителя, я тоже буду искать вещь «с историей», в идеале – гимнастерку образца 1943 года, чтобы было видно, что человек действительно прошел в ней войну.

Часть фонов (их общая площадь - несколько тысяч квадратных метров!) заранее печатается на настоящем холсте и потом дорисовывается.Фото: Олег ЗОЛОТО

ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

По словам авторов, «Дорога через войну» откроется в сентябре. Цена билетов пока не известна – как, впрочем, не известна и дальнейшая судьба уникальной панорамы. Создают ее за счет президентского гранта – но помимо самих строительных и художественных работ существует аренда помещения, которую грант не покрывает. В месяц мастера из «Невского баталиста» отдают за нее 650 тысяч рублей – выделяют из своих, занимают у друзей, словом, крутятся как могут.

А этот фон для зала с панорамой разрушенного Сталинграда полностью нарисован от руки.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Договор с «Севкабель Портом» заключен на год, что будет дальше – никто не знает, - пожимает плечами Поштаренко. – К тому же у руководства есть планы по ремонту кровли в тех помещениях, которые мы занимаем. Что в таком случае делать с панорамой, мы пока не решили.