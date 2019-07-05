К безмятежным великанам в полосатых кафтанах

В России около 350 маяков. И старейший из них – Толбухин – находится в Ленинградской области. В этом году «дедушке» всех каменных лоцманов страны исполняется 300 лет.

Этому славному юбилею «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и «Сообщество Питерских блогеров» посвятили свой новый совместный проект – «Маяки Ленобласти». Это серия автомобильных экспедиций блогеров и журналистов к старым и современным путеводным башням региона. Ведь попасть сюда самостоятельно очень трудно: нужно получать разрешение Министерства Обороны. Наш проект — едва ли не единственная возможность для петербуржцев «побывать» внутри маяков.

К слову, во Франции, например, к маякам раз в несколько дней отправляются туристические катера, а в Хорватии — 11 бывших домиков смотрителей превратили в отели.

Первый выезд проекта стартует 5 июля. Он посвящен береговым маякам Финского залива. Два экипажа путешественников поднимутся на Стирсудден, прогуляются по форту Красная горка, где тоже стоит безмятежный великан в полосатом кафтане, и встретят закат у красивейшего Шепелевского маяка.

Вместе с медиатуристами покорять винтовые лестницы отправятся сотрудники единственного в России Музея маячной службы в Кронштадте. Они расскажут участникам проекта обо всех тонкостях работы смотрителя, истории путеводных звезд и, конечно, поделятся парой легенд, коих вокруг маяков великое множество.

—Шепелевский маяк построен в 1910 году. С тех пор он ни разу не изменялся. Именно с него во время Великой Отечественной войны начиналась ледовая дорога к островам Финского залива, — рассказал один из основателей музея Владимир Ергер, который присоединится к участникам экспедиции.

Конечно, одним автопробегом проект не закончится. Уже 9 июля исследователи отправятся в самую затяжную — трехдневную — экспедицию на восток, чтобы послушать симфонию прибоя Ладожских маяков. Участники побывают на знаменитом Осиновецком маяке, посетят уникальную усадьбу-маяк в Колчаново, доплывут до красно-белого стража на острове Сухо, а также поедут к самым восточным маякам региона — Стороженскому и Свирскому. Как пишут фанаты путеводных башен в сети, до последнего «очень сложно добраться и ещё сложнее выбраться...» Вот и проверим!

Третья экспедиция будет посвящена маякам Кронштадта.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кульминацией проекта станет третья экспедиция в Кронштадт. Ведь именно тогда путешественники заглянут к имениннику и зачинщику нашего проекта — 300-летнему Толбухину. Главное — тортик не забыть. Кроме того, в этом выезде блогеры и журналисты заглянут в Музей маячной службы, которому 1 июля исполнилось два года. За этот совсем небольшой срок там скопилась уйма историй и легенд.

—Однажды весенним вечером в музей зашли двое очень светлых людей и тут же спросили, какие экспонаты связаны с маяком Толбухин. Мы не могли начать экскурсию около получаса: делились друг с другом историями. Теми гостями были смотрители маяка Александр и Надежда, которые служили на нем в начале 1980-х, — рассказали в музее и пригласили в гости.

В экспозиции Музея маячной службы - более 150 уникальных экспонатов со всей России. Есть, например, фонарь, которым моряки-гидрографы освещали путь на Дороге жизни.

В ПУТЬ!

Как это всегда бывает, у экспедиции очень плотный график. Выбиться из него, застряв на полпути, - значит, рассказать вам меньше историй. Поэтому нам нужны были надежные автомобили, на которых можно, не опасаясь трехчасовой прогулки по лесу в ожидании эвакуатора, съехать с трассы и помчаться по проселочным дорогам, песку и гравию. Так мы познакомились с компанией М2О, официальным дилером Geely.

— Нам понравилась идея проекта и выбранный формат — экспедиция по далеким и недоступным маякам Ленинградской области. Мы смело отправим участников проекта в это приключение на флагманской модели Geely — кроссоверах Atlas. Эти вместительные автомобили повышенной проходимости просто созданы для больших компаний и путешествий. Какой бы переменчивой ни была погода, участники экспедиции будут ехать с максимальным комфортом и высоким уровнем безопасности, — подчеркнул Сергей Былинин, директор по развитию М2О. —Мы покажем, почему Geely Atlas называются «умными» кроссоверами и расскажем о подходе Geely к созданию действительно современных, технологичных, а главное — доступных автомобилей.

Кроме того, поддержать проект решил и Сясьский ЦБК — один из ведущих в России производителей санитарно-гигиенических изделий под брендами «Мягкий Знак» и «KLEO», а также целлюлозы, бумаги-основы и других видов продукции промышленного назначения.

—Маяки Ленинградской области с давних пор служили на благо развития региона и страны. Это важные памятники архитектурного наследия и боевой славы. История Сясьского ЦБК также связана с маяками. В военные годы на базе комбината была основана Сясьская судоверфь, на которой строились озёрные баржи для перевозки людей и грузов по Ладожскому озеру в период Блокады Ленинграда. И именно маяки являлись ориентиром судам на их непростом пути. Мы рады поддержать проект, который вновь напомнит нам о значимости этих величественных сооружений, хранящих историю и традиции нашего края, — отметил заместитель генерального директора ОАО «Сясьский ЦБК» по экономике и финансам Кирилл Рогаль.

Ради такой красоты точно стоит отправиться в путь.Фото: Артем КИЛЬКИН

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПОЕЗДКЕ

Любое путешествие к воде, а тем более по воде, требует тщательной подготовки – даже летом. Поэтому, если вы решите повторить маршрут автопробега «Маяки Ленобласти» не забудьте взять с собой сменную обувь и дополнительный комплект одежды: свежий ветер, брызги, желание сделать живописные кадры с воды, закатная прохлада… Чем ярче приключения – тем выше риск неожиданностей и промокших ног! И всегда нужно быть готовым переобуться, утеплиться и – победить простуду. Так что об аптечке тоже не забываем: обязательно положите в нее препарат от этой напасти. У каждого свой список, а участники экспедиций «Комсомолки» по традиции верны «Циклоферону»: это лекарство составляет нам компанию уже в третьем проекте, связанном с путешествиями.

И это вполне понятно: «Циклоферон» способен помочь организму справиться с простудой как в самом начале заболевания, так и тогда, когда симптомы недомогания наблюдаются уже несколько дней. Заглянем в описание препарата на официальном сайте: «Циклоферон (таблетки) - лекарственный препарат для лечения простуды и герпеса. Применение Циклоферона способствует сокращению периода болезни, снижению риска осложнений и укреплению противовирусного иммунитета».

Важно: перед применением лекарства обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

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КТО ПОМОГ ПРОЕКТУ СОСТОЯТЬСЯ

ГРУППА КОМПАНИЙ ХОРС

Многопрофильный холдинг, осуществляющий успешную производственную и торговую деятельность на российском рынке. За 25 лет ассортимент компании постоянно расширяется, а уже зарекомендовавшие себя товары модернизируются. Одной из новинок является лента стеклоочистителя ХОРС с универсальным профилем, который подходит для большинства бескаркасных щеток известных производителей.

Кондитерское объединение «Любимый Край»

«Любимый Край» – это крупнейшее предприятие на Северо-Западе, которое производит печенье и пряники. В этом году кондитерская фабрика празднует свое 20-летие и приглашает всех принять участие в промо-акции «Открывай Любимый Край»! Победителей ждут призы ежедневно, еженедельно и каждый месяц. А самый удачливый участник сможет выиграть 200 тысяч на путешествие мечты! Подробности акции вы можете узнать на сайте LKRAY-PROMO.RU и в группах компании в социальных сетях.

Благодарим за поддержку проекта правительство Ленинградской области, Западный военный округ Министерства обороны РФ, «Авторадио» и 5 канал.

В социальных сетях следить за проектом поможет хэштег #Маяки_Ленобласти.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ

Следить за приключениями участников проекта можно будет в социальных сетях «Комсомолки», а также на сайте KP.RU, где будут публиковаться дневники экспедиции, а также фотогид с лучшими кадрами маяков и их историей.